Bild: OÖN-rasc Startseite Wo steht das Innviertel im Jahr 2025? Ein Ausblick am Jahresbeginn: Wir fragen Vertreter aus Medizin, Landwirtschaft, Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft, wo sie das Innviertel im Jahr 2025 sehen, welche Szenarien drohen und was die Region benötigen wird. Von OÖN, 10. Januar 2019 - 17:00 Uhr

„Sieht nicht rosig aus für die nächsten fünf Jahre“

Silvester Hutgrabner Bezirksärztevertreter Ried

Bis 2025 sieht es für den niedergelassenen Bereich nicht sehr rosig aus, wir bekommen zusehends personelle Probleme. Einerseits durch eine bevorstehende Pensionierungswelle, andererseits durch einen hohen Frauenanteil von mehr als 50 Prozent. Diese werden meist für den niedergelassenen Bereich nicht versorgungsaktiv. Es ist schon jetzt in vielen Praxen schwierig, Nachfolger zu finden. Die Generation Y hat auch einen anderen Zugang und stellt eine gute Work-Life-Balance vor das Verdienen. Die Frage ist, wie wir da herauskommen. Gruppenpraxen und Primärversorgungszentren sind eine Möglichkeit, aber wir brauchen künftig eine Verfeinerung der Regelung dafür, um die Versorgung sicherstellen zu können. Dennoch werden wir den Bedarf an Medizinern nicht abdecken können. Wir bekommen schon jetzt nicht genügend Ärzte. Einen eklatanten Notstand gibt es derzeit Gott sei Dank noch nicht. Auch im Spitalsbereich wird eine Lösung für den Ambulanz-Ansturm nötig werden, vielleicht in Form von allgemeinmedizinischen Praxen als erste Anlaufstelle in Krankenhäusern.

Klima und Vorgaben setzen Bauern zu

Christina Huber Bezirksbäuerin Braunau

Das Innviertel soll 2025 und darüber hinaus ein liebens- und lebenswürdiges Viertel bleiben. Der Landwirtschaft wünsche ich, dass sie weiterhin die Anforderungen meistern kann. Dürre und Schädlinge setzten ihr im Sommer sehr zu. Das Klima wird eine Herausforderung bleiben. Aber nicht nur das Klima, sondern auch die immer strenger werdenden Vorgaben über die Produktionsweise beeinflussen unsere Arbeit. Tierschutz und nachhaltige Bewirtschaftung sind große Anliegen der Bauern, nur muss man darauf achten, dass durch immer strengere Vorgaben kleinstrukturierte Landwirtschaft möglich bleibt. Denn genau das ist es, was die Konsumenten wünschen. Aber auch die müssen einsehen, dass Landwirtschaft nicht nur Tiere streicheln, füttern oder Traktor fahren heißt, sondern sie auch eine Familie ernähren muss. Die Produktion österreichischer Lebensmittel mit höchster Qualität muss fair abgegolten werden. Da wünsche ich mir mehr als ein Lippenbekenntnis der Konsumenten. Unsere Produkte sollen wirklich im Einkaufswagerl landen, auch wenn sie etwas mehr kosten.

Die Abwanderung in die Städte verhindern

Bundesrat Thomas Schererbauer Esternberg

2025 soll das Innviertel ein attraktiver, ländlicher Raum für seine Bewohner und Gäste sein, wo man in einer intakten Umwelt gerne und gut leben oder Urlaub machen kann. Um dieses Ziel zu erreichen gibt es allerdings ein paar Dinge, die sich bis dahin noch ändern beziehungsweise verbessern sollen. Dazu gehören der flächendeckende Glasfaser-Ausbau, eine Digitalisierungsoffensive, die Verbesserung der Infrastruktur inklusive der öffentlichen Verkehrsmittel, die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen und die Bereitstellung von leistbaren Baugründen und Wohnungen, da ansonsten eine massive Abwanderung in die urbanen Bereiche droht.

Meine persönlichen Ziele bis zum Jahr 2025: Da ich mit Leib und Seele Innviertler bin, möchte ich mich im Rahmen meiner politischen Möglichkeiten zum Wohle dieser Region und deren Bevölkerung einsetzen, denn dieser wunderschöne und einzigartige Teil Oberösterreichs verdient die bestmögliche Unterstützung. Ich möchte nirgendwo sonst auf dieser Welt leben.

„Wollen kulturelles Bollwerk bleiben!“

Wilfried Scharf Zither-Virtuose aus Braunau

Unser Innviertel ist ein wunderschönes Land mit großartigen kulturellen Einrichtungen und dementsprechenden Aktivitäten. Unsere Musikkapellen und auch Chorgemeinschaften musizieren auf wirklich hohem Niveau, wozu natürlich auch das international anerkannte Oö. Landesmusikschulwerk mitverantwortlich ist. Dieser vorbildhaften Innviertler Kulturlandschaft müssen wir uns stets bewusst sein, auch um sich der zunehmenden medialen und leider auch kulturellen Verblödung nicht unterzuordnen. Ich habe meine künstlerische Tätigkeit stets dahingehend ausgerichtet und werde dies auch in Zukunft tun, ob zu Hause oder in Asien bzw. Amerika! Unser Innviertel soll weiterhin ein kulturelles Bollwerk bleiben und uns traute Heimat sein!

„Die tägliche Turnstunde ist ein absolutes Muss“

Edwin Causevic LAZ-Leiter Ried, Pädagoge

Bewegung und Sport sind in der heutigen Zeit fast immer angeleitet. Kindern und Jugendlichen fehlt es an Möglichkeiten, um frei spielen und ihre koordinativen Fähigkeiten entwickeln zu können. Deshalb wäre es wünschenswert, dass jede Schule über einen kleinen und jede Stadt über einen größeren Motorikpark verfügt. Auch dadurch, dass in vielen Familien beide Elternteile arbeiten, ist es zu einer Reduktion der Bewegung gekommen. Den typischen ‘Straßensport’ wie Fangen- und Versteckenspielen oder auf Bäume klettern gibt es fast nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, diesen ‘Straßensport’ in die Schule zu holen. Wir als Pädagogen haben unter anderem die Aufgabe, Kinder zur Bewegung zu verführen und ihnen die entsprechenden Möglichkeiten zu schaffen. Investitionen in diese Richtung wären eine präventive Maßnahme, um vielen Krankheiten vorzubeugen. Der Sport und die Bewegung sollten Teil des Alltags sein. Ein erster wichtiger Schritt ist die tägliche Turnstunde. Bewegung muss zum Unterrichtsprinzip werden.

Lage und Leute sind eine gute Ausgangsbasis

Helmut Wieser CEO der AMAG Ranshofen

Die Wirtschaftsregion Innviertel mit ihren starken Unternehmen kann mit Optimismus in die Zukunft blicken. Die Region hat durch ihre Lage im Herzen Europas und die Nähe zum wichtigen Markt Deutschland eine gute Ausgangsbasis für weiteres Wachstum. Unsere Mitarbeiter und die Menschen in der Region stellen einen wesentlichen Bestandteil unseres Unternehmenserfolgs dar. Stabilität und Zuverlässigkeit sind wichtig, die technologischen Anforderungen steigen und die Dynamik in der Innovation von Produkten und Prozessen nimmt zu. Ebenso stellt die Digitalisierung der Geschäftsprozesse von der Entwicklung über die Produktion, den Vertrieb bis hin zur Kommunikation Herausforderungen dar, deren Bewältigung für den künftigen Erfolg am Weltmarkt entscheidend sein wird. Dazu benötigen wir ein Umfeld, das Innovation und Leistung fördert, junge Menschen auf die beruflichen Anforderungen der Zukunft vorbereitet und leistungsfähige Infrastruktur für die Logistik und den Datentransfer zur Verfügung stellt.

Wir fragen auch Sie, liebe Leserinnen und Leser: Wo sehen Sie das Innviertel in fünf, sechs Jahren? Was braucht die Region bis dahin unbedingt? Schreiben Sie uns: innviertel@nachrichten.at

