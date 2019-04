Die Sternsinger ziehen dieser Tage wieder um die Häuser. Bild: LP Startseite Sternsinger-Suche wird immer schwieriger INNVIERTEL. Pfarren haben es oft schwer, genügend Kinder für die Dreikönigsaktion zu gewinnen. In vielen Pfarren helfen Erwachsenengruppen aus, damit so viele Haushalte wie möglich besucht werden können. Von (lp, BiEi, jsz), 03. Januar 2019 - 17:04 Uhr

Caspar, Melchior und Balthasar klopfen längst nicht mehr an jede Tür. Viele Gemeinden haben Probleme, genügend Sternsinger zu finden.

In der Braunauer Neustadt sind es heuer neun Kinder, die an der Dreikönigsaktion teilnehmen. Ein Mehr im Vergleich zu den vergangenen Jahren, sagt Pastoralassistentin Elisabeth Kronreif. Es habe auch schon Jahre gegeben, an denen nur drei Kinder teilgenommen hätten. Dass es in der Neustadt weniger seien als andernorts, liege auch an den Gegebenheiten, sagt sie. Etwa daran, dass in der Neustadt die Pfarre kleiner ist. Um den Mangel auszugleichen, wird auch heuer wieder neben den Kindern eine reine Erwachsenengruppe von Haus zu Haus ziehen.

Glauben spielt eine Rolle

Grundsätzlich sei es im Vergleich zu den vorigen Jahren aber ein gutes Jahr, sagt Kronreif im OÖN-Gespräch. Etwa 100 Kinder nehmen in allen vier Braunauer Stadtpfarren an der Dreikönigsaktion teil. Es sei schwierig zu sagen, woran es liege, ob sich Kinder melden oder nicht. Natürlich spiele auch der Glauben eine Rolle. Wenn die Eltern keinen Bezug zur Kirche mehr haben, springe auch der Funke auf das Kind nicht über, sagt Kronreif.

Daher bemühe man sich, verstärkt in den Schulen aufzutreten und das Thema im Religionsunterricht zu beleuchten. Es sei keine Selbstverständlichkeit mehr, dass sich die Kinder von alleine melden. "Natürlich ist es auch anstrengend, den ganzen Tag unterwegs zu sein, vor allem wenn das Wetter nicht mitspielt", sagt die Pastoralassistentin. "Aber die schönen Erinnerungen und die Wertschätzung lässt einem die Zeit als Sternsinger lange nicht vergessen." Noch heute erinnern sich viele Erwachsene ans Sternsingen zurück, das freut Kronreif, die die Kinder bei den Streifzügen begleitet.

Können nicht mehr alle besuchen

Die "Heiligen Drei Könige" klopfen so weit als möglich an jedes Haus. In manchen Stadtteilen, wo weniger Gruppen unterwegs sind, sei das aber nicht mehr möglich, bedauert Kronreif.

Rund 85 Kinder sind heuer in der Stadt Ried unterwegs. Und auch zwei Erwachsenen-Gruppen. "Bei uns ist das Sternsingen Teil der Firmvorbereitung. Die Kinder sollen dabei auch ein soziales Projekt machen. Da haben sich heuer die meisten für die Sternsingeraktion entschieden", sagt Rieds Stadtpfarrer Rupert Niedl. Bereits beim Elternabend sei heuer eine große Bereitschaft zu spüren gewesen. "Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass es im nächsten Jahr genauso gut läuft", ist Niedl vorsichtig. "Die Kinder sehen, dass sie vor allem älteren Menschen eine große Freude machen können, sie werden gut aufgenommen und sind in den Häusern willkommen", nennt er Gründe fürs Sternsingen.

Auch in der Riedbergpfarre werden heuer wieder sechs Gruppen mit insgesamt 24 Kindern von Haus zu Haus gehen. Die Heiligen Drei Könige kommen auch in die Pflegeheime und bringen die Friedenswünsche für das neue Jahr. "Der Großteil der Gruppe setzt sich aus Mitgliedern der Jungschar und Ministranten zusammen", sagt Barbara Koller, die seit rund 20 Jahren die Dreikönigsaktion in der Riedbergpfarre organisiert. In Schärding gab es heuer keine Probleme genügend Freiwillige für die Dreikönigs-aktion zu finden, das war schon anders. Vor einigen Jahren sei es schwieriger gewesen, genügend Sternsinger zu finden, sagt Michael Brandstätter. In der Stadt werden wieder drei Gruppen mit insgesamt 14 Erwachsenen unterwegs sein und in den restlichen Gebieten 31 Kinder samt ihren Begleitern. Die Zahl an Sternsingern variiert. "Es kommt immer drauf an, wie viele Eltern sich in der Pfarre engagieren und ihre Kinder miteinbeziehen. Es freut mich aber auch sehr, dass sich wieder einige für die Sternsingeraktion gemeldet haben, die ansonsten nicht in der Pfarre aktiv sind", so Michael Brandstätter.

27 Sternsinger gibt es heuer in Neukirchen.

Neukirchen: Viele Sternsinger gefunden, aber weniger als je zuvor

Der Sternsinger-Mangel ist zwar nicht in jeder Gemeinde so extrem, wie in den Bezirkshauptstädten. Doch ist er heuer auch dort, wo es bisher keine Probleme gab, spürbar.

Für Gemeinden, die eine starke katholische Jungschar hätten, sei es naturgemäß leichter, Sternsinger zu finden, sagt Johanna Baischer. Sie leitet die Jungschar in Neukirchen und damit auch das diesjährige Sternsingen im Ort. Heuer, sagt sie, habe man sich aber auch in Neukirchen, wo es die vorigen Jahre immer gut lief, schwer getan. „Wir hatten bisher jedes Jahr zwischen 30 und 40 Sternsinger“, sagt sie. Heuer seien es weniger. 27 Kinder nehmen diese Saison an der Dreikönigsaktion der Gemeinde teil. Erstmals müssten alle Kinder zweimal ausrücken, das hätte es die Jahre zuvor noch nie gegeben, sagt Baischer.

In Schulen vorstellen

Einen Grund dafür sehen Baischer und ihre Jungscharleiter-Kolleginnen Miriam Priewasser und Julia Esterbauer vor allem darin, dass die Kinder immer mehr privaten Verpflichtungen nachkommen müssten. Aber auch „die zunehmende Unattraktivität des Glaubens“, spiele eine wesentliche Rolle. Die Jungschar bemühe sich daher besonders, gute Kirchenarbeit zu leisten. „Was uns auch gelingt“, sagt Priewasser selbstbewusst. „Wir, als kirchlicher Verein, achten sehr darauf, uns nicht zu verschließen, sondern zu öffnen und kritisch zu denken. Wir möchten den Kindern einen Platz bieten, ihnen Werte vermitteln und sie dazu bewegen, über den Tellerrand hinauszublicken.“

Bei der Sternsinger-Suche sei es wichtig, auch Schulen miteinzubinden. Das möchte Johanna Baischer auch anderen Gemeinden, in denen es nicht so gut laufe, nahe legen. Das Thema könne etwa im Religionsunterricht aufgegriffen werden. Wichtig sei es jedenfalls, die Kinder für das Thema zu sensibilisieren, sagt sie, und ihnen den Hintergrund zu erklären. Auch der Spaß soll an der Sache nicht zu kurz kommen. Die Neukirchner Jungschar macht vor dem Sternsingen regelmäßig Proben, „die auch für die Kinder lustig sein sollen.“

Der Rieder Pfarrer Rupert Niedl mit Franziska, Elena, Nora, Moritz und Begleiter Alfred Riedl vor der Stadtkirche in Ried

„Viele Leute reagieren richtig emotional auf unseren Besuch“

„Weil es Spaß macht und man immer wieder neue Freunde findet“, antworten Moritz und Nora ohne lange nachdenken zu müssen auf die Frage, warum sie ihre Zeit in den Ferien dafür opfern, sich für die Sternsingeraktion zu engagieren. Beide sind bereits zum zweiten Mal dabei und besuchen gemeinsam mit Rieds Pfarrer Rupert Niedl heuer wieder die Leute, um ihnen ein Gedicht aufzusagen beziehungsweise vorzusingen.

„Manche Leute reagieren richtig emotional, wenn wir ihnen vorsingen – vor allem die älteren. Freuen über unseren Besuch tun sich fast alle sehr“, erzählt Elena, die bereits mehrere Male als Sternsingerin unterwegs war. Der Spaß steht für die Kinder im Vordergrund. „Wir müssen auch gar nicht so viel auswendig lernen. Wenn jemand etwas vergisst, kann er kurz auf unseren Schummelzettel schauen, den wir auf der Rückseite des Sterns geklebt haben“, so die Kinder. Belohnt werden sie nicht nur mit dem guten Gefühl für eine gute Sache Spenden gesammelt zu haben, sondern öfter auch mit Süßigkeiten. „Bei vielen Leuten bekommen wir Kekse“, erzählt Nora.

Neben Rieds Pfarrer Rupert Niedl begleitet und chauffiert die vier Kinder Alfred Riedl. „Ich mache das bereits seit 2009 und bin jedes Jahr mehrere Tage mit den Sternsingern unterwegs. Die Kinder und auch die Leute sind alle so nett und deshalb macht es jedes Jahr aufs Neue Spaß“, so Riedl.

Dafür wird gesammelt

Die Dreikönigsaktion wurde ins Leben gerufen, um Menschen in Armutsregionen zu unterstützen.

Bei der diesjährigen Spendenaktion soll etwa ein Landwirtschaftsprojekt in den Philippinen unterstützt werden. Die Insel Mindanao ist reich an natürlichen Ressourcen und dennoch leben mehr als die Hälfte der Bewohner in Armut. Großteils werden Exportfrüchte angepflanzt, von denen große Konzerne profitieren und die Bevölkerung vor Ort leer ausgeht. Auch der Klimawandel macht ihnen schwer zu schaffen. Agro-Eco, eine Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, setzt sich dafür ein, dass die Lebenssituation der Bauernfamilien am Land verbessert wird.

Ein weiteres Projekt, für das Spenden gesammelt wird, ist Child Alert. Die Organisation bietet Kindern auf Mindanao Schutz vor Gewalt und Ausbeutung und eröffnet ihnen neue Zukunftsperspektiven, um der Armut zu entkommen.

Neben den Sternsingerprojekten auf den Philippinen kommen die Spenden auch weiteren Projekten zugute. In Äthiopien setzt sich etwa eine Partnerorganisation dafür ein, dass Mädchen die Schule besuchen dürfen. In Bolivien werden Kinder und Jugendliche von der Straße geholt, sie werden bei einem besseren Leben fern von Straße, Hunger, Gewalt und Kälte unterstützt. In Indien sollen die Kinder von schwerer Kinderarbeit befreit und ihnen ermöglicht werden, endlich die Schule zu besuchen. Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Projekte in Nepal, Nicaragua, Tansania, Kenia, Brasilien. Ein Überblick ist nachzulesen unter www.dka.at/spenden/spendenprojekte/

