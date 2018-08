Bild: privat Startseite Das sind die besten zehn Wasserparks Europas In der heißen Jahreszeit sind Wasserparks genau das Richtige für Familien, die Abkühlung und Action suchen. Hier sind die Top Ten der aufregendsten Parks. Von nachrichten.at/ries, 06. August 2018 - 10:38 Uhr

Weit mehr als 200 Wasserparks locken in ganz Europa mit Mega-Rutschen, Wasserkanälen, Wellenbecken und anderen erfrischenden Attraktionen. Das Reiseportal Travelcircus hat die 50 beliebtesten Wasserparks in Europa genauer unter die Lupe genommen, Preise und Attraktionen verglichen und herausgefunden, welche Wasserparks die besten in Europa sind.

Die Aquaparks bieten Spektakuläres: Steh-, Looping- und VR-Rutschen lassen die Herzen von Wasserratten höher schlagen. Die meisten Rutschen findet man im Galaxy Erding, nur eineinhalb Stunden von der deutsch-oberösterreichischen Grenze entfernt.

