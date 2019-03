Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Bild: Reuters Startseite Das Reich der Mitte – auf der Seidenstraße zur Weltmacht PEKING/EUROPA. China kauft weltweit ein, baut – und macht Staaten abhängig. 01. April 2019 - 00:05 Uhr

In Anlehnung an die historischen Routen zwischen dem Mittelmeerraum und Ostasien soll die „Neue Seidenstraße“ Handels- und Verkehrsnetze zwischen den Kontinenten aufbauen. Dafür schiebt die Volksrepublik China in zahlreichen Ländern gewaltige Infrastrukturprojekte an – die Rede ist von einer Investition von mehr als einer Billion Dollar in ein Netz aus neuen Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks in Asien, Afrika und Europa.

Tagelang tourte jetzt Chinas starker Mann, Staats- und Parteichef Xi Jinping, durch Staaten Europas und konnte dabei vor allem in Italien einen wichtigen Erfolg für seine „Belt and Road“-Initiative verbuchen. Zusammen mit einer politischen Absichtserklärung wurden 29 Vereinbarungen geschlossen. Italienische Firmen erhalten Aufträge in einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro, unter anderem für den Bau von Stahlfabriken in China, die Lieferung von Gasturbinen, den Bau von Gasnetzen, aber auch für den Export von Landwirtschaftsprodukten wie Orangen und Schweinefleisch.

Juncker, Macron und Merkel mit Chinas Xi

Bild: Reuters

Investitionen in Häfen

Umgekehrt wird Peking unter anderem in die Häfen in Genua und Triest investieren. Der Regierung in Rom brachte die Vereinbarung heftige Kritik mehrerer EU-Staaten ein – allen voran Frankreich und Deutschland. Die Investitionen in Genua und Triest sind übrigens nicht die ersten in europäische Häfen. So hat bereits vor Jahren der chinesische Reederei-Konzern COSCO knapp 70 Prozent des Hafens in Piräus (Griechenland) für 40 Jahre gepachtet. Dafür wurden fast 370 Millionen Euro lockergemacht, 350 weitere Millionen sollen investiert werden.

Respekt vor „Einheit der EU“

China hat in den vergangenen Jahren auf seinem Weg zur Weltmacht bereits viele Milliarden Euro auch in die Infrastruktur Ost- und Südosteuropas investiert. Streng genommen handelt es sich dabei allerdings gar nicht um Investitionen, weil die Projekte in der Regel mit chinesischen Krediten durch chinesische Firmen durchgeführt werden.

Die Europäische Union ringt derzeit um eine gemeinsame Linie gegenüber Peking. In einem Zehn-Punkte-Plan hatte Brüssel zuletzt eine durchsetzungsfähigere Politik gegenüber China angemahnt und die Volksrepublik als „Rivalen“ bezeichnet – zugleich aber auch die wirtschaftliche Bedeutung des größten Handelspartners der EU betont.

Die neue Seidenstraße:

Bei einem Gipfel in Paris forderten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Xi zu Respekt gegenüber der „Einheit der EU“ auf. „Wir erwarten von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der EU wie auch die Werte, die sie tragen, respektieren“, sagte Macron. Weitere Gespräche folgen beim EU-China-Gipfel am 9. April in Brüssel.

Geschichtliches zur Seidenstraße

Die antike, 6400 Kilometer lange Handelsstraße zwischen China und Europa bestand aus einem Geflecht von Karawanen-Routen, über die neben Seide zahlreiche andere Güter transportiert wurden. Ab dem 15. Jahrhundert gab es zudem Seewege. Es fand außerdem ein Austausch von Wissen, Kultur und Religionen statt.

Die Bezeichnung geht auf den deutschen Geografen Ferdinand von Richthofen zurück, der den Begriff 1877 erstmals verwendete.

Die Seidenstraße existierte aber schon vor mehr als 2000 Jahren. Sie erlebte ihre Blütezeit im 2. Jahrhundert n. Chr. Zur Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. begann ihre Popularität abzunehmen.

Dass die Seidenstraße ins europäische Kollektivgedächtnis einging, hat sie vor allem dem venezianischen Kaufmann Marco Polo zu verdanken. Um 1300 wurde sein „Livre des merveilles du monde“ veröffentlicht – eine Mischung aus Reisebericht und Abenteuererzählung, worin er Fakten, Märchen und Mythen verwob.

Nach weit verbreiteter Ansicht war die Seidenstraße einer der Hauptwege, über die Mitte des 14. Jahrhunderts Pestbakterien von Asien nach Europa gelangten und hier den Schwarzen Tod verursachten.

1000 Milliarden für eine Alternative in Europa

Europa solle als Antwort auf die Wiederbelebung der antiken Seidenstraße eine Art Europäische Seidenstraße bauen. So lautet die Idee des langjährigen Linz-Textil-Chefs Dionys Lehner, die er im Vorjahr gemeinsam mit dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) präsentierte.

Das Projekt klingt bestechend, die Umsetzung erscheint nicht so einfach. Die Wirtschaftsräume der EU (510 Millionen Menschen) und des östlichen Europas (480 Millionen Einwohner), deren Einkommen nur halb so hoch ist, sollten durch den Ausbau der Infrastruktur besser miteinander verbunden werden. Der Ausbau des Transportnetzes würde 1000 Milliarden Euro kosten, das sind acht Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Über die nächsten zehn Jahren würde laut WIIW aber die Wirtschaft um 3,5 Prozent pro Jahr durchschnittlich zusätzlich wachsen. Im besten Fall würden dabei sieben Millionen neue Jobs entstehen. Geplant sind nicht nur Hochgeschwindigkeitsstrecken, sowie ein modernes Autobahnnetz, neue Häfen und Flughäfen.

Güterzug: 9800 Kilometer in zwei Wochen

Nach 9800 Kilometern und gut 14 Tagen Fahrzeit ist im Vorjahr der erste direkte Güterzug zwischen Österreich und China in Wien eingetroffen. Der in der 14-Millionen-Metropole Chengdu gestartete Zug mit 44 Containern brachte unter anderem elektronische Bauteile, LED-Lampen und Schlafsäcke nach Österreich. Die ÖBB-Frachttochter will laut eigenen Angaben jährlich zwischen 400 und 600 Züge rollen lassen.

„Der Transport von Gütern auf dieser Strecke dauert auf dem Seeweg einen Monat länger“, sagt Andreas Matthä, ÖBB-Vorstandsvorsitzender. Die Fahrzeit soll sich laut Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) dank eines Vertrags mit dem Transitland Russland in Zukunft auf zehn Tage verringern. Diese Zeitersparnis in Relation zum Seeweg sei vor allem für die Industriegüterindustrie relevant: „Für die Profitabilität der Güterverkehrsunternehmen sind solche Langstrecken ähnlich wie im Flugverkehr ganz wichtig“, so Matthä. Der ÖBB-Chef verweist auch auf die wesentlich bessere CO2-Bilanz der Bahn im Vergleich zum Schiff.

Keine Einbahnstrecke

ÖBB-Chef Matthä sieht in der „Neuen Seidenstraße“ eine große Chance für die heimische Exportwirtschaft. „Es ist aber wichtig, dass wir Europäer auf eine Balance auf dieser Strecke drängen.“ Derzeit würden noch zwei Drittel der Güter und Waren aus China kommen. Nur ein Drittel der Transporte führen zurück nach China.

