China, die Welt und der Mond China streckt seine Fühler unaufhaltsam aus. Nach der Landung auf dem Mond geht die weltweite Expansion weiter. Auch wenn der große Drache etwas schwächelt. Von Andreas Kremsner, 06. April 2019 - 00:04 Uhr

Die dunkle Seite des Mondes ist seit 3. Jänner chinesisch. Noch nie zuvor war eine Sonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. China hat sich damit in die großen Raumfahrtnationen wie Russland und USA eingereiht. Als ob dem Land die Welt bereits zu klein geworden sei.

Wie eine neue Weltordnung "Made in China" aussehen könnte, verrät Chinas Außenminister Wang Yi. Er preist die Beziehungen zu Russland als "gutes Beispiel für das Verhältnis zwischen zwei großen Staaten", oder propagiert die umstrittene chinesische Initiative für eine Neue Seidenstraße als "die größte Plattform für eine internationale Zusammenarbeit".

Italien beteiligte sich als erstes Mitglied der sieben führenden Industriestaaten (G7) an dem von China vorangetriebenen Infrastruktur- und Handelsprojekt der Neuen Seidenstraße. EU-Kommissar Günther Oettinger forderte in diesem Zusammenhang Maßnahmen gegen die Übernahme europäischer Infrastruktur, wie Stromnetze oder Häfen, durch China.

Chinas Wirtschaftswachstum pendelt sich bei knapp über sechs Prozent ein, das Geld scheint nicht auszugehen. Mindestens 900 Milliarden US-Dollar stehen für die Seidenstraße bereit.

Schwächen werden ausgenutzt

China verhält sich wie England zur Kolonialzeit, muss aber Probleme im eigenen Land bewältigen.

Warum sollte China aufhören, im Ausland Geld zu investieren? Das Land erzielt seit Jahren Exportüberschüsseund hat enorme Dollarreserven“, sagt Michael Landesmann, Volkswirtschafts-Professor an der JKU in Linz.

China verhalte sich wie England in der Kolonialzeit, um seine Waren absetzen zu können. Darüber hinaus will das Land durch Investitionen in anderen Staaten Zugriff zu Infrastruktur und Technologie bekommen. Zur Strategie gehöre auch die Neue Seidenstraße. Die Vernetzung der zentralasiatischen, afrikanischen und europäischen Länder auf dem See- und Landweg bringe allen Seiten etwas, sagt Landesmann: China, weil es seine Produkte schneller transportieren kann, und in den angeschlossenen Länder werde viel Geld investiert.

Dabei würden die Schwächen der Länder ausgenutzt, wie etwa in Italien. Das Land weise eine hohe Verschuldung auf und stehe deshalb den in Aussicht gestellten Investitionen positiv gegenüber.

China kämpfe aber mit Problemen im eigenen Land, sagt Landesmann. Einerseits werde das Wirtschaftswachstum insbesondere nach der internationalen Finanzkrise durch eine enorme Verschuldung der lokalen Behörden und staatlichen Betriebe finanziert. Staatliche Banken weisen problematische Bilanzen auf. Andererseits gebe es eine Überalterung der Bevölkerung, das Reservoir an Arbeitskräften im Land verringere sich, dadurch werden die Arbeitskräfte knapp. Vor allem in lohnintensiven Branchen verliere das Land dadurch den Preisvorteil und werde zum Mittellohnland. Daher auch der Drang in technologisch fortgeschritteneren Industriebereichen zu reüssieren.

