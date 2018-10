Edi Koblmüller auf dem Gipfel des Cho Oyu. „Das ist mein Lebensfoto, der Beweis, dass wir oben waren“, sagt Alois Furtner. Bild: Furtner Startseite "Da hast du keine Angst mehr" In einer "Geheimaktion" kämpften sich der Innviertler Alois Furtner und der Linzer Edi Koblmüller am 27. Oktober 1978 auf einer waghalsigen neuen Route auf den Achttausender Cho Oyu. Bernhard Lichtenberger über ein Stück Alpingeschichte. Von Bernhard Lichtenberger, 27. Oktober 2018 - 00:04 Uhr

Zerklüftetes, blankes Eis, Fels, tiefer Schnee, 3000 Meter hoch, teilweise bis zu 70 Grad steil: Die Südostwand des 8201 Meter hohen Cho Oyu im Himalaya. Sie zu überwinden, das konnte sich damals niemand vorstellen. Niemand außer den drei Österreichern Edi Koblmüller, Alois "Fudschi" Furtner und Peter von Gyzicki sowie den deutschen Bergsteigern Gerhard Haberl und Herbert Spousta. Im Westalpenstil, ohne Träger, sollte die "Göttin des Türkis", der sechsthöchste Berg der Welt, erklommen werden.

Nach der Devise "Wer lange fragt, geht weit irr", holte das Quintett keine Erlaubnis für den Gipfelgang ein – zumal es kein Abkommen zwischen Nepal und China über die Besteigung des Grenzberges gab "und uns die Patrouillen nicht auf dem Radar haben sollten", erinnert sich der 69-jährige Sportfotograf Alois Furtner aus Gurten. Als Trekking-Gruppe getarnt, brachen sie auf, begleitet von zwei Treibern, deren drei Yaks das 250 Kilogramm schwere Gepäck schleppten. Bis die Tiere bei starkem Schneefall im tiefen Weiß versinken und ihre Herren sich weigern, weiterzugehen. Die Alpinisten sind gezwungen, in mühsamen Tagesmärschen ihre Ausrüstung geschultert selbst ins Basislager zu tragen.

Durch Schnee, Fels und Eis mussten sich die Bergsteiger eine Route suchen, die viele für unmöglich hielten.

Sie finden einen Weg durch das Labyrinth des spitzen Büßereises, stapfen über das Mittelplateau, machen eine haarige Route über einen schier unüberwindbaren Eispfeiler aus, verkriechen sich auf 7400 Metern nächtens in Schneehöhlen, "weil wir die Zelte nicht mehr hätten tragen können", sagt Furtner. Ausgebrannt vom kräftezehrenden Versichern der Schlüsselstelle und von der klirrenden Kälte, legen sie noch einen Rasttag ein.

Es ist der 27. Oktober 1978, 16 Uhr. 150 Höhenmeter fehlen auf den Gipfel, der 1954 über eine andere Route vom Wiener Forscher und Abenteurer Herbert Tichy, dem Tiroler Sepp Jöchler und dem Sherpa Pasang Dawa Lama erstbestiegen wurde. "Wir sind willenlose Maschinen, die nichts anderes können, als weitergehen. Oder vielleicht sind wir nur der Wille, der hinauf muss, den Körper weiterzwingt", schrieb Tichy über die letzten Meter.

Die erste Hürde der 3000 Meter hohen Südostwand. Beim ersten Versuch rutschte Furtner aus.

Wie in Trance

Koblmüller und Furtner ergeht es ähnlich. Während der mit schweren Erfrierungen an den Fingern hadernde Haberl sowie Gizyccki und Spousta, denen ein nächtlicher Abstieg als zu riskant erscheint, kurz vor dem Ziel umkehren, hält die beiden Oberösterreicher nichts mehr auf. Nicht einmal der oberschenkeltiefe Schnee zum Grat, "bei dem mir schon die Düse gegangen ist", gibt Furtner zu. "Wir haben nicht mehr geredet, sind wie in Trance über steiles Blankeis geklettert. Wenn dir die Endorphine einfahren, da hast du keine Angst mehr. Weder vorher noch nachher in meinem Leben war ich so auf etwas fokussiert wie auf dem Cho Oyu."

Um 17 Uhr, die Sonne steht noch eine Handbreit über dem Horizont, ist es geschafft. Furtner zückt sein Messer, führt es zum Hals. "Fudschi, was tust denn, dreh net durch", schreit Koblmüller. Dabei will der Innviertler nur das Lederband durchschneiden, an dem ein Türkis hängt. Den drückt er fest in den Gipfelschnee, als Dank an die Götter. Die erweisen sich als gnädig. Im schlechter werdenden Schein der Stirnlampen finden die beiden die Spur zur Abstiegskante, hanteln sich über ein Abschleppseil, das Koblmüller als sichernde Reserve eingepackt hatte, bis zu den Umgekehrten. Sie schaffen es bis zu einem Zelt. Wieder fällt Schnee. Lawinen gehen tosend ab. Ihr Druck bläst die Flammen der Kocher aus.

Als Dank an die Götter drückt der Innviertler auf dem Gipfel einen Türkis in den Schnee.

Am nächsten Tag quälen sie sich durch hüfthohen Schnee, bleiben immer wieder stecken, verzweifeln. "Jetzt verrecken wir da, das gibt’s doch nicht, hat der Edi geschrien", erzählt Furtner. "Dabei war es unser Glück, dass wir für diesen Teil so lange gebraucht haben. Bis wir den kritischen Bereich erreichten, waren alle Lawinen abgegangen." Endlich, nach fünf Tagen: Das Basislager.

Der legendäre Südtiroler "Mister 8000" Reinhold Messner wusste die Leistung in einem seiner Bücher zu würdigen. Für ihn gehört die Erstbegehung der Südostwand "zu den Highlights des Höhenbergsteigens überhaupt: Eine Performance in sauberem Alpinstil mit minimalem Aufwand und maximaler Exposition". Weniger begeistert zeigte sich die nepalesische Regierung.

Der damals 32-jährige Linzer Edi Koblmüller führte die Seilschaft an, die Alpin-Geschichte schreiben durfte.

Sie belegte die Bergsteiger wegen der unerlaubten Besteigung mit einem fünfjährigen Einreiseverbot – was ihnen ziemlich wurscht war. "Das war Edis Meisterstück, das Beste, was uns im Leben passiert ist", sagt Furtner. Edi Koblmüller, der fünf Achttausender bestiegen hatte, ist 2015 bei einer Bergtour in Georgien erfroren. Vor zwei Wochen hielt Furtner noch einmal Zwiesprache mit ihm – in einer Gedenknische, die Reinhold Messner in seinem Mountain Museum Firmian in Bozen für verunglückte herausragende Alpinisten eingerichtet hat. "Da hab’ ich feuchte Augen bekommen."

Alois Furtner, 69, gelang mit Edi Koblmüller die Erstbegehung des Cho Oyu durch die Südostwand im alpinen Stil

