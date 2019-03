Bild: APA/AFP Startseite Chinesische Problemzonen Konjunkturdellen durch Handelskonflikt und niedrigste Geburtenrate seit 1949. Auf dem Weg zur Nummer eins kämpft die Volksrepublik mit massiven Rückschlägen. Von Eike-Clemens Kullmann und Hermann Neumüller, 11. März 2019 - 00:04 Uhr

Schwächeanfall bei den Exporten

Die Exporte Chinas sind im Februar so stark eingebrochen wie seit drei Jahren nicht und nähren die Sorge vor einem Schwächeanfall des wirtschaftlichen Riesen. Die Exporte sanken um 20,7 Prozent, auch die Importe gaben um 5,2 Prozent nach. Ökonomen warnen zwar davor, diese Zahlen überzubewerten, weil der Jahresanfang oft starke Schwankungen mit sich bringt. In den Februar fiel heuer das chinesische Neujahrsfest, das erhebliche Geschäftsausfälle mit sich brachte. Tatsache ist, dass der Handelskonflikt mit den USA der chinesischen Volkswirtschaft zusetzt. So wie es derzeit aussieht, ist eine Lösung noch in weiter Ferne.

Trotz Problemen ein großer Konkurrent

Trotz der Probleme entwickelt sich China im globalen wirtschaftlichen Wettstreit zur Bedrohung für die USA und Europa. So ist Chinas Beitrag zum Weltbruttoprodukt seit dem Jahr 2000 von nicht einmal fünf Prozent auf 15 Prozent angestiegen, während der US-Anteil von 30 Prozent auf 25 Prozent sank. Noch schlimmer erwischte es Europa, das von 30 Prozent Anteil am Weltbruttoprodukt auf 22 Prozent absank. Bei den jährlichen Doktoraten in Naturwissenschaften und Technik behauptet sich Europa noch vor China und den USA, bei den Bachelor-Abschlüssen hängt China den Westen jedoch bereits haushoch ab.

Atomic chinesisch

Bald wird der österreichische Skihersteller Atomic einem chinesischen Investor gehören statt einem finnischen. Der Ausnahme-Skisportler Marcel Hirscher wird dann auf chinesischen Skiern unterwegs sein.

Das Engagement chinesischer Unternehmen in Österreich nimmt zu. Auch in Oberösterreich waren die Chinesen fleißige Firmenkäufer. Das prominenteste Beispiel ist der Flugzeugteile-Hersteller FACC. Auch der Spezialmotorenbauer Steyr Motors, der Anlagenbauer TMS Valiant oder die frühere Textilmaschinenfabrik Fehrer, die jetzt Autefa heißt, haben chinesische Eigentümer.

Nicht immer ist das chinesische Engagement von Erfolg gekrönt. Steyr Motors ist ebenso insolvent wie der Raststättenbetreiber Rosenberger.

Marcel Hirscher fährt Atomic

Bild: APA/AFP

Weniger Geburten

Chinas Geburtenrate ist auf den tiefsten Stand seit 1949 gefallen. Sie betrug 2018 nach Angaben der Regierung nur noch 10,94 Babys pro 1000 Einwohner. Damit wurden mit 15,23 Millionen Babys zwei Millionen weniger geboren als noch 2017 – obwohl die chinesische Regierung ihre restriktive Geburtenpolitik gelockert hatte. Seit 2016 erlaubt China wieder zwei Kinder pro Paar, nachdem seit 1979 eine Ein-Kind-Politik gegolten hatte.

Auch das Nettowachstum der Bevölkerung sank auf den niedrigsten Stand seit den frühen 1960er Jahren. China steht damit zudem vor dem Problem einer zunehmend alternden Bevölkerung. Eine regierungsnahe Denkfabrik in China warnte im Jänner, dass die Einwohnerzahl des Landes schon 2027 sinken könnte. Damit dürfte Indien China als bevölkerungsreichstes Land bald überholen.

Immer weniger Babys

Bild: Reuters

3 Fragen an ... Friedrich Schneider, Ökonom

1. Es kommen laufend schlechte Konjunkturdaten aus China. Müssen wir uns um die chinesische Volkswirtschaft Sorgen machen?

Das sind Dämpfer, aber wirkliche Sorgen müssen wir uns nicht machen. Der Binnenmarkt läuft gut, die Exporte sind etwas schwieriger geworden. Von einer Rezession kann sicher keine Rede sein.

2. Welche Schwachpunkte hat die chinesische Wirtschaft?

Die hohe Verschuldung ist sicher das Hauptproblem. China hat enorm viel in seine Infrastruktur investiert. Auch die Firmen haben zum Teil enorme Schulden, viele von ihnen haben sich schlicht übernommen. Die sind von zweistelligen Wachstumsraten ausgegangen. Jetzt sind sie einige in Zahlungsschwierigkeiten.

3. Welche Auswirkungen hat der Handelsstreit der Chinesen mit den USA für Europa?

Dieser Streit bringt Verunsicherung. Das gilt für die gesamte Weltwirtschaft und damit auch für Europa. Mit Donald Trump und Xi Jinping treffen zwei Alphatiere aufeinander, die beide unter starkem Druck stehen. Falls Trump jetzt auch noch mit Strafzöllen gegen Europa vorgeht, dann wäre bei uns wirklich Feuer am Dach.

