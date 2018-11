Der 70-jährige Sepp Friedhuber kann auch selbst auf eine Entwicklung aus kleinen Anfängen zurückblicken. Bild: Volker Weihbold Startseite Geschichte der Republik im Brennglas Sepp Friedhuber, Alpinist, Biologe und Filmer, zeigt die Entwicklung seiner Gemeinde im Buch. Von Josef Achleitner, 03. November 2018 - 00:04 Uhr

Ansfelden, im vergangenen Jahrhundert von einer idyllischen Landgemeinde mit etwas Industrie zu einer Stadt mit 17.000 Einwohnern und entsprechenden Herausforderungen geworden, ist schon wegen der Lage eine der bekanntesten Gemeinden des Landes. Die Hauptauffahrt und -abfahrt der Westautobahn für den Zentralraum um Linz, Standort großer Einkaufszentren und – fürs internationale Prestige nicht unwichtig – Geburtsort des weltweit gespielten Komponisten Anton Bruckner.

Ansfelden kann aber auch von einer anderen Seite betrachtet werden: Alles, was das an Schrecken nicht arme vergangene Jahrhundert an Umbrüchen mit sich gebracht hat, lässt sich hier in besonders scharfen Konturen wie im Brennglas sehen. Die politische und wirtschaftliche Polarisierung in den 1920er und 1930er Jahren, die Folgen des Zweiten Weltkriegs mit den riesigen Fluchtbewegungen und der anfangs langsame, später höchst erfolgreiche Aufbau danach. Das möglichst authentisch darzustellen, hat sich der in Ansfelden aufgewachsene und wohnende bekannte Pädagoge, Alpinist und Dokumentarfilmer Sepp Friedhuber vorgenommen und binnen eines halben Jahres mit Ko-Autoren und Zeitzeugen geschafft. Eine dichte, auf Dokumenten, Analysen, Interviews und Erinnerungen beruhende Geschichte der Gemeinde seit der Republiksgründung 1918, die nicht den offiziellen Charakter einer Chronik hat, dafür die Vergangenheit samt deren Untiefen nachvollziehbar macht.



Bild: privat

Zeuge des Todesmarsches

Auslöser für die Buchidee war ein berührendes Gespräch Friedhubers mit dem Ansfeldner Ernst Hofmann. Der 81-Jährige – er war arm aufgewachsen, durfte nicht einmal die Hauptschule besuchen, stillte aber mit zunehmendem Alter seinen Bildungshunger mit einer Bibliothek mit inzwischen 2000 Büchern – erzählte, wie er im Alter von acht Jahren den Todesmarsch tausender ungarischer Juden an der Kremsbrücke erlebt hatte. Der Befehl an die Bewacher lautete, dass nur zehn Prozent davon überleben sollten. Der Bub wollte den ausgemergelten Gestalten Wasser geben, da zielte schon einer mit einem Karabiner auf seinen Kopf: "Jetzt renn Bua, sonst muss ich dich erschießen." Einem alten Bauern gelang es dennoch, verdeckt gekochte Erdäpfel für die Juden zu verteilen, erzählt Hofmann im Interview. "Nach dem Gespräch war mir klar, ähnlich eindringliche Zeitzeugen und Dokumente muss es in der Gemeinde noch mehr geben", so Friedhuber. Es gab sie: Den in den OÖNachrichten schon beschriebenen Fall des Georg Buttinger etwa, jenes früheren Arbeiters bei der Papierfabrik Nettingsdorf, der am 12. Februar 1934 den ihm gut bekannten Bauern und Heimwehrführer Heinrich Pollhammer erschossen hat, weil ihn der offenbar entwaffnen wollte.



Bild: privat

Georg Buttingers fataler Schuss

Buttinger, Mitglied der Nettingsdorfer Schutzbundgruppe, fühlte sich bedroht und schoss mit mehreren Waffen aus seiner Wohnung, ehe ihn die Exekutive regelrecht ausräucherte, um ihn zum Aufgeben zu zwingen. Der mehrfach ausgezeichnete frühere Weltkriegssoldat erschoss sich aber selbst. Ein drastisches Beispiel aus Bürgerkriegstagen, zu dem Johannes Pögl eine psychologische Analyse des gedemütigten Täters schrieb. Der frühere Landtagsabgeordnete Heinz Pollhammer, zur Tatzeit zweijähriger Sohn des Erschossenen, hat Jahre danach oft mit der Witwe Buttingers gesprochen und Verständnis für die soziale Lage in dieser Zeit. Aber: "Was bei uns in der Familie gesprochen wurde, war natürlich nicht besonders freundlich", wird er im Buch zitiert.

Schrecken dämpft Begeisterung

Im Zweiten Weltkrieg war Ansfelden durch die Nähe zu Linz, dessen Industrie eines der wichtigen österreichischen Ziele der Alliierten-Angriffe war, auch von Bombardierungen betroffen. Die anfängliche Begeisterung für den arbeitschaffenden "Führer" wurde bald vom Schrecken des Krieges gedämpft. Hannes Heubel beschreibt detailreich die Zeit von 1938 bis zum Kriegsende 1945 und zur Wahl, nach der erstmals ein sozialdemokratischer Bürgermeister an die Macht kam. Die 88-jährige Altbäuerin Erna Langmayr erinnert sich im Interview an den Alltag in dieser Zeit – was den Kindern in der Schule "eingetrichtert" wurde, wie man sich vor den Bomben fürchtete und wie manche selbst am Ende des Krieges nicht vom Nazi-Fanatismus lassen wollten. Fazit der damals 15-Jährigen: "Man hat immer Angst gehabt."

Nach dem Krieg veränderte sich das Gesicht Ansfeldens anfangs langsam, ab den 1960er Jahren dann immer rasanter. In der Landwirtschaft vor allem seit den 70er Jahren und dann noch einmal seit dem EU-Beitritt 1995, wie Erna Langmayrs Sohn Christian in seinem Beitrag aufzeigt. Er hat aus dem ursprünglich üblichen Mischbetrieb mit Ackerbau und Viehwirtschaft auf Zuchtschweinehaltung umgestellt und schließlich, auch um den Vierkanter "Herzog zu Laah" ohne Groß-Zubauten in seiner Wirkung zu erhalten, mit Erfolg eine Bauernhofpension aufgebaut. Viele Landwirte mussten auf Nebenerwerb umstellen, den die nächste Generation oft aufgibt.

Neue Heimat für Volksdeutsche

Nicht wegzudenken aus Ansfelden sind die gegen Ende des Krieges vor den kommunistischen Partisanen aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchteten "Volksdeutschen". Maria Weiss, geboren in der deutschen Stadt Ruma unweit von Belgrad, beschreibt die dramatischen Fluchtumstände, die harten Anfangsjahre und ihre eher guten Erfahrungen mit den Einheimischen.

"Ansfelden 1918 bis 2018", erhältlich im Stadtamt (buergerservice@ansfelden.at) und im ABC. 232 Seiten, 29,00 Euro

100 Jahre

Eine andere Welt

Mit der Gründung der Republik Deutschösterreich am 30. Oktober 1918 änderte sich auch im damals überwiegend agrarischen Ansfelden die Welt. Sozialdemokraten, vor allem aus der Papierfabrik Nettingsdorf, bestimmten mit. In der und um die Fabrik wurden 1918 Arbeiterhäuser und ein Hort errichtet. 1920 druckte die Gemeinde wegen der Inflation Notgeld.

Der Fall Buttinger

Den tragischen Höhepunkt der Konfrontation zwischen den politischen Lagern im Ort bildete der Fall Buttinger. Der frühere Nettingsdorf-Arbeiter und Schutzbündler Georg Buttinger erschoss am 12. Februar, bedrängt von Heimwehrlern, deren Ortsführer Heinrich Pollhammer und sich selbst.

Flüchtlingsbaracken

Flüchtlingsbaracken

Bild: privat



Ursprünglich sollten in Haid Baracken für 10.000 Arbeiter beim Autobahnbau und beim Ausbau von Linz entstehen, bald kamen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in die 160 Holzbaracken, nach dem Krieg internierte SS-Angehörige, Staatenlose und schließlich 1946 vertriebene „Volksdeutsche“.

Stadterhebung 1988

Im Jahr 1988 wurde die inzwischen stark gewachsene Gemeinde zur Stadt erhoben. Mit 17.000 Einwohnern und einer stattlichen Anzahl von Betrieben gehört sie zu den wohlhabenden Kommunen.

