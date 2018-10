Roman Kloibhofer, Magdalena Lagetar, Gerald Mandlbauer, Tom Arnoldner, Elisabeth Ertl und Markus Staudinger beantworteten die Fragen aus dem Publikum im OÖN-Forum. Bild: VOLKER WEIHBOLD Startseite "Bin beeindruckt"! Das Innviertel zu Gast in Linz INNVIERTEL. "Jetzt red i" – Viele Leser aus dem Innviertel besuchten die OÖN-Redaktion in Linz. Es wurde über die Zeitung diskutiert und der moderne Newsroom präsentiert. Von OÖN, 10. Oktober 2018 - 19:58 Uhr

Das Innviertel zu Gast in Linz: Zahlreiche OÖNachrichten-Leserinnen und Leser waren zum OÖN-Leserforum "Jetzt red i" in den Linzer Promenaden Galerien geladen. Dort standen unter anderem OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer und dessen Stellvertreter Thomas Arnoldner Rede und Antwort. Unter dem Motto "Jetzt red i" kamen die Innviertler zu Wort und brachten ihre Anliegen vor: Diskutiert wurde unter anderem über aktuelle Themen wie die Baurest-Massendeponie in Waldzell sowie Boden-Verunreinigungen auf einer Baustelle in Ried. Aber auch Themen rund um die Zeitungsproduktion und -zustellung wurden angesprochen (siehe auch Zitate oben).

Chefredakteur Gerald Mandlbauer sprach über aktuelle Herausforderungen und Leistungen der OÖN. Die Digitalisierung sei die Zukunftsfrage, und der Newsroom die passende Antwort. "Die Papierzeitung ist und bleibt das wesentliche Standbein der OÖNachrichten", sagte er und rechnet sogar mit einer Gegenbewegung und steigender Bedeutung. Dennoch sei notwendig, dass Journalismus alle Kanäle nutze, auch Internet, Handy, TV. Und dafür habe es ein neues Arbeitsumfeld gebraucht, erklärte er die Vorzüge des Newsrooms.

"OÖN bleiben starke Stimme!"

Den OÖNachrichten gehe es wirtschaftlich gut, das Geld für den Umbau sei aus eigener Kraft erwirtschaftet worden, betonte Mandlbauer. "Bleiben Sie an unserer Seite, wir brauchen Sie", appellierte er und bedankte sich in besonderer Weise bei den ebenfalls angereisten Ortsmitarbeitern der Braunauer Warte, Rieder und Schärdinger Volkszeitung für ihren Einsatz. "Die OÖNachrichten bleiben eine starke Stimme in Oberösterreich und im Innviertel, eine unabhängige Stimme", versprach der Chefredakteur. Die kürzlich erschienene 500. Ausgabe der Rieder/Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte sei der beste Beweis dafür, sagte Roman Kloibhofer, Leiter der Innviertel-Redaktion der OÖN.

Thomas Arnoldner skizzierte die lange Tradition des Medienhauses, das bereits in sechster Generation der Familie Wimmer-Cuturi geführt wird. Wie eine Zeitung entsteht, wurde in einem Besucherfilm gezeigt, der an dem Abend Premiere hatte.

Die Gäste aus dem Innviertel konnten mit dem Newsroom die modernste Redaktion Österreichs besichtigen und bekamen dabei die Möglichkeit, dorthin einen Blick zu werfen, wo täglich nicht nur die OÖNachrichten, sondern auch die Inhalte der digitalen Kanäle auf nachrichten.at produziert werden. Weiterdiskutiert wurde im Anschluss bei einem Imbiss und Getränken.

OÖN-Newsroom

Am 18. April 2017 übersiedelten die OÖN-Redakteure in den neuen Newsroom in den Promenaden Galerien in Linz.

Zahlen und Fakten:

Auf 2500 Quadratmetern wurden 120 Arbeitsplätze eingerichtet, 120 Computer, 250 PC-Schirme, 45 Videoschirme, eine Video-Wand mit 8x4 Metern – variabel gestaltbar, Telefonie über Headset und Computer; maximale Transparenz auch nach außen ist die Devise. Es gibt keine Trennwände und von den Promenaden Galerien sieht man in den Newsroom.

Leserzahlen:

Die Steigerung der Unique User (Leser) von nachrichten.at auf mehr als eine Million pro Monat.

Mehr als 100.000 Leserinnen und Leser auf nachrichten.at pro Tag.

Mehr als 25 Millionen Klicks pro Monat auf nachrichten.at.

Gemeinsam erreichen OÖNachrichten und nachrichten.at mehr Leserinnen und Leser als je zuvor.

Jetzt red i:

Das OÖN-Forum in den Promenaden-Galerien im Herzen von Linz ist Schauplatz des neuen Gesprächsformats der OÖNachrichten. Unter dem Motto „Jetzt red i“ wurden am vergangenen Donnerstag erstmals gezielt Leser aus dem Innviertel eingeladen, die Fragen unter anderem an Chefredakteur Gerald Mandlbauer stellten.

