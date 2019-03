(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite Frühling ist’s – Was ist zu tun? Der Frühling ist meist auch eine Zeit des Aufbruchs, des Neubeginns. Wir haben nachgefragt, für welche Dinge nun ein guter Zeitpunkt ist – von Fragen der Mode bis hin zu Tipps für Garten und Auto. Von OÖN, 28. März 2019 - 07:09 Uhr

Auch wenn die Temperaturen noch sehr schwanken – die ersten Blüten in der Natur, das zaghafte Grün auf den Wiesen und die ersten vorbereiteten Schanigärten sind ein untrügliches Zeichen, dass es nun ernst wird mit dem Frühling. Nach dem schneereichen Winter wächst die Freude auf die wärmeren Tage. Doch wofür ist nun ein guter Zeitpunkt? Unsere Expertinnen und Experten sagen Ihnen, worauf Sie jetzt besonders achten sollten und geben Ihnen Tipps für einen guten Start in den Frühling.

Drei Modetrends

Gabi Mittermayr, Einkäuferin für Mode Mittermayr in Wildenau, Mattighofen, Braunau und Ried

Drei Trends ortet die Modefachfrau Gabi Mittermayr für die neue Frühlingsgarderobe der Damen. Und auch für die saisongerechte Ausstattung der Herren hat sie bereits Passendes eingekauft.

Trend 1: Sportlich angehauchte Mode mischt sich in die Alltagskleidung. „Seitliche Streifen auf Hosen und Röcken, knallige Farben, Funktionsmaterialien“, zählt sie auf, welche Sportswear-Elemente in diesem Segment angesagt sind. Auch feminine Animalprints sind noch immer aktuell.

Trend 2: Natürlichkeit ist Trumpf. „Naturmaterialien sind gefragt, Baumwolle und heuer vor allem Leinen“, sagt Mittermayr. Beige, natur, grün, gebrannte Sommerfarben wie gelb und orange sowie Blätter- und Blumendrucke sind da stimmig.

Trend 3: In der eleganten Linie sind Kleider in ruhigen Farben, auch in Pastell, heuer in. „Spitze, Tupfen, Paisleymuster“, nennt sie wichtige Elemente in der Anlassmode, die bei Mittermayr eine große Rolle spielen. Bequem und schick soll es sein.

Männer: Alle Blautöne, auch hellere, sind in. „Männer zeigen Mut zur Farbe“, weist die Einkäuferin auf Rottöne, pink, gelb und grün hin, allerdings in etwas gedeckteren Tönen als bei den Damen. Slimfit liege im Trend, „aber wir haben auch Kleidung für gstandene Innviertler Männer“, betont Gabi Mittermayr mit einem Lächeln.

Was im Garten Nahrung braucht

Jürgen Prüwasser, Haus-, Objekt- und Gartenbetreuungsservice sowie Abfluss-Notdienst, Helpfau-Uttendorf

Die ersten Blüten sind in den Gärten bereits zu bewundern. Forsythien und Märzenbecher leuchten gelb, Magnolienknospen treten deutlich hervor und an allen Sträuchern sprießen Blätter. „Jetzt ist eine wichtige Wachstumsperiode, alles treibt schon aus“, sagt Jürgen Prüwasser, der in seinem Unternehmen unter anderem einen Gartenbetreuungsservice anbietet. Es ist die Zeit für Dünger und Wasser. „Der Rasen sollte jetzt gedüngt werden“, betont Prüwasser und regt an, auch den Pflanzen und Sträuchern im Garten derartige Nahrung zu gönnen. Restliches Laub vom Vorjahr und abgefallene Äste sollen jetzt vom Rasen entfernt werden. Sie sind noch nicht überwachsen, also gut zu sehen. Mähen und Vertikutieren sei jetzt noch nicht nötig. „Immergrüne Pflanzen brauchen nun viel Wasser, sonst bekommen sie braune Stellen“, rät der Uttendorfer. Von Rosen und Sträuchern sollen nur dürre Triebe entfernt werden. „Der Nachtfrost ist noch gefährlich“, rät Prüwasser, empfindliche Pflanzen noch nicht ins Freie zu stellen.

Ein Frühjahrs-Check ist ganz wichtig

Wolfgang Deschberger, Geschäftsführer Automobile Deschberger Ried und Sprecher der Autohändler bei der Rieder Messe

Genauso wie man den Garten auf Vordermann bringt, sollte man das auch bei seinem Auto machen. Unsere Empfehlung ist ein großer Frühjahrs-Check, den viele Werkstätten anbieten. Bei uns wird ein 14 Punkte-Programm abgearbeitet. Ganz wichtig ist natürlich, dass man sich vor der Montage der Sommerreifen vergewissert, ob die Profiltiefe noch in Ordnung ist und wie alt die Reifen sind.

Nach dem langen Winter sollte das Auto gründlich durchgereinigt werden und von Salz und Laubresten befreit werden. Zerbröseltes Laub ist oft in den Lüftungskanälen zu finden und kann viel Schaden anrichten. Bei Schiebedächern kann es zu ungewollten Wassereintritten kommen.

Demnächst werden auch wieder viele Cabrios ausgewintert. Die Fahrzeuge sind fast ein halbes Jahr gestanden. Es wäre zu empfehlen, dass nach der langen Stehzeit das Öl und der Ölfilter erneuert werden.

Unbedingt checken sollten die Autofahrer auch die Klimaanlage ihres Fahrzeuges. Demnächst sind wieder die Pollen im Anflug. Der Wechsel des Pollenfilters ist eine sehr gute Investition in die Gesundheit.

Die Frühjahrs-Checks in unserer Werkstätte kosten zwischen 49 und 66 Euro, je nach Auto. Diese Investition tut jedem Fahrzeug gut und sollte in den nächsten Wochen gemacht werden. Mit einem kurzen Boxenstopp beim Autohändler ihres Vertrauens sind sie für die Frühlings- und Sommermonate bestens gerüstet.

Ernährung

Elisabeth Bauböck, Diätologin am LKH Schärding

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, Sonne, Wärme – und dennoch sind vielen Menschen Frühlingsgefühle und Aufbruchsstimmung fremd. Symptome wie Abgeschlagenheit, Wetterfühligkeit, Schwindel, Kreislaufschwäche, Empfindlichkeit, Erschöpfung und Gereiztheit sind nur einige Begriffe, welche die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit prägen. Diese stellt jedoch laut Experten eine normale Reaktion des Körpers dar, der vom Winter- auf Sommerbetrieb umstellt. „Das liegt vor allem an der Veränderung unseres Hormon- und Vitaminhaushaltes“, sagt Elisabeth Bauböck, Diätologin am LKH Schärding und gibt Tipps, um den Winterblues zu vertreiben: „Ganz besonders wichtig ist jedoch eine vitaminreiche, gesunde Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, Vollkorngetreideprodukten, Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Bald kommen auch wieder die ersten frischen Obst- und Gemüsesorten aus der Region in die Supermarktregale.“

Gerade saisonales, regionales Obst und Gemüse habe eine höhere Konzentration an Vitaminen und Mineralstoffen und sorge für einen Frühjahrsputz von innen. „Lauch, Bärlauch, Schnittlauch und Kresse sowie alle frischen Kräuter bringen zusätzlich eine Portion Vitamine in das Essen. Und nicht vergessen: Viel trinken, das bringt den Kreislauf in Schwung“, rät die Expertin.

Grundsätzlich gilt: Viel Bewegung an der frischen Luft und eine ausgewogene Ernährung bringen den Körper im Frühling in Schwung.

Barfuß durch die Natur

Jasmin Zweimüller, Physiotherapeutin und Athletin der LAG Ried

Nach den langen Wintermonaten sind viele ein wenig „eingerostet“. Um im Frühjahr wieder auf Touren zu kommen und dabei nicht die Motivation zu verlieren, hat Jasmin Zweimüller nützliche Ratschläge. „Wichtig ist, nicht zu schnell zu starten, denn wer Muskelkater hat, verliert schnell die Motivation. Besser ist es, mit langsamen und dosierten Einheiten zu beginnen. Das muss nicht unbedingt laufen sein. Spazieren gehen oder mit dem Rad fahren ist genauso sinnvoll. Oder die Arbeit im Garten. Mein Tipp: Wenn es das Wetter und die Temperaturen zulassen die Schuhe ausziehen, das Handy ausschalten und barfuß eine Runde im Wald drehen.

Vor allem nach dem Winter, wo die meisten von uns stundenlang festes Schuhwerk tragen, tut das der Fußmuskulatur richtig gut“, sagt die Physiotherapeutin. Weitere Tipps von der LAG-Athletin gibt es noch bis zum Ende der Fastenzeit auf Facebook. Auf ihrer Seite präsentiert Jasmin Zweimüller jeden Tag eine Übung oder ein Rezept, um bei den steigenden Temperaturen wieder in Schwung zu kommen.

Was das Gesicht braucht

Martina Abtmeier, Kosmetikerin, Braunau

Das Um und Auf einer gesunden, feinporigen Haut sei das tägliche Reinigen, betont Martina Abtmeier, die in Braunau das Kosmetikstudion Sun, Moon and Stars leitet. Nicht nur im Frühling ist Reinigen wichtig, sondern das ganze Jahr über. Damit der Teint im Frühling strahlt, empfiehlt die Kosmetikerin regelmäßige Peelings.

„Insbesondere auch auf Enzym-Basis, für sensible Haut sind diese ein richtiges Muss“, betont Abtmeier. Auch Kuranwendungen, wie zum Beispiel in Form von Ampullen, Cops oder als Serum zaubern Linien und Fältchen weg. „Sie bringen die Haut zum Strahlen“, sagt Abtmeier. Diese Kuranwendungen empfiehlt sie unterstützend zu einer guten Tages- und Nachtcreme.

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.