Geschenke, Geschenke

Unsere OÖNachrichten-Redakteure haben für Sie ein paar Tipps zusammengestellt. Vielleicht ist das eine oder andere passende Geschenk für Sie und Ihre Lieben dabei!

> Barbara Eidenberger, Redakteurin Politik

1. Für Fans von rasantem Britischen Wortwitz: Karten für Eddie Izzards Show „Wunderbar“ in Wien

Politiker, Mehrfach-Marathonläufer und Marathon-Comedian in High Heels – Eddie Izzard ist all dies und vor allem eines: unfassbar witzig. Vor fünf Jahren war er zuletzt in Österreich, jetzt führt ihn seine aktuelle Tour „Wunderbar“ (auf Englisch) wieder nach Wien. Schnell zugreifen, es gibt nur eine Show am 17. April um 20 Uhr in der Marx-Halle!

2. Für Wissbegierige Spielernaturen: Tiptoi - Das Geheimnis der Zahleninsel

Der gelbe interaktive Stift hat schon in viele Kinderzimmer Einzug gehalten. Zu Recht, denn es gibt eine Vielzahl an Büchern, die Kinder damit in ihrem eigenen Tempo erkunden können. Sehr empfehlenswert sind auch die Lernspiele wie „Die Zahleninsel“, bei dem auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus gespielt, gerechnet und damit ganz nebenbei gelernt wird.

> Markus Staudinger, Ressortleiter Regionales

3. Für italophile Serienliebhaber: DVD-Boxen „1992“ und „1993“

Es war die Zeit, als in Italien politisch alles ins Rutschen kam: Die Politserie „1992“ und ihre zweite Staffel „1993“ erzählen von den Aufdeckungen der Mailänder Staatsanwaltschaft unter Antonio di Pietro („Mani pulite“), dem Zerbröseln der damaligen Politlandschaft und dem Aufstieg von Silvio Berlusconi. „Dagegen ist House of Cards ein müder Kartentrick“, urteilt das deutsche Wochenmagazin „Die Zeit“. Stimmt – und ein zeitgeschichtlicher Flashback in die 90er ist die Serie obendrein.

4. Für die Denkmalpflege: Gutschein für eine Mariendom-Führung

Ob romantisches „Dinner for two“ mit Domrundgang, Taschenlampenführungen auf Galerien und Dachböden oder Kinder-Domführungen – der Linzer Mariendom bietet viele Überraschungen. Mit Gutscheinen für Domführungen (Infos auf promariendom.at) unterstützt man auch die Sanierung des Linzer Wahrzeichens.

> Dietmar Mascher, Ressortleiter Wirtschaft

5. Für Jazz-Fans und andere Dinosaurier: Vinyl mit Jeff Goldblum

Fans des Films „Jurassic Park“ kennen Jeff Goldblum als furchtlosen Widerpart boshafter Dinosaurier. Der Mann ist aber nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein großartiger Jazz-Pianist. Seine „Capitol Studio Sessions“ mit Gästen wie Till Brönner hört man am besten von Vinyl-Scheiben. Sie erfreuen Herz und Gehörgänge.

Jeff Goldblum goes Jazz

Bild: Decca

6. Für Skeptiker politischer Heilsversprechen: Die Geschichte der Ungleichheit

Ein Wissenschaftsbuch unterm Christbaum? In diesem Fall ein klares Ja. Der österreichische Historiker und Stanford-Professor Walter Scheidel erzählt in „Nach dem Krieg sind alle gleich“ die Geschichte der Ungleichheit über drei Jahrtausende. Provokanter und profunder Geschichtsunterricht.

> Christoph Zöpfl, Ressortleiter Sport

7. Für Lausbuben und -mädchen ab 18: Aktionsgeladene Stunden am Red-Bull-Ring

Österreichs modernste Rennstrecke in der Steiermark ist abgesehen von den Vollgas-Veranstaltungen wie Formel-1-Grand-Prix oder Motorrad-WM ein Abenteuer-Spielplatz für Führerscheinbesitzer, die sich in der „freien Wildbahn“ einmal austoben wollen. Das Angebot an Fahrspaßmaschinen reicht vom Skidoo- über Allrad-Buggy bis hin zu echten Rennautos. Von der Schnupperfahrt bis hin zu Wochenend-Paketen – der Ring des Roten Bullen hat ein breitgefächertes Angebot. Infos findet man unter www.projekt-spielberg.com

8. Ein Abend mit Sport und Musik: Der Ball für Tanzwütige, Schaulustige und Selfie-Jäger

Die Gala-Nacht des Sports im Linzer Brucknerhaus ist alljährlich ein Höhepunkt der Ballsaison, ohne wirklich ein klassischer Ball zu sein. Denn abseits des Tanzparketts spielt hier auch die Musik – es gibt poppige Konzerte und kurzweilige Talk-Runden. Am 8. Februar 2019 wird Ö3-Mikromann Tom Walek unter anderen Toni Innauer, Felix Gottwald und ÖFB-Teamchef Franco Foda auf die Bühne holen. Alle Infos und Karten gibt es bei www.galanachtdessports.at

> Roswitha Fitzinger, Redakteurin Magazin&Reise

9. Werde zum Entdecker: Spannender Lesespaß mit Mehrwert

Im ersten Teil dieser Romanserie folgen die jungen Leserinnen und Leser nicht nur der Hauptfigur bei ihren Abenteuern quer über den Globus, sondern werden selber zu Entdeckern. Das Buch ist illustriert, mit geheimen Symbolen, Rätseln und Codes versehen, die zum Miträtseln anregen. Nebenbei erfährt man Wissenswertes über unsere Erde. Fortsetzung folgt – im Frühjahr (ab zwölf Jahren).

Trudi Trueit: Explorer Academy „Das Geheimnis um Nebula“, National Geographic, 223 Seiten, 15,50 Euro

> Bernhard Lichtenberger, Ressortleiter Magazin&Reise

10. Für Naturliebhaber: Winter im Nationalpark Kalkalpen

Hirsche bei der Fütterung des Rotwildes im Bodinggraben beobachten, im verschneiten Wald Tierspuren entschlüsseln, bei einer zweitägigen Schneeschuhwanderung Gebirgsluft atmen und in einer Holzknechthütte übernachten, mit weißen Eseln durch die Landschaft wandern, in den Semesterferien vier Tage lang mit Rangern Abenteuer erleben – wer die Natur zum Geschenk machen möchte, wird unter kalkalpen.at fündig.

Am 11. Jänner 2017 wurde die Elbphilharmonie in Hamburg eröffnet.

Bild: (Reuters)

11. Für Wahrzeichensammler: Hamburg und die Elbphilharmonie

Man muss es gesehen und gehört haben, das prächtigste Konzerthaus der Welt. OÖN und Moser Reisen haben ein exklusives Packerl fürs Christkindl geschnürt. Darin befinden sich eine Hamburg-Reise per Flug oder Zug, drei oder vier Tage, das Konzert der Hamburger Symphoniker am 5. September 2019 im Großen Saal der Elbphilharmonie, Stadtrundfahrt, Speicherstadt-Tour etc. Info für Gabenbringer: Tel. 0732/2240-50, www.moser.at

> Barbara Rohrhofer, Ressortleiterin Leben & Gesundheit

12. Für kulturelle Feinschmecker, Opernbrunch-Karten

Eine geniale Kombination aus Kulinarik und Kultur gibt’s traditionell beim Opernbrunch im Musiktheater Linz. Nächster Termin ist Sonntag, 13. Jänner, von 11 bis 14 Uhr. Als Gutschein nett verpackt, eignen sich die Karten um 58 Euro pro Stück perfekt als Weihnachtsgeschenk für Jazzliebhaber. Beim nächsten Opernbrunch – übrigens der 50. im Musiktheater – spielt das Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett.

Musiktheater im Frühling

Bild: Wolfgang Spitzbart (Reuters)

13. Für frierende Sportlerinnen: Wattiert-wärmendes Rockerl

Wintersportlerinnen kennen das Problem nur allzu gut: Wer mehrere Stunden unterwegs ist, der beginnt irgendwann zu frieren. Für diese Kältefälle gibt’s seit einiger Zeit wattierte Rockerl, die man über der Ski- oder Jogginghose trägt. Halten warm und sehen cool aus. Ein ideales Geschenk für Outdoor-Sportlerinnen. Gibt’s ab 17,90 Euro.

> Susanne Dickstein, stv. Ressortleiterin Wirtschaft

14. Für Spielernaturen: Schachset mit handgeschnitzten Figuren

Die Schach-WM war heuer spannend wie selten zuvor. Freilich lässt sich Schach auch online spielen – Nachahmer von Magnus Carlsen üben mit einem Schachset mit handgeschnitzten Figuren besonders stilvoll.

15. Für Gipfelstürmerinnen: Good Night Stories for Rebel Girls

Ein Buch für meine Tochter: Darin werden außergewöhnliche Frauen vorgestellt – von der Physikerin bis zur Rapperin. Es soll Mädchen inspirieren, nach Höherem zu streben.

> Peter Grubmüller, Ressortleiter Kultur und Medien

16. Für edel Verführbare: Kunstbuch „Wien 1900“

Der in Lambach geborene Verleger Christian Brandstätter hat mit seinem reich bebilderten, 545 Seiten starken Prachtband „Wien 1900“ alle wichtigen Vertreter von Kunst, Design, Architektur und Mode dieser Epoche beschrieben wie analysiert. Ein „Jahrhundertbuch“ in famosem Leinen.

17. Für Mittänzer: OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam:

Sting, Rod Stewart, Toto, Jethro Tull, Foreigner, ZZ Top, Thirty Seconds To Mars, Seiler & Speer, EAV, Wolfgang Ambros und viele mehr - was sich 2019 ab 26. Juni beim Konzertsommer auf Burg Clam alles tun wird, bringt das Christkind zum Tanzen. Mit diesen Konzertkarten werden Geschenke zu Ereignissen. Karten unter OÖN-Tickethotline Tel. 0732 / 7805 - 805 sowie in den OÖN-Verkaufsstellen in Linz, Wels und Ried.

Thirty Seconds to Mars

Bild: barracuda music

> Wolfgang Braun, Ressortleiter Politik

18. Für Ihn: Stilsicher

Wenn Sie eine kleine persönliche Aufmerksamkeit suchen, dann schenken Sie Ihrem Partner hochwertige klassische Socken (also nicht die im Zehnerpack zu 3,90 Euro). Lachen Sie nicht! Socken als Geschenk galten lange zu Unrecht als Gipfel der Einfallslosigkeit. Dabei sind Sie eines jener modischen Accessoires, an dem man Stil und Geschmack ablesen kann. Nur wer hier Defizite hat, rümpft bei diesem Geschenk die Nase.

19. Für Sie: Gefühl & Geschichte

Einer der besten Romane des Jahres. Leben, Lügen, Leidenschaft und viel italienische Geschichte. Francesca Melandri: Alle, außer mir (608 Seiten, 26,80 Euro).

