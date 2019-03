So sah Johannes Grueber den Potala. Die Sänfte auf Rädern stammte nicht aus seiner Feder. Startseite Ein Linzer in Lhasa Der Jesuit Johannes Grueber war der Erste, der im 17. Jahrhundert Kunde und Bilder aus dem unbekannten Tibet nach Europa brachte. Von Lutz Maurer, 09. März 2019 - 00:04 Uhr

Ein prachtvoller Kelch erinnert im Stift Kremsmünster an das Geschlecht der Agilolfinger, die zur Mitte des 6. Jahrhunderts in Bayern an die Macht kamen. Ihre Untertanen besiedelten ein Jahrhundert später das heutige Oberösterreich. Der Kelch ist nach ihrem letzten Herzog benannt: Tassilo.

Zur selben Zeit lebte in einem Hochland Asiens ein nur seinen Nachbarn bekanntes Volk. Die angrenzenden Hochkulturen Chinas und Indiens kümmerten sich kaum um die Barbaren. Das änderte sich, als in dem Land plötzlich ein starker König mit einer schlagkräftigen Armee heranwuchs: Songtsen Gampo, 617 geboren, errichtete das mächtige Reich Tibet mit seiner Hauptstadt Lhasa. Seine Krieger streiften im Osten bis nach China, im Westen bis zum Reich der Kalifen. Um den König zu besänftigen, sandten ihm die Herrscher Chinas und Nepals Bräute aus ihren Familien. In deren Mitgift fanden sich Bilder und Statuen eines tausend Jahre zuvor verstorbenen indischen Adeligen, der ein neues Weltbild gelehrt hatte: den Buddhismus.

Songtsen Gampo akzeptierte ihn trotz Tibets Bön-Religion bis zu einem gewissen Maß. Er ließ Tempel bauen und in Indien ein für die Transkription ins Tibetische geeignetes Alphabet entwickeln. 821 wurde zwischen Tibet und China ein Vertrag geschlossen, sein Wortlaut in Lhasa auf einer Säule eingraviert: "Tibet und China sollen ihre gegenwärtige Grenzen einhalten. Im Osten ist das Land Groß-China, im Westen das Land Groß-Tibet. In Hinkunft wird keine Seite gegen die andere Krieg führen noch Land ergreifen."

Tibet, flächenmäßig größer als Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien zusammen, blieb auch in den folgenden Jahrhunderten in Europa völlig unbekannt. Nicht einmal der weitgereiste Marco Polo hatte von dem Land gehört.

Tibeter werfen sich vor dem Dalai Lama nieder, die Büste daneben stellt den König, Deva genannt, dar.

Jesuiten als Gelehrte in China

Das änderte sich erst, als 1539 der Jesuitenorden gegründet wurde. Seine Angehörigen gingen als Missionare in viele Länder der von Kolumbus entdeckten "neuen Welt", aber auch in das zwar abgeschottete, aber doch bekannte China. 1601 errang als erster Ordensbruder der Italiener Matteo Ricci mit Geschenken – einer Uhr, astronomischen Geräten und einem Fernglas – die Gunst des chinesischen Kaisers. Als Ricci 1610 hochgeachtet in Peking starb, lebten bereits 20 Jesuiten, ihrer hohen Bildung wegen meist als Gelehrte, in China, berichteten dem Ordensgeneral in Rom von ihrer Arbeit, nichts aber über Tibet.

Der Erste, der Kunde und Bilder aus dieser terra incognita nach Europa brachte, sollte aus Österreich, aus Oberösterreich kommen: Johannes Grueber. 1623 in Linz geboren, studierte er in Wien und Graz Theologie, dazu Mathematik, Physik und Astronomie, wurde auch ein vorzüglicher Zeichner. 1655 zum Priester geweiht, entsandte ihn Rom 1656 mit Bernhard Diestel, einem Mitbruder, nach China: Von Peking aus sollten beide einen sicheren Landweg nach Europa suchen. Der zur See war nicht nur lang, sondern wegen der Kriegsschiffe Portugals und Hollands unsicher; Piraten bildeten zudem eine ständige Gefahr.

1659 erreichten beide Peking. Diestel arbeitete als Missionar, starb aber bald. Grueber hingegen fand einen Mentor: Der Kölner Jesuit Adam Schall hatte als Direktor der kaiserlichen Sternwarte den ersten astronomisch genauen chinesischen Kalender erstellt, war dafür zum "Mandarin Erster Klasse" ernannt worden. Das entsprach in Europa einem Ministerposten. Unter Schall arbeitete Grueber nicht nur als Astronom, sondern auch als Zeichner; sein Interesse galt dabei vor allem den Menschen Chinas.

Das erste Bild des Potala

Im April 1661 verließ er mit Mitbruder Albert d’Orville, einem Belgier, und einem chinesischen Diener Peking, um den Landweg nach Europa zu finden. Zwei Monate zogen die drei durch den Westen Chinas, bewunderten die Chinesische Mauer; als sie die Länder der Tataren erreichten – China bezeichnete alle Völker außerhalb seiner Grenzen so –, schlossen sie sich einer Handelskarawane an, durchquerten Wüsten. Aus Gruebers Reisetagebuch: "Kein Mensch begegnete uns in dieser Zeit; nicht einmal ein kleiner Vogel, nur wilde Tiere, wie Bär, Löwe, Tiger und Waldbüffel. Was das für ein Weg war, den wir nahmen, weiß nur Gott." Nach einiger Zeit wechselten sie zu einer zweiten Karawane. Deren Ziel sei das ferne Königreich Barantol, erfuhr Grueber. Allerdings gelte es davor, hohe Berge zu überwinden. Auch die Tragtiere der neuen Karawane hatte Grueber noch nie gesehen: große, dicht behaarte, ochsenähnliche, oft nur schwer zu zähmende halbwilde Tiere – Yaks! Auf einem über 4500 Meter hohen Pass erblickte er dann erstmals einen Obo. Ein Grabhügel sei dies, erklärte man ihm, von dem farbige Gebetsfahnen flatterten.

Nach monatelanger Reise stand Grueber dann im Herbst 1661 in Barantolas Hauptstadt Lhasa vor einem hoch über der Stadt errichteten, prächtigen rotweißen Palast: dem Potala. Grueber war fasziniert. Seine Zeichnung des 1645 vom fünften Dalai Lama errichteten Gebäudes – Bietala hieß es damals – sollte über mehr als drei Jahrhunderte das einzige Bild vom Sitz der Dalai Lamas bleiben. Erst 1901 gelang einem Engländer das erste Foto.

"Sie küssen ihm die Füße"

Grueber: "In Barantola gibt es zwei Könige. Der erste, Deva (der spätere Pantschen Lama), leitet die Verwaltung des Reiches. Den zweiten, den ,großen Lama’ (Dalai Lama) beten sie als wahren und lebenden Gott an." Sehen durfte ihn Grueber nicht. Er musste sich mit dem, was man ihm erzählte, begnügen und konnte auch nur die Statuen früherer Dalai Lamas zeichnen. "Er thront in einem dunklen Gemach des Palastes, mit Gold und Silber geschmückt und von vielen brennenden Lampen beleuchtet, auf einem erhöhten Sitz ... sie werfen sich mit gesenktem Haupt vor ihm zu Boden, küssen ihm die Füße, nicht viel anders als die Christen dem höchsten Priester."

Zudem fielen ihm in Lhasa Parallelen zum Christentum auf: Klöster für Mönche und Nonnen oder religiöse Zeremonien mit Chorgesängen. Ihn entsetzten aber auch Götzenbilder wie die des neunköpfigen Manipe, vor dem die Gläubigen "O manipe mi hum" murmelten. Grueber missverstand die tibetische Gebetsformel " Om mani padme hum", konnte nicht ahnen, dass die Statue den Gott der Barmherzigkeit Avalokitesvara darstellte. "In dieser Stadt blieben wir einen Monat, haben Wunderbares gesehen und sind, da uns Gott beschützte, sehr menschlich von jenen Bar- baren aufgenommen und vom König mit einem Schutzbrief für die Weiterreise in das Königreich Necpal (Nepal) beschenkt worden."

Eine Kutsche, wo es keine gab

1664 erreichte Grueber – d’Orville war unterwegs gestorben – wieder Rom. Athanasius Kircher, einer der bedeutendsten deutschen Gelehrten zu Gruebers Zeit, veröffentlichte wie der Franzose Thevenot die Berichte des Linzers, veränderte aber auch zu dessen Missfallen das Potala-Bild. Tibets König könne nur in einer Kutsche reisen, meinte Kircher und "verschönerte" mit einer Sänfte auf Rädern Gruebers Original. In Tibet ist das Rad ein religiöses Symbol des Buddhismus, als Transportmittel war es bis ins 20. Jahrhundert unbekannt. Noch einmal sollte Grueber im Auftrag Kaiser Leopolds nach Asien reisen. Es kam nicht mehr dazu. Als Feldgeistlicher der habsburgischen Armee starb der Jesuit aus Linz 1680 in Ungarn.

Tipp: "Heinrich Harrer, Himalaya und die Verbotene Stadt" (27. März, ORF III, 21.05 Uhr). Lutz Maurers "Land der Berge"-Doku zum 60. Jahrestag des tibetischen Aufstands gegen die chinesische Unterdrückung liefert aktuelle Aufnahmen aus Lhasa.

Fotos aus: Johannes Grueber. Als Kundschafter des Papstes nach China (Thienemann Verlag, 1985)

