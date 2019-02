An dieser Stelle wird die Westumfahrung die Donau queren. Bild: Volker Weihbold Startseite Eine Baustelle der Superlative: Westring wird jetzt Realität LINZ. Oberhalb der Urfahrwänd wird schon an den Ankern der Hängebrücke gearbeitet. Im März wird die B129 zum Hang verlegt, um Platz für Schiffsanlegestelle zu schaffen. Von Philipp Hirsch und Roland Vielhaber, 02. Februar 2019 - 00:05 Uhr

"Ganz ohne Einschränkungen für den Verkehr wird es leider nicht gehen", sagt Westring-Projektleiter Franz Sempelmann. Aber die Verkehrsteilnehmer sollen genau wissen, was sie erwartet. 100.000 amtliche Mitteilungen wird die Asfinag in den kommenden Wochen an alle Haushalte im Einzugsgebiet des Westrings verschicken. "Jetzt geht’s los" steht darauf als Titel in großen orangen Buchstaben.

Spätestens im März wird die Baustelle für die Autofahrer spürbar werden. Die Eferdinger Bundesstraße (B129) wird vom DonauUfer im Baustellenbereich einige Meter in Richtung der steilen Felswände verlegt. Die Baufirmen brauchen den Platz an der Donau, um dort eine Schiffsanlegestelle zu errichten. Von dort aus wird das gesamte Aushubmaterial per Schiff abtransportiert. "Würden wir das per Lkw machen, käme der Verkehr in Linz zum Erliegen", sagt Sempelmann. Etwa 800.000 Lkw-Fahrten wären für den Abtransport notwendig gewesen. Ein Wermutstropfen bleibt für die Autofahrer aber dennoch: Auf den Bundesstraßen wird während der Bauarbeiten teilweise Tempolimit 30 gelten.

Oberhalb der Donau entstehen die Ankerblöcke für die Seile der Hängebrücke.

Auf der anderen Seite der Donau wird die Verengung der Rohrbacher Bundesstraße (B127) rund 500 Meter nach Westen verlegt. Während der Arbeiten wird es auf beiden Seiten bis etwa November 2019 immer wieder zu kurzzeitigen Verkehrsanhaltungen von maximal 15 Minuten kommen. Etwa 50 Meter oberhalb der beiden Bauplätze an der Donau wird bereits seit Wochen gearbeitet.

Dort entstehen die Ankerblöcke, in denen die riesigen Stahlseile, die später die Brücke tragen werden, bis zu 70 Meter tief im Fels verankert werden. Diese Stahlseile werden voraussichtlich im Frühjahr 2020 mit einem Kabelkran von der Urfahraner Seite aus über die Donau gespannt. Anschließend werden an ihnen jene Hängeseile montiert, an denen später die vorgefertigten Brückenteile von der Donau aus aufgehängt werden.

Etwa zwei Jahre nach dem Baubeginn wird die neue Westring-Brücke fertig sein. Bis ins Jahr 2023 bleibt sie aber noch den Baumaschinen vorbehalten, weil das Baukonsortium aus österreichischen und italienischen Firmen den Platz auf der Brücke für die Errichtung der Tunnel in den Felswänden benötigen wird.

Bis der Westring komplett fertiggestellt sein wird, dauert es noch beinahe ein Jahrzehnt. Die komplette Verkehrsfreigabe für die A26 ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

Der lange Weg zur A26

Die ersten Pläne für den Westring stammen aus dem Jahr 1972. Erst im Jahr 2003 wurde er im Bundesstraßengesetz festgeschrieben. Im Jahr 2008 startete die Umweltverträglichkeitsprüfung. Ende 2010 gab die Asfinag bekannt, keinen Vollausbau als Autobahn mehr zu planen. Nach Gesprächen zwischen Bund, Land und Stadt Linz einigte man sich auf einen Kompromiss, wonach nur der Südteil gebaut wird. Im Dezember 2014 wurde der positive Bescheid der Umweltverträglichkeitsprüfung veröffentlicht. Dagegen wurden abermals Einsprüche eingebracht. Erst im August 2018 war der letzte juristische Stolperstein aus dem Weg geräumt. Ein unterlegener Bieter hatte die Bauvergabe beim Bundesverwaltungsgericht beeinsprucht.

Der Fahrplan

Ende 2020: Die Brücke steht, für den Verkehr freigegeben wird sie noch länger nicht. Es fehlen die Anbindungen an die B127 und die B129. Weil es sich um Auf- und Abfahrten handelt, die nördlich wie südlich der Donau in den Berg geschlagen werden müssen, wird das weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Die Brücke steht, für den Verkehr freigegeben wird sie noch länger nicht. Es fehlen die Anbindungen an die B127 und die B129. Weil es sich um Auf- und Abfahrten handelt, die nördlich wie südlich der Donau in den Berg geschlagen werden müssen, wird das weitere zwei Jahre in Anspruch nehmen. 2023: Die Westring-Brücke samt Zufahrten soll – mit je zwei Fahrspuren in jede Richtung – fertig sein. Für den Verkehr freigegeben werden vorerst nur zwei Fahrspuren (je eine pro Richtung). Denn das Projekt Westring geht in Phase zwei: den Bau des Freinbergtunnels. Für die Bauarbeiten wird bis Ende 2028 eine Brückenhälfte reserviert sein.

Die Westring-Brücke samt Zufahrten soll – mit je zwei Fahrspuren in jede Richtung – fertig sein. Für den Verkehr freigegeben werden vorerst nur zwei Fahrspuren (je eine pro Richtung). Denn das Projekt Westring geht in Phase zwei: den Bau des Freinbergtunnels. Für die Bauarbeiten wird bis Ende 2028 eine Brückenhälfte reserviert sein. 2028/29: Der Freinbergtunnel soll fertig sein (inklusive des Bahnhofsknotens und des unterirdischen Abschnitts im Bereich Waldeggstraße).

Der Freinbergtunnel soll fertig sein (inklusive des Bahnhofsknotens und des unterirdischen Abschnitts im Bereich Waldeggstraße). 2029: Nun beginnt Phase 3 des Westringbaus mit der Brücke über die Westbahn inklusive des Lückenschlusses zur A7. Bauende: 2031/2032.

Der Herr der A26-Baustelle: „Fehler sind nicht erlaubt“

Franz Sempelmann ist von der Asfinag als Projektleiter eingesetzt.

Der Spatzenbauer in Urfahr: Hier hat die Westring-Baustelle Fahrt aufgenommen. Die tonnenschweren Drahtseile, die die Donaubrücke halten sollen, werden Anfang des kommenden Jahres "verankert". Bagger schaufeln Tonnen von Erde weg, gleichzeitig errichten Arbeiter eine fünf bis sechs Meter hohe Holzwand – als Staub- und Lärmschutz für die Anrainer.

Beim Gallneukirchner Franz Sempelmann (51) laufen alle Fäden zusammen.

Der Wall kann aber die Bedenken und Ängste der Anrainer, die teils jahrelang gegen das Projekt gekämpft haben, nicht verdecken. Wie wird das mit dem Schwerverkehr? Die Zufahrtsstraßen sind schmal. Kann es durch die Sprengungen im Berginneren zu Absenkungen bei den Häusern kommen? Werden die Hausbrunnen beschädigt? Alles Fragen, die die Menschen hier beschäftigen.

Das bekommt auch Franz Sempelmann (51) zu spüren. Der Absolvent der Montan-Universität Leoben ist von der Asfinag als Projektleiter eingesetzt. Er ist damit eines der Gesichter dieses gewaltigen Bauvorhabens. So wird er beim OÖN-Lokalaugenschein von einem Anrainer recht deutlich angesprochen, dass dessen Privatparkplatz nicht verstellt werden darf.

Sempelmann bleibt gelassen. Vermutlich ist das seiner Erfahrung geschuldet. Der Vater von zwei Kindern war als Student monatelang mit den Aborigines in der australischen Wüste unterwegs. Später arbeitete er auf Großbaustellen in der ganzen Welt. Der gebürtige Amstettner mit Wohnsitz in Gallneukirchen war etwa beim Bau des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz oder bei einem Tunnelprojekt im neuseeländischen Dschungel im Einsatz. Vor ein paar Jahren kehrte der Weltenbummler schließlich nach Österreich zurück, bei der Asfinag wurde er zum Projektleiter der S10 im Mühlviertel bestellt. Jetzt folgt die A26-Baustelle.

Sempelmann genießt das Heimspiel: "Weil ich zuschauen kann, wenn mein Sohn Fußball spielt. Und gleichzeitig die Familie sieht, woran ich arbeite." Natürlich weiß er, dass die Last auf seinen Schultern groß ist: "Bei dem Projekt darfst du dir keinen Fehler erlauben." Ein Projekt, das die größte Straßen-Baustelle ist, die Linz je gesehen hat: Allein in der ersten Bauetappe geht es um 240 Millionen Euro.

Die Donaubrücken

Niederranna: 1980 fertiggestellt, ging dem Bau ein für die Regionalpolitiker sehr harter Kampf voraus. Vom damals sozialdemokratisch geführten Bund kam kein Geld, das Land zahlte das 80 Millionen teure Projekt alleine. Das damalige SP-Tagblatt nannte das Projekt eine „Brücke für Ochsen und Kühe“.

Aschach: Mit dem Ende der sowjetischen Besatzung stieg der Straßenverkehr aus dem Mühlviertel sprunghaft an. 1964 wurde die Brücke in Aschach errichtet.

Kraftwerk Ottensheim: 1974 errichtet, eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke.

Nibelungenbrücke in Linz: An der Stelle befand sich bereits ab 1497 eine hölzerne Brücke, es war nach Wien 1439 und Krems/Mautern 1463 die dritte Donaubrücke im Herzogtum Österreich. 1940 wurde die Brücke, wie sie jetzt ist, gebaut und Nibelungenbrücke „getauft“.

Voest-Brücke: Die Autobahnbrücke wurde 1972 errichtet. Das Bauwerk wird zur Zeit bei laufendem Betrieb renoviert und um Bypass-Brücken erweitert.

Eisenbahnbrücke: Im Jahr 1900 gebaut, am 1. Februar 2016, also vor drei Jahren, abgerissen: Die Brücke galt als bedeutendes Denkmal der Verkehrsgeschichte von Linz. Bis 2020 soll eine neue Brücke errichtet werden.

Seit dem Abriss der alten Eisenbahnbrücke sind Monate vergangen. Von der neuen Brücke fehlt noch jede Spur.

Steyregg: 1979 gebaut: Die Fahrzeit für die Pendler in den Osten von Linz wurde damals damit um 30 Minuten verkürzt. Die Eisenbahnbrücke wurde bereits 1873 errichtet.

Kraftwerk Abwinden/Asten: 1979 errichtet, Fußgeher- und Radfahrerbrücke

Mauthausen: Die Straßen- und Eisenbahnbrücke wurde in den 1960er-Jahren errichtet. Sie ist mit täglich mehr als 21.000 Fahrzeugen an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Deshalb soll 700 Meter unterhalb der jetzigen Querung eine neue Brücke gebaut werden. Angestrebter Baubeginn ist das Jahr 2024.

Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen: 1968 wurde die Querung errichtet.

Donaubrücke Grein: Verbindet seit 52 Jahren Ober- und Niederösterreich.

Vor 522 Jahren: Als die Urfahraner eine Brücke verhindern wollten

Schon der Bau der ersten Donaubrücke in Oberösterreich vor mehr als 520 Jahren war von mehrere Jahrzehnte dauernden Auseinandersetzungen begleitet, weiß Historiker Roman Sandgruber. Der Grund: Die Bewohner Urfahrs wehrten sich vehement gegen eine Brücke, weil sie ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sahen. Sie verdienten ja nicht nur am Geschäft mit der Überfuhr, sondern auch an Reisenden, die wegen widriger Bedingungen gezwungen waren, in Urfahr zu nächtigen.

1494 eskalierte der Streit. Die Urfahraner entschlossen sich sogar zu einem Kirchenbau, um dem Argument den Boden zu entziehen, ihr Kirchenweg würde mit einer Brücke viel einfacher. Sie müssten nicht mehr mit Zillen übersetzen, um ihrer Sonntagspflicht in der Linzer Stadtpfarrkirche nachzukommen. Letztendlich sprach Kaiser Maximilian mit einem „Brückenbrief“ 1497 ein Machtwort. Noch im gleichen Jahr wurde die zwei bis drei Meter breite Brücke – ganz aus Holz – fertiggestellt.

