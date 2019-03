Startseite Der Kampf der Geheimdienste und Oligarchen um die Macht in Kiew KIEW. Bei der ukrainischen Präsidentenwahl treten morgen 44 Kandidaten an, die von reichen Hintermännern finanziert werden. 30. März 2019 - 00:04 Uhr

Die ukrainische Politik war noch nie einfach, aber so kompliziert wie vor der Präsidentenwahl am morgigen Sonntag war sie noch nie. Nicht weniger als 44 Kandidaten bewerben sich um das höchste Staatsamt. Der Wahlkampf ist zu einer gewaltigen Schmutzkampagne verkommen, in dem mittlerweile jeder gegen jeden kämpft. Selbst der jahrzehntelange kleinste gemeinsame Nenner der ukrainischen Politik funktioniert nicht mehr: Weder die russlandfreundlichen Kräfte des ukrainischen Ostens noch die proeuropäischen des Westens halten zusammen.

Streit zwischen Geheimdiensten

Grund dafür ist ein im Hintergrund schwelender Streit zwischen den Geheimdiensten und den Oligarchen, die um die Macht in der rohstoffreichen Ex-Sowjetrepublik ringen. Wer hinter welchem Kandidaten steckt, ist im Einzelfall nur schwer zu erkennen oder gar zu beweisen. Auch allzu offene Sympathie mit Russland kann sich seit Moskaus Annexion der Krim kein Kandidat mehr leisten. Hinzu kommt, dass viele Oligarchen gleich mehrere, zum Teil grundverschiedene Kandidaten unterstützen, um ihren Einfluss auch mit Sicht auf die Parlamentswahl im Herbst möglichst breit abzusichern. Nur zwei Fakten sind derzeit sicher: Der Wahlausgang ist völlig offen. Und der Ukraine ist der Sieg keiner der drei großen Favoriten zu wünschen. (scholl/hei)

Petro Poroschenko: Der Geschäftsmann

Der Amtsinhaber hat keine Erfolge

Präsident Petro Poroschenko droht diese Wahlen zu verlieren, weil er nie aufgehört hat, den Staat als Profitcenter zu betrachten. Seine Lockenpracht ist in den fünf Jahren seiner Amtszeit grauer geworden, sein Doppelkinn voller.

Bild: REUTERS

Bild: REUTERS

Vor allem Russlands Medien, die im Wahlkampf mitmischen, attackieren Poroschenko frontal. Dabei ist die Propaganda des feindlichen Russlands, die den 53-jährigen auch als "Präsidenten des Krieges" beschimpft, vielleicht sein größter Vorteil, zumindest in patriotischen Wählerkreisen. "Wenn die anderen Kandidaten von Verhandlungen mit Russland reden, riecht das nach Kapitulation", sagt der Milizionär Sergej Zoof. Dass Poroschenko bei den Minsker Verhandlungen die feindliche Offensive im Frühjahr 2015 stoppte, dass die Armee unter ihm wieder kampfkräftig geworden ist, gilt als großer Verdienst des früheren Wirtschaftsoligarchen. Aber laut jüngsten Wahlumfragen rutschte er auf 16,4 Prozent ab, nur noch der dritte Platz hinter Timoschenko und Selenski.

Poroschenkos Problem ist, dass er außer der stabilisierten Donbas-Front kaum Verdienste aufzuweisen hat. Er scheiterte vor allem an der zentralen Forderung der Maidan-Revolution von 2014: "Kampf der Korruption!" Zwar eröffnete die Ukraine auf westlichen Druck ein Antikorruptionsbüro. Aber das gilt als eher machtlos. Nach Medienangaben kassierte eine Werft, die Poroschenko gehört, Rüstungsaufträge für 80 Millionen Euro. Und der Sohn eines nahestehenden Sicherheitsbeamten soll aus Russland eingeschmuggelte Ersatzteile zu bis vierfach überteuerten Preisen an die Armee verkauft haben. Der Politologe Vadim Karasjew urteilt: "Poroschenko ist auch als Präsident Geschäftsmann geblieben."

Julia Timoschenko: Die Populistin

Die "Ölprinzessin" will endlich regieren

Julia Timoschenko will nach mehreren gescheiterten Anläufen endlich regieren. Und sie will die Schmiergeldströme umverteilen. Margaret Thatcher habe ihr einmal geraten, niemals aufzugeben, erzählte Timoschenko.

Bild: REUTERS

Bild: REUTERS

Die 58-Jährige arbeitet wieder einmal an einem Image-Wechsel: 2004 schmückte sie sich für die "Orange Revolution" mit einem goldblond gefärbten Zopf à la Jeanne d’Arc, 2014 fuhr sie auf dem Euromaidan im Stile Franklin Roosevelts im Rollstuhl auf, jetzt zitiert sie die "Eiserne Lady". Timoschenko kandidiert zum dritten Mal für das höchste Staatsamt. 2010 unterlag die Chefin der Partei "Vaterland" dem russlandfreundlichen Viktor Janukowitsch, der sie für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis werfen ließ. 2014 verlor sie gegen den Wirtschaftsmagnaten Poroschenko. Diesmal liegt sie mit 16,6 Prozent knapp vor diesem, aber deutlich hinter Selenski. Angesichts 25 Prozent noch unentschlossener Wähler ist sie jedoch keineswegs chancenlos.

Ihr Wahlprogramm strotzt vor populistischen Versprechen. Die Gasverbraucherpreise will sie um die Hälfte senken, Durchschnittslöhne verdreifachen. Ihre Gegner werfen ihr vor, sie habe sich mit dem Kreml geeinigt und werde das Vaterland an Putin verraten. Viel realer ist aber die Gefahr, dass sie sich selbst treu bleibt. Die berechnende "Ölprinzessin" zahlte laut Schweizer Staatsanwaltschaft 72 Millionen Dollar Schmiergeld. Als Premierministerin schrieb sie eine Steuererklärung mit Ersparnissen von 178 Dollar. Und jetzt wurde bekannt, dass Rentner ihren Wahlkampf mit fünfstelligen Euro-Summen unterstützt haben. Laut Insidern sind es Fakespender, die verbergen sollen, welche Oligarchen ihre wahren Sponsoren sind.

Wladimir Selenski: Der Fernseh-Clown

Der Komiker führt in allen Umfragen

Der Komödiant Wladimir Selenski führt sensationell in den Wahlumfragen. Dabei profitiert er vom Image des fiktiven und grundanständigen Präsidenten, den er in einer TV-Serie spielt.

Der 41-Jährige liegt laut jüngsten Umfragen mit 27,7 Prozent klar in Führung. Der Berufshumorist mit Jus-Diplom gilt als einer der erfolgreichsten Produzenten für Unterhaltungsshows, Film- und Fernsehkomödien in der Ukraine.

Bild: Reuters

Bild: Reuters

Seit Jahren lästert er mit spitzer Zunge über die Politik, jetzt aber macht er Anstalten, die traumhafte Karriere seines Serienhelden aus "Diener des Volkes" in die Wirklichkeit umzusetzen. Auch seine neu gegründete Partei heißt "Diener des Volkes".

Seine Wahlkampfsprüche aber unterscheiden sich nicht entscheidend von der Konkurrenz. Wie etwa Poroschenko propagiert er den Beitritt zur NATO und EU, auch er begrüßt den Plan einer internationalen Friedenstruppe im Donbass, ist zugleich zu Verhandlungen mit Putin bereit.

Selenski will ausländische Firmen ins Land holen und die Korruption bekämpfen – nichts Neues. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der Wirtschaftsoligarch Ihor Kolomoiski, der angeblich auch Timoschenko unterstützt, Selenski finanziert. Kolomoiski selbst soll freilich ähnlich korruptionsträchtig sein wie sein Erzfeind Poroschenko.

Selenski klagt, die Behörden wollten ihn mit einem Strafverfahren wegen Geldwäsche oder Fahrerflucht ausschalten. Tatsächlich scheint der Kandidat mit demokratischen Mitteln kaum zu stoppen zu sein, er profitiert weiter vom Image seines TV-Präsidenten Goloborodko. "Die Masse seiner Anhänger", sagt auch der Politologe Witali Portnikow, "will nicht Selenski wählen, sondern Goloborodko."

Zahlen zur Wahl

30 Millionen stimmberechtigte Ukrainer sind morgen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen.

stimmberechtigte Ukrainer sind morgen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. 44 Kandidaten bewerben sich um das höchste Staatsamt in der rohstoffreichen ehemaligen Sowjetrepublik. Von wem sie finanziert werden, ist zum Teil unklar.

bewerben sich um das höchste Staatsamt in der rohstoffreichen ehemaligen Sowjetrepublik. Von wem sie finanziert werden, ist zum Teil unklar. 5000 Euro musste jeder Kandidat bezahlen, um antreten zu können. Bei einem Durchschnittsgehalt von monatlich 250 Euro ist das eine gewaltige Summe.

musste jeder Kandidat bezahlen, um antreten zu können. Bei einem Durchschnittsgehalt von monatlich 250 Euro ist das eine gewaltige Summe. 12 Prozent der ukrainischen Wähler können seit der russischen Annexion der Krim sowie der Besetzung von Teilen der Ostukraine nicht an der Wahl teilnehmen.

der ukrainischen Wähler können seit der russischen Annexion der Krim sowie der Besetzung von Teilen der Ostukraine nicht an der Wahl teilnehmen. 21. April: Wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht, wird am 21. April eine Stichwahl fällig.

