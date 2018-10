Bild: Volker Weihbold Startseite Frauenpower in der Innenstadt LINZ. Egal ob mit 25, 45 oder 54 Jahren – Sechs Frauen zeigen, dass der Schritt in die Selbstständigkeit in jedem Alter richtig sein kann. Von Anneliese Edlinger, 29. Oktober 2018 - 06:57 Uhr

Power haben sie auf jeden Fall. Und Mut. In der Linzer Innenstadt, wo zwar die Kundenfrequenz hoch ist, aber auch die Mietpreise nicht gerade niedrig sind, ein Geschäft aufzumachen, ist eine Herausforderung. Doch gerade dies habe sie gereizt, erzählen fünf Ober- und eine Niederösterreicherin im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Es gibt nichts Schöneres als eine zufriedene Kundin," sagt Brigitte Holzinger aus Wilhering. Sie hat im Alter von 60 Jahren ihr Wäschegeschäft von 100 auf 200 Quadratmeter vergrößert und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Sollte sie vom langen Stehen im Geschäft einmal Kreuzweh plagen, kann sie ja bei Unternehmer-Kollegin Moschnitschka vorbeischauen.

Ladyshop: Brigitte Holzinger, die Grande Dame der Unterwäsche

Wäscheverkauf aus Leidenschaft

Gelernt hat sie den Beruf der Friseurin, dann als Fotolaborantin gearbeitet und im Alter von 54 Jahren hat sich Brigitte Holzinger mit einem Wäschegeschäft selbstständig gemacht. Dazwischen war die Wilheringerin 20 Jahre lang Hausfrau und Mutter. Und weil sie auch mit 60 Jahren nicht ans Aufhören denkt, hat sie ihr Geschäft von 100 auf 200 Quadratmeter erweitert und bietet nun in der Mozartstraße 15 Unterwäsche, Nacht- und Sportwäsche sowie Bademode an.

Mimi’s Mode: Jasmin Brandstätter, die Niederösterreicherin

Linz als drittes Standbein

Sie kommt aus Guntramsdorf südlich von Wien und hat dort ihr erstes Modegeschäft eröffnet. Dann folgte Baden und nun ist Jasmin (Mimi) Brandstätter auch in Linz, der Heimatstadt ihres Gatten Andreas, aktiv. An der Ecke Promenade/Schmidtorstraße verkauft die 45-jährige Mutter von drei Kindern günstige Mode aus Italien.

My FitnessRoom: Ingrid Moschnitschka, die fitte Fitnesstrainerin

Kraftvoll ins Unternehmertum

Jahrelang hat sie einen klassischen Bürojob ausgeübt, hat sich tagsüber also kaum, dafür abends sehr viel bewegt. Krafttraining, Laufen, Radfahren, Surfen, Klettern... Es gibt kaum eine Sportart, die Ingrid Moschnitschka nicht probiert und teilweise auch exzessiv ausgeübt hat. Nun, im Alter von 45 Jahren, hat die sympathische Puchenauerin ihr Hobby zum Beruf gemacht und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. In der Klosterstraße empfängt die Fitness- und Gesundheitstrainerin Kunden im besten Alter und hilft ihnen dabei, Muskeln so aufzubauen, dass das Kreuz mit dem Kreuzweh bald Vergangenheit ist.

Durchreise: Elke Kladensky & Gerda Liehmann, die Reisefreudigen

Elke Kladensky und Gerda Liehmann: Unternehmerinnen im Nebenerwerb:

Und es begab sich, dass zwei Freundinnen Urlaub in Südafrika machten und beim Stöbern in fremden Läden so viel Schönes entdeckten, dass sie nicht anders konnten, als im großen Stil einzukaufen. So ähnlich hat es sich zugetragen und wieder daheim, entwickelten Gerda Liehmann und Elke Kladensky die Idee für die Durchreise. Das kleine, aber feine Geschäft im Graben bietet Außergewöhnliches aus fernen Ländern. Kaschmirplaids aus Nepal, bestickte Taschen oder Duftkerzen aus Marokko. Die Freundinnen führen ihren Laden im Nebenerwerb, Kladensky ist Ärztin, Liehmann jobbt bei der Landwirtschaftskammer.

Kurzwaren Altmann: Daniela Schwarz, die Königin der Knöpfe

Wenn hier nicht der Knopf aufgeht – wo dann?

Die Tür geht auf und schon fühlt man sich in die Vergangenheit versetzt. Alles, was Mama im Nähkasten hatte und noch viel mehr gibt es bei Kurzwaren Altmann in der Marienstraße: Gummibänder, Stickgarn, Borten, Schneiderscheren, Garne, Stoffe und gaaaanz viele Knöpfe. Die Herrin im Haus ist seit kurzem Daniela Schwarz aus Bad Leonfelden. Die zweifache Mutter pendelt täglich in die Landeshauptstadt und hat hier, wo sie heute Chefin ist, vor 20 Jahren eine Lehre absolviert. Und das Geschäft mit den Kurzwaren geht gut. Die Kunden sind treu „und genäht und repariert wird immer“, sagt die 36-Jährige.

Veritas by Hofinger: Melanie Hofinger, die neue Miss Veritas

Chefin mit 25 Jahren

„Bevor zugesperrt wird, kaufe ich das Geschäft.“ Was die gebürtige Innviertlerin (Hofinger stammt aus Zell an der Pram) in einer ersten Reaktion im Scherz hingesagt hatte, wurde Realität. Die erst 25-jährige, früherere Verkaufsleiterin hat die Kunst- und Buchhandlung mit langer Tradition in der Harrachstraße mit zwölf Angestellten übernommen und so den Weiterbestand gesichert. Hier gibt es alles rund um christliche Feste und eine große Auswahl entzückender Kinderbücher.

