Ein OÖN-Lokalaugenschein von Anneliese Edlinger und Luise Walchshofer. Bild: Alexander Schwarzl Startseite Gefährliche Fallen: Das regt die Linzer Radfahrer wirklich auf Mit dem Rad durch die Stadt – das kann gefährlich werden. Ein OÖN-Lokalaugenschein von Anneliese Edlinger und Luise Walchshofer. Alexander Schwarzl hat bildlich festgehalten, wo es im Linzer Radwegenetz hakt. Von Anneliese Edlinger und Luise Walchshofer, 08. August 2018 - 00:04 Uhr

Nibelungenbrücke: Spricht man Linzer Radfahrer auf Problemstellen im Wegenetz an, wird die Nibelungenbrücke besonders oft genannt. „Komplette Katastrophe und sehr gefährlich“, schreibt beispielsweise Leserin Stefanie Lisko. Gängiger Kritikpunkt: die hohe Kante zwischen Radweg und Fahrbahn, auf der fast immer viele Autos – oft zu schnell – fahren. Dagegen fehlt die bauliche Trennung zum Gehweg, was dazu führt, dass Fußgänger mitunter auch den Radweg benutzen. Einige Pflastersteine wackeln, und schließlich gibt es immer wieder Radfahrer, die den Radweg in die falsche Richtung befahren.

Landstraße: Grundsätzlich wäre das Radeln in einer verkehrsberuhigten Zone ja sehr angenehm. In der Landstraße ist es das trotzdem nicht. Im Gegenteil. Und das aus mehreren Gründen: Die Fahrbahn in der Mitte der Landstraße ist gepflastert und gleicht damit einer Rumpelpiste. Viele Radfahrer, die das stört, weichen auf den Gehweg aus. Hier drohen aber Zusammenstöße mit den vielen Fußgängern, die auf der beliebtesten Linzer Einkaufsstraße unterwegs sind. Also wieder runter auf die Fahrbahn, wo in Stoßzeiten die Straßenbahnen im Minutentakt fahren. Eine echte Gefahr sind die Straßenbahnschienen, in die regelmäßig Radler geraten und stürzen. Eine sehr unbefriedigende Situation und gefährliche Falle für Radfahrer, wie auch OÖN-Leser Ronald Klimmer feststellt.

Hauptstraße: Kein Radweg, viel Verkehr, die Fahrbahnränder sind zugeparkt, Linienbusse fahren durch, und vom Hinsenkampplatz bis zur Biegung verlaufen auch noch die Straßenbahngleise. Als Radler durch die Hauptstraße in Urfahr zu fahren, ist alles andere als angenehm. Die Kreuzung Hauptstraße – Freistädter Straße – Knabenseminarstraße, an der drei stark befahrene Straßen zusammentreffen, ist für Leser Ronald Klimmer ohnehin ein „altbekannter Problembereich“.

Stolperfallen: Wer in der Herrenstraße vom Dom kommend Richtung Promenade radelt, sollte knapp vor der Ecke zur Bischofstraße gut aufpassen: Am rechten Fahrbahnrand ragt die Kante eines schief liegenden Pflastersteins etwa zwei Zentimeter hervor. Für Radler kann das zu einer gefährlichen Stolperfalle werden. Derartige Unebenheiten scheinen keine Seltenheit zu sein: OÖN-Leserin Sigrun Hochmayr, die viel mit dem Rad im Raum Urfahr – St. Magdalena-Auhof unterwegs ist, berichtet etwa von mangelhaften Asphaltierungen und Schlaglöchern auf Radwegen, Stefanie Lisko von ausbrechendem Asphalt wegen hoher Wurzeln auf dem „ansonsten wunderschönen Radweg“ von Ebelsberg nach Wels.

Industriezeile: Die Straße ist eine wichtige Verbindungsroute zwischen Gewerbegebiet und Innenstadt, besonders radfahrerfreundlich ist sie aber nicht. „Hier wäre ein Radweg vom Cineplexx bis zur Schiffswerft längst nötig, vielleicht auf einer ebenfalls dringend benötigten Busspur“, schreibt beispielsweise Leser Philippe Seil. „Als Radfahrer auf der Fahrbahn ist man Freiwild zwischen Pkw, Lkw und Bussen.“ Auf der vielbefahrenen, mehrspurigen Straße sind viele Fahrzeuge schnell unterwegs. Dort mit geringem Abstand überholt zu werden, hinterlässt ein ebenso mulmiges Gefühl wie der Versuch, die Fahrspur zu wechseln.

Waldeggstraße: Gute Nerven und keine Angst haben: Das ist die Devise für Biker, die auf der Waldeggstraße unterwegs sind. Einen Radweg gibt es nicht, dafür jede Menge Autos, von denen man sich regelrecht überrollt fühlt. So mancher Autofahrer dürfte sich von den ohnehin nur vereinzelten Radlern gestört fühlen. Da wird gehupt und knapp überholt, dass einem angst und bange wird. Kurz zusammengefasst: Radeln in der Waldeggstraße ist eine Zumutung.

Steingasse: In der Steingasse dürfen von der Herrenstraße kommende Radfahrer auf einem eigenen Radweg gegen die Einbahn fahren, ein Schild an der Kreuzung weist darauf hin. Allerdings offenbar nur wenige Meter weit, denn dann steht plötzlich „Ende“ auf der Fahrbahn, und der Radweg hört mitten auf der Straße auf. Was tun? Manche Radfahrer steigen ab und schieben ihr Rad auf dem Gehsteig, andere fahren einfach weiter, mitunter zum Ärger entgegenkommender Autofahrer.

Von Wilhering nach Linz auf der B 129: Wer hupende Autos nicht scheut und sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn er von Fahrzeugen überholt wird, die mit 100 km/h oder sogar mehr unterwegs sind, der kann sich an die Strecke von Wilhering nach Linz auf der B 129 wagen. Wirklich zu empfehlen ist das aber nicht, wissen auch die OÖN-Leserinnen Stefanie Lisko und Marlies Breuer, die den fehlenden Radweg kritisieren. Dass es hier bis heute keinen Radweg gibt, ist schon erstaunlich – schließlich war ein möglicher Bau über Jahrzehnte hinweg immer wieder Thema der Landespolitik. Der rund zehn Kilometer lange Abschnitt Wilhering–Linz gilt seit mehr als 20 Jahren als Achillesferse des Donauradweges. Weil der Platz zwischen Kürnbergwald und Donauufer entlang der Bundesstraße zu knapp ist, müsste der Radweg über weite Strecken auf Brücken beziehungsweise Stelzen direkt am Stromufer verlaufen. „Das Projekt ist unfinanzierbar“, sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) vorigen Sommer und schlug als Alternative eine Trasse entlang der Lilo über Straßham, Hitzing und Leonding nach Linz vor.

Leonfeldner Straße: Grundsätzlich muss einmal positiv angemerkt werden, dass es entlang der Leonfeldner Straße stadteinwärts wie stadtauswärts einen relativ breiten Fahrstreifen gibt, der den Radlern vorbehalten ist.

Zum Problem wird die Angelegenheit aber, wenn, wie vom Haselgraben bis zum Gründberg, der Radweg laufend von parkenden Autos verstellt ist. Darauf hat uns OÖN-Leser Karl Antenreiter hingewiesen, und unser Lokalaugenschein hat ergeben: Der Mann hat mit seiner Kritik völlig recht.

