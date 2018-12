Eden-Station in der Antarktis Bild: DLR Startseite Gemüse für die Marsfahrer: Am Pol und im Satelliten keimen Paradeiser EU-Cropis untersucht die Frage, wie Pflanzen im All unter Gravitationsbedingungen wachsen, wie sie auf Mond und Mars vorherrschen, und welche Rolle Urin als Dünger spielt. Von Klaus Buttinger, 08. Dezember 2018 - 00:04 Uhr

An der Spitze einer Falcon-9-Rakete startete diese Woche vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien ein Satellit, der es in sich hat. In dem rund einen Kubikmeter großen Gerät des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) befinden sich eine Menge Technik und zwei kleine Gewächshäuser, in denen während der für ein Jahr geplanten Mission kleine Weltraum-Paradeiser wachsen sollen.

Die Lebenserhaltungssysteme an Bord des Satelliten umfassen laut DLR neben der Heizung Biofilter mit Mikroorganismen, Zwergtomatensamen, einzellige Algen (für den Sauerstoff) und synthetischen Urin. Die ersten Samen der Sorte Micro-Tina sollen in etwa sechs Wochen kameraüberwacht zu keimen beginnen.

Welche neuen Erkenntnisse zum Pflanzenwachstum will das DLR im Lichte der Erfahrungen der "Gemüsebauern" auf der Internationalen Raumstation ISS gewinnen? Dort bissen die Astronauten schon vor knapp vier Jahren öffentlichkeitswirksam in Salat und Tomaten, die in der Schwerelosigkeit gezogen wurden.

Es geht um den Kreislauf

Zum einen wird der EU-Cropis-Satellit während seiner Mission im Erdorbit um seine eigene Achse rotieren. Dabei wird im Innern zunächst für sechs Monate die Schwerkraft wie auf dem Mond erzeugt und das erste Gewächshaus in Betrieb genommen. Später wird – ebenfalls für ein halbes Jahr – im zweiten Gewächshaus Gravitation wie auf dem Mars erzeugt. Dabei müssen sich die Tomaten an die verminderte Schwerkraft anpassen: Auf dem Mond herrscht etwa ein Sechstel der Erdanziehungskraft, auf dem Roten Planeten etwa ein Drittel. "Wir hoffen, dass alles ganz normal wächst. Aber das ist schwer zu sagen", sagt DLR-Forscher Paul Zabel.

Zum anderen geht es bei der Mission um den optimalen pflanzlichen Versorgungskreislauf für eine zukünftige bemannte Mond- oder Marsmission. Dann soll menschlicher Urin für die Düngung eingesetzt werden.

Außerdem erhoffen sich die Forscher Erkenntnisse darüber, wie sich die Weltraumstrahlung auf die Pflanzen auswirkt.

Wissenschafter Zabel betreut auch die EU-Cropis-Schwestermission namens "Eden-ISS" nahe der Neumayer-Station III in der Antarktis. In dem Gewächshaus über dem ewigen Eis wurden Anfang des Jahres die ersten Samen ausgesät. Mittlerweile werden die zehn Forscher, die auf der Neumayer-Station überwintern, mit reichlich frischem Gemüse versorgt. Bilanz nach sechs Monaten seit der ersten Ernte im April: 77 Kilo Salat, 51 Kilo Gurken, 29 Kilo Tomaten, 12 Kilo Kohlrabi, 5 Kilo Radieschen und 9 Kilo Kräuter – und das von 13 Quadratmetern Bodenfläche. Nur die Paprika- und Erdbeerpflanzen wollten anfänglich nicht so recht, sagt Zabel. Sie würden zwar schnell wachsen, die künstliche Bestäubung aber gestalte sich schwierig. Die Pflanzen bildeten zu Beginn nur wenige Früchte aus.

Mit Ende des Jahres wird die DLR aufgeschlüsselt haben, wie viel Energie das Antarktis-Gewächshaus benötigt. Ein wichtiger Parameter für die Weltflucht.

