Allein in Oberösterreich werden bei der Firma Vetropack in Kremsmünster rund 800 Millionen Stück Glasgebinde, von der Konservenflasche bis zur Milchflasche, produziert. Besuch bei den Glasmachern Glasverpackung erlebt derzeit einen massiven Aufschwung. Die Milchflasche steht dafür Pate. Manfred Wolf und Alexander Schwarzl haben die größte Glashütte Österreichs, die Firma Vetropack in Kremsmünster, besucht. Hier werden pro Jahr rund 800 Millionen Glasflaschen produziert. Von Manfred Wolf (Text) und Alexander Schwarzl (Fotos), 30. März 2019 - 00:04 Uhr

Besuch bei Vetropack

Seit einem Jahr steht sie wieder in den Regalen, die Milch in der Glasflasche. Dem Zeitgeist entsprechend füllt Österreichs größter Milchproduzent "Berglandmilch" die Milch wieder in Flaschen ab. Zeitgeist? Ja, denn die Zahlen sprechen klar dafür, dass es sich dabei um mehr als um eine gefühlte Wahrheit handelt. Die gesamte Glasproduktion in Österreich betrug 2007 noch rund 405.700 Tonnen, zehn Jahre später waren es 412.300 Tonnen – also eine Steigerung von zwei Prozent. Die Zahlen für das Vorjahr versprechen noch besser zu sein.

Doch wo kommen sie her, die Millionen Glasflaschen, die in Österreich täglich Verwendung finden?

Ein großer Teil davon wird in Oberösterreich produziert, in Kremsmünster. Und hier sind wir auch, in der Glashütte Kremsmünster, in einer Halle, deren Dimension schlicht nur noch mit gewaltig beschrieben werden kann. Drei geschlossene "Wannen" stehen hier, alle drei von der Größe eines Einfamilienhauses. Gefüllt sind sie mit flüssigem Glas – weiß, grün und braun. Jeweils 1580 Grad heiß. So heiß muss es sein, damit sich die Primärstoffe – Kalk, Dolomit, Soda, Läutermittel und Quarzsand – aus denen Glas besteht, verflüssigen. Der Sand stammt übrigens aus Melk und St. Georgen an der Gusen.

Doch der Hauptbestandteil bei der Glasproduktion ist Altglas. Täglich kommen bis zu 23 Lastwagen mit bis zu 25 Tonnen Glasbruch ins Werk nach Kremsmünster, im Zweitwerk der Firma Vetropack, im niederösterreichischen Pöchlarn, sind es etwas weniger.

Diese, in den Weiß- und Buntglas-Sammelboxen vorsortierten Gläser, werden von Müll und falsch eingeworfenen Stoffen getrennt. Plastikflaschen, Papier, Keramik oder – im Extremfall – Waffen, werden ausgeschieden. Danach geht’s in die warme Wanne. Bakterien? Bei 1580 Grad Celsius geben auch sie rasch auf.

Ein Blick in die Schaltzentrale der Glashütte: Ales Korosec, Fertigungsleiter und seit 25 Jahren Mitarbeiter in der Glashütte, zeigt auf einen Monitor, der einen Blick auf das Innenleben der Wanne ermöglicht. Wie flüssige Lava sieht es aus, nur dass das flüssige Erdgestein mit seinen rund 1200 Grad nicht ganz so heiß ist.

Die Produktion lässt sich nie stoppen

Mit bis zu 240 Tonnen Glas ist die Wanne gefüllt. Die gleiche Menge, die für die Produktion entnommen wird, wird aus den angebauten Silos an Fertiggemisch – also Primärstoffe und Altglas – wieder nachgefüllt, geschmolzen und umgewälzt. Bei immer gleichbleibender Temperatur, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Ein Kreislauf, der nicht zu unterbrechen ist, da sonst das Glas erstarren würde. Zehn Jahre lang, denn so lange dauert eine "Ofenreise", wie die Lebenserwartung einer Wanne im Fachjargon genannt wird.

Im Vorjahr war sie für die Weißglaswanne zu Ende. Das flüssige Glas musste abgelassen und gelöscht werden – und kam später als Bruch wieder in den Kreislauf. Die Wanne wurde abgetragen und eine neue errichtet. Nach 70 Tagen konnte die Produktion wieder gestartet werden.

Mittlerweile hat uns Ales Korosec auf das Dach der Wanne geführt. Hier ist es wohlig warm, die Temperatur kann mit einer Sauna mithalten. Wir sehen einen – sozusagen – zehn Jahre langen, orangen Strahl aus der Wanne herauskommen, der portioniert wird und in den sogenannten Feeder tropft. Wenngleich "sehen" das falsche Wort ist, wir registrieren es. Zu sehen sind lediglich orange "Funken", die vorbeiflitzen, denn im Schnitt werden hier 500 Glasstränge pro Minute abgeschnitten – selbst die Kamera tut sich schwer, diese festzuhalten. Und sie fallen dann mit einer Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde zum nächsten Arbeitsschritt.

Wir folgen den Tropfen in gemächlicherem Tempo nach unten, wo die mittlerweile auf knapp 600 Grad Celsius abgekühlten Glasportionen in Formen landen, vorgeformt werden und die Mündung erhalten. Ein Roboterarm fährt entlang der Produktionslinie hin und her – ähnlich wie Sisyphos – und schmiert die Formen. Im zweiten Arbeitsschritt werden sie dann "geblasen" und erhalten so ihre endgültige Form. Das Gewicht einer Flasche ändert sich übrigens ab dem "Abschneiden" nicht mehr.

Würde man eine Flasche zu diesem Zeitpunkt aus der Produktion nehmen, sie würde nicht lange halten. "Das Glas ist noch nicht entspannt", sagt Ales Korosec. "Die Flasche würde bald zerspringen, weil die Kristalle noch nicht geordnet sind." Dazu kommt es im nächsten Schritt, der dem Wort nach doch ein wenig paradox anmutet: im Kühlofen.

Die Flaschen kühlen hier je nach Größe zwischen einer halben und einer Stunde ab, werden neuerlich erhitzt und wieder abgekühlt. Heraus kommt das stabile Glas, auf das noch eine letzte Schicht, die Oberflächenvergütung, aufgetragen wird, damit das Gebinde später leichter gleitet.

Unendlicher Kreislauf

Stichprobenartig werden, wie schon nach der Formgebung, auch am Schluss noch Flaschen geprüft, sollten sie Mängel aufweisen, beginnt die Reise erneut. "Glas ist das einzige Material, das 1:1 wieder verwertet wird – und zwar unendlich oft", sagt Marketingleiterin Andrea Petrasch. "Aus einem Kilo Glas wird später wieder ein Kilo Glas." Und sie verweist auf noch einen großen Vorteil: "Glas ist inert. Es gibt also weder Geschmack noch sonst etwas an den Inhalt ab."

Am Ende der Produktion werden die Gebinde auf Paletten gestapelt, verpackt und im Lager für die Kunden aufbewahrt.

Insgesamt können – weiß, braun und grün zusammen – gleichzeitig sieben verschiedene Flaschenarten auf den sieben Linien produziert werden. Auf einer Linie werden gleichzeitig bis zu 32 Flaschen in Form gegossen. Knapp eine Stunde waren wir im Werk. Alleine in dieser Zeit wurden 90.000 Stück Glas produziert – zerbrechendes Glas haben wir nicht gehört.



Interview

„Mehrwegflasche soll 2019 kommen“

Seit einem Jahr steht die Milchglasflasche wieder in den Regalen der Supermärkte. Der Zeitgeist verlangte danach, sagt Josef Braunshofer, Geschäftsführer von Berglandmilch. Für die Mehrwegflasche greift die Berglandmilch-Genossenschaft tief in die Tasche. Rund acht Millionen Euro werden heuer in die dafür ausgelegten Wasch- und Abfüllanlagen investiert.

Josef Braunshofer, Generaldirektor der Berglandmilch-Genossenschaft

OÖNachrichten: Vor rund 20 Jahren verschwanden die Milchglasflaschen aus den Geschäften, seit einem Jahr gibt es sie wieder. Erste Frage: Warum? Zweite Frage: Warum wurden sie überhaupt abgeschafft?

Die Zeit passt wieder. Damals lag es nicht mehr im Trend. Das hat sich mittlerweile geändert. Wir haben in diesem Jahr genügend Konsumenten, die auf Glas umgestiegen sind und auch dabei bleiben werden – Glas ist gerade im Zeitgeist. Und das rechtfertigt auch die große Investition.

Sie füllen nicht nur die Eigenmarke ab, auch diverse Bio-Marken anderer Ketten werden bei Ihnen abgefüllt. Wird es dann eine einzige Flasche geben, sprich: Werden alle Ketten die Flaschen zurücknehmen?

Das liegt natürlich beim jeweiligen Händler. Momentan prüfen wir, ob sich die Flaschenform ändern wird, fix ist jedoch, dass es eine 1-Liter-Flache bleiben wird – Milch kauft man im Liter. Ziel ist, dass die Pfandflasche Ende 2019 kommt.

Offensichtlich war die Einführung der Glasflasche ein Erfolg. Waren Sie vom Ausmaß überrascht?

Es ist ein bisschen mehr als eine Nische, aber die verkaufte Menge liegt im optimistischen Sektor unserer Schätzungen. Sämtliche Trinkmilchprodukte, die in der Glasflasche abgefüllt werden, machen aber weniger als zehn Prozent der Gesamtmenge aus, allerdings liegt die Zahl im hohen einstelligen Bereich.

Sie haben gesagt, Glas liegt im Zeitgeist, wohl auch, weil es inert ist, es also keine Migration mit der Flüssigkeit gibt. Wie sieht es mit dem Verbundmaterial aus?

Der Karton vom Verbundmaterial wird durch eine dünne Polyethylen-Schicht geschützt, damit er sich nicht „ansäuft“. Aber die Diskussion, ob es beim Plastik jetzt eine Migration gibt oder nicht, die ist eine abendfüllende.

Allen kann man es nie recht machen. Die einen wollen Mehrwegflaschen, die anderen kritisieren den damit verbundenen Einsatz von Reinigungsmitteln und Chemie.

Wir haben uns das intensiv angesehen, bei Brauereien und Mineralwasserabfüllern. Und wir haben Tests gemacht, freilich sind Milchflaschen schwieriger zu reinigen als Mineralwasserflaschen. Bei Milch kann es zu Verkrustungen kommen, Milch ist fett. Wir haben getestet, ob die Etiketten runtergehen, und wir kennen auch den Wasserverbrauch, das ist nicht nichts, aber Teil unseres Systems. Und Chemie habe ich bei jeder Reinigung, unsere Kläranlage schafft auch diese Abwässer.

Die Flaschen werden ebenfalls in Oberösterreich produziert.

Ja, die werden wieder aus Kremsmünster kommen, das war uns wichtig, dass wir weiterhin regional einkaufen.



Von der Glasau nach Glashütte

Von der Glasau nach Glashütte

Wer schon einmal von Linz durch den Haselgraben Richtung Norden nach Bad Leonfelden gefahren ist, dem könnten zwei Ortstafeln aufgefallen sein: Glasau und Glashütte. Freilich fährt man in der Regel recht unbedarft daran vorbei, doch hinter den beiden Namen verbergen sich die Scherben der uralten Glastradition Oberösterreichs. Doch dazu später mehr …

Erst muss die Frage geklärt werden, wie Glas überhaupt entdeckt wurde. Dabei half die Natur: Dann beispielsweise, wenn ein Blitz in den Quarzsand einschlägt und dieser schmilzt, entsteht Glas. Schon in der Jungsteinzeit, also 7000 vor Christus, haben die Menschen Glas als Werkzeug verwendet, die scharfen Schnittkanten eigneten sich für Keile und Schaber.

Franz Haudum

Mühlviertel war prädestiniert

Das Handwerk der Glasproduktion wurde 3000 vor Christus in Mesopotamien erfunden. Die Ägypter verfeinerten die Technik 1500 Jahre später, und aus Assyrien stammt das älteste Rezept zur Herstellung von Glas: 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen und fünf Teile Kreide, ein Rezept, das auch heute noch Anwendung findet. Ab dem elften Jahrhundert wurde Venedig zum Zentrum der Glasmacher (Stichwort Murano). Bis die ersten Glashütten dann auch in Oberösterreich entstanden, dauerte es bis zum Spätmittelalter.

Hier, im Haselgraben, aber auch weiter östlich bei Unterweißenbach und Liebenau wurden Spuren der ersten Glashütten des heutigen Oberösterreichs gefunden. „Das Mühlviertel war prädestiniert, weil es sowohl Quarzsand als auch ausreichend Wald gab“, sagt Franz Haudum, ehemaliger Kunstlehrer des Stiftsgymnasiums Wilhering und des Petrinums in Linz. Er beschäftigt sich seit seiner Studienzeit mit dem einst so teuren Material, das erst sehr spät, also im 19. Jahrhundert, Einzug in die Stuben der Bauern hielt. Vorher konnte es sich nur die Bürgerschaft leisten. Denn die Herstellung war aufwendig und teuer. Wälder wurden regelrecht gerodet, das Holz wurde aber nicht nur zum Heizen benötigt, sondern auch zur Ascheproduktion (Pottasche), denn diese setzte den Schmelzpunkt des Quarzes herab.

„Die meisten Glashütten im Mühlviertel waren Wanderglashütten“, sagt Haudum. Wenn der Wald gerodet war, mussten die Glasmacher weiter ziehen. Spuren davon seien heute noch im Mühlviertel zu finden. Vor allem im Nordwesten von Rohrbach, im Nordosten von Freistadt und entlang des Haselgrabens.

