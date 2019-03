Renalda Nyambu betreibt einen Kiosk. Bild: Had Startseite Frauen in Afrika stärken Die Katholische Frauenbewegung (kfb) unterstützt weltweit rund 100 Projekte, die das Leben von Frauen verbessern. Zwei davon befinden sich in Tansania. OÖN-Redakteurin Valerie Hader hat sie mit Vertreterinnen der Organisation besucht. 09. März 2019 - 00:04 Uhr

Genau 20.000 tansanische Schilling kostet ein einfacher, kleiner Ofen für den Haushalt. Nicht gerade billig, "aber das ist unsere Arbeit wert", sagt Josinta Loi aus dem Dorf Lemanyata westlich von Arusha im Norden Tansanias.

Selbstbewusste Worte wie diese hört man nur selten von Frauen in diesem Land und ganz besonders nicht von jenen aus ländlichen Regionen. Doch die 37-Jährige kann zu Recht stolz auf sich sein. Die vierfache Mutter ist Mitglied der Ortsgruppe von "WODSTA" – die Abkürzung steht für "Women Development for Science and Technology Association" – einer jener Partnerorganisationen, die die Katholische Frauenbewegung mit den Spendengeldern unterstützt.

Josinta Loj ist stolz auf ihre Arbeit.

Bild: Had

Und das Projekt läuft gut: Mitarbeiter von WODSTA kommen dabei in die Dörfer und zeigen den Frauen, wie man einfache Energiespar-Öfen aus Zement und Lehm selbst herstellt, Briketts aus Altpapier macht und Warmhaltekörbe näht. Mit dem Verkauf der Produkte verdienen die Frauen ihr eigenes Geld und tragen damit nicht nur zum Familieneinkommen bei – sondern schaffen sich damit auch ein Stück Unabhängigkeit. Manche betreiben sogar kleine Geschäfte oder verdienen sich mit Baumsetzlingen, die für die dringend notwendige Wiederaufforstung benötigt werden, ein wenig dazu.

Nur etwa vier Prozent der ländlichen Bevölkerung in Tansania hat Zugang zu Elektrizität, gekocht wird überwiegend auf offenem Feuer. Der Energieverbrauch und die Kosten für die Familien sind dabei enorm. Auch die Umwelt leidet, weil für das benötigte Holz die umliegenden Wälder gerodet werden. Zudem schadet die Rauchentwicklung massiv der Gesundheit der Frauen und ihrer Kinder, denn in Tansania sind sie traditionell für das Holzsammeln und das Kochen zuständig.

Sireli Sumari verdient selbst Geld.

Bild: Had

Für die Frauen und fürs Klima

Gegründet wurde WODSTA von Lyne Ukio, ihr "Herzensprojekt", wie sie erzählt. Die 70-Jährige war vor ihrer Pensionierung Lehrerin und damit "sehr privilegiert, denn ich hatte Zugang zu Bildung und Information." Und genau das will sie auch an die Frauen in ihrem Land weitergeben.

Nur einer der Gründe, warum die Katholische Frauenbewegung WODSTA seit Jahren unterstützt. "Ich finde das Projekt großartig, weil es auf mehreren Ebenen ansetzt", sagt die stellvertretende kfb-Vorsitzende Petra Unterberger beim Besuch in Tansania: "Zum einen werden Frauen gestärkt, denn mit dem selbst verdienten Geld erhöht sich auch ihr Status innerhalb der Familie. Zum anderen erleichtern die Öfen die Hausarbeit – und das Klima wird auch noch damit geschont." Und es ziehe Kreise, so die Tirolerin. "Denn die Mütter, die ihren Selbstwert erkannt haben, sind ja auch ein gutes Vorbild für ihre Töchter."

Mama Chiku kocht am liebsten Bohnen.

Bild: Had

Auch den Ehemännern gefalle, was sie tun, erzählt Sireli Sumari fast ein bisschen verlegen. Die 47-Jährige verkauft die Öfen schon seit Jahren und hat sich nebenbei sogar einen kleinen Handel mit Bohnen und Mais aufgebaut. Ihr Mann und die vier Kinder helfen mittlerweile sogar mit in ihrem kleinen "Family-Business".

Ob sie als "Boss" sich auch schon einen Wunsch erfüllt hat? "Nur einen", gesteht sie. Für die Hochzeit ihres ältesten Sohnes hat sie sich ein neues Kleid geleistet. "Ich glaube, ich war sehr hübsch angezogen!"

Fakten ...

Tansania, zu dem auch die Inselgruppe Sansibar gehört, ist eine Präsidialrepublik im südlichen Osten Afrikas. Das Land ist etwa elf Mal so groß wie Österreich und zählt zu den ärmsten der Welt. Ein Großteil der rund 60 Millionen Einwohner lebt auf dem Land. In Tansania gibt es etwa 130 verschiedene ethnische Gruppen. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau beträgt 5,02 (Österreich 1,49).

Die Katholische Frauenbewegung, die in Oberösterreich in 487 Pfarren aktiv ist, unterstützt mit den Spenden Initiativen für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika – eben dort, wo Frauen wenig Chancen auf Bildung und Arbeit haben. Gemeinsam mit den Partnerorganisatoren werden 100 Projekte betreut. Der Einsatz der „Grail Sisters“ im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung und das Programm von „WODSTA“, bei dem Frauen lernen, gesundheits- und klimaschonende Öfen herzustellen, und mit deren Verkauf ein Einkommen zu erwirtschaften, sind zwei davon.

Gladness Elibank mit Tochter Neema

Bild: Had

... und Spenden

Familienfasttag: Der Großteil der Spenden kommt durch die Aktion Familienfasttag zusammen. Dabei laden die kfb-Frauen im ganzen Land am Sonntag, 17. März, zum Benefiz-Suppenessen. Die Idee dahinter: Eine Mahlzeit weniger zu essen und das ersparte Geld für die globale Gemeinschaft zu spenden. Die Termine finden Sie in Ihrer Pfarre. Weitere Infos: www.kfb-ooe.at/familienfasttag, www.teilen.at

Spenden: Neben dem Suppenessen werden in vielen Gemeinden auch Spendensackerl und -boxen ausgeteilt. Auch Online-Spenden sind unter www.teilen.at/spenden möglich oder Überweisungen auf

IBAN: AT83 2011 1800 8086 0000

„Ich habe meine Fröhlichkeit verloren“

kfb-Projekt in Tansania hilft dabei, Frauen über die Auswirkungen von Genitalverstümmelungen aufzuklären.

"I lost my happiness", sagt Mwanaide Daudi in gebrochenem Englisch, wenn sie an den Tag ihrer Beschneidung zurückdenkt. Sieben Jahre war sie damals erst alt – und wenn sie sich daran erinnert, zeichnen sich immer noch der Schmerz und die Scham in ihrem Gesicht ab.

Darüber zu sprechen, ist bis heute ein Tabu, ebenso wie über die psychischen und vor allem physischen Folgen. Viele Frauen leiden ein Leben lang unter den Folgen. Neben den psychischen Beschwerden hat FGM, so die Abkürzung für den Fachbegriff "female genital mutilation", auch massive gesundheitliche Risiken. Sie reichen von exzessiven Blutungen bis zu schwerwiegenden Entzündungen und Schmerzen beim Urinieren, bei der Menstruation oder auch beim Geschlechtsverkehr. Auch Probleme bei der Geburt sind keine Seltenheit, und immer wieder sterben Frauen aufgrund von mangelnder Hygiene oder Infektionen.

Massai-Mädchen Asifiwe mit ihrem Vater Moses Mbuyuk

Bild: Had

Die 37-Jährige, die in einfachsten Verhältnissen auf dem Land lebt, ist heute selbst Mutter von fünf Kindern, ihren drei Töchtern konnte sie das grausame Ritual ersparen – dank der Hilfe der Grail Sisters, einer christlichen Gemeinschaft von Frauen, die sich in der Region Kilimanjaro im Norden Tansanias gegen die vor allem in den ethnischen Gruppen der Massai und Pare weit verbreitete Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung einsetzen.

"Es ist kein einfacher Weg", sagt Schwester Honoratia, FGM habe gerade bei der ländlichen Bevölkerung eine jahrhundertealte Tradition. "Obwohl es in Tansania längst gesetzlich verboten ist. Damit die Mädchen ihre Eltern nicht anzeigen können, werden sie deshalb heute oft schon im Babyalter beschnitten."

Tradition und Aberglaube

Denn der Aberglaube sei stärker. "Viele Massai und Pare denken, dass eine Frau, die nicht beschnitten ist, Unglück bringe und verflucht sei. So findet sie später natürlich keinen Mann."

Der einzige Ausweg? "Bildung", sagt Honoratia. Gemeinsam mit ihren Mitschwestern geht sie deshalb in die Dörfer, versucht erst Vertrauen aufzubauen und dann die Stammesältesten, dann die Großmütter, die Mütter und natürlich auch die Männer über die dramatischen Auswirkungen von FGM aufzuklären. Sie schulen außerdem Trainer, die sie dabei unterstützen – und sie helfen den Beschneiderinnen, in den Dörfern neue Einnahmequellen, etwa in der Hühnerzucht, zu finden.

"Das alles braucht Zeit", sagt Honoratia. Aber die Arbeit trägt Früchte, wie etwa die Geschichte von Asifiwe Mbuyuk zeigt. Die junge Massai aus dem Dorf Emuguri wurde von ihren Eltern vor der Beschneidung beschützt und konnte bei den Grail Sisters die Schule besuchen.

Heute ist sie das erste Mädchen aus ihrem Clan, das die Universität besucht. "Ich bon so stolz", sagt die 24-Jährige und strahlt. Ihre Zukunftspläne? "Ich möchte eine wirklich gute Lehrerin werden."

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.