„In Wolfsegg sagen die jungen Leute Edo zu mir, die älteren Herr Graf WOLFSEGG. Edouardo Guyard Saint Julien-Wallsee möchte seine Schlossanlage Schritt für Schritt für die Bevölkerung öffnen: Bereits jetzt gibt es gelungene Kooperationen mit der Gemeinde.

Edouardo Guyard Saint Julien-Wallsee

"Die jungen Leute sagen Edo zu mir"

Für manche Menschen ist das Burg- oder Schlossleben gespenstisch, denn es soll ja in den großen alten Bauwerken spuken. So auch im Schloss Wolfsegg: Der Sage nach zeigt sich hier immer wieder ein Burgfräulein im weißen Gewand, das vor Hunderten von Jahren von ihrem Vater eingemauert wurde. Ihr Vergehen: Sie wollte einen Mann, der nicht aus dem Adel stammte, heiraten.

Edouardo Guyard Saint-Julien (44) hält von diesem Mythos wenig. Er muss es auch wissen, denn schließlich hat er den Großteil seines Lebens im Schloss verbracht und das Burgfräulein noch nicht angetroffen. „Für Kinder gab es hier aber viele Möglichkeiten sich so richtig auszutoben“, erzählt der heutige Schlossherr. Früher habe er gemeinsam mit Freunden im Rittersaal, der 140 Quadratmeter groß ist, Schwerter von den Wänden genommen und gefochten. „Das war natürlich verboten“, sagt der Forstwirt. Unter den Waffen im Rittersaal befindet sich auch ein Schwert aus Napoleons Waffensammlung. Es ist eine Schenkung von Napoleons Stiefsohn Eugène de Beauharnais, einem Anverwandten der Familie Guyard Saint-Julien-Wallsee.

Teure Schlosserhaltung

Gemeinsam mit Frau Mandolyna, einer aus den USA stammenden Einrichtungs-Expertin, ist Edouardo gerade dabei, eine Wohnung innerhalb des Schlosses zu gestalten: „Schritt für Schritt erneuern wir unsere Wohnräume und versuchen dabei, einen Kompromiss zwischen der historischen und der neuen Einrichtung zu finden.“ Alle 40 Räume, die das Schloss hat, zu bewohnen, sei nicht leistbar. „Den Großteil meines Verdienstes als Forstwirt und Geschäftsführer einer Technologiefirma stecke ich in die Erhaltung des Schlosses.“

Als Vater Franz Ferdinand 2004 starb, übernahm Edouardo das Schloss und die dazugehörige Forstverwaltung. „Am Sterbebett hat mein Vater gesagt, dass ich es nicht leicht haben werde.“

Seit dem Tod des Vaters hat sich Edouardo einen Masterplan zurechtgelegt, um das Anwesen für die nachkommenden Generationen zu erhalten. Selbst hat er vor einem Monat geheiratet und das erste Kind, ein Sohn, kommt im November.

Das Schloss Wolfsegg wird bereits in fünfter Generation von der Familie, die ihren Ursprung in der Provence hat, bewohnt. 1835 kaufte es Johann Franz Guyard von Saint Julien-Wallsee, da er sich verstärkt im Hausrucker Bergbau engagierte. „Mein Urahne arbeitete mit der Ortsbevölkerung, vor allem mit den Bergleuten, gut zusammen. Diese Tradition versuche ich fortzuführen.“ Edouardo spendiert jährlich für die Bergknappenkapelle Kohlgrube einen Maibaum und auch die Marktmusikkapelle wird unterstützt: Bereits seit 15 Jahren stellt „der Graf“ für das Schlossfest die Parkanlage zur Verfügung.

Im Ort werde der Schlossherr wegen seiner Volksnähe von den jüngeren Leuten „Edo“ genannt und die älteren sagen „Herr Graf“ zu ihm. Großen Wert legt Edouardo auch auf die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung: „Das Schloss und der Ort Wolfsegg gehören seit jeher zusammen und mit Bürgermeisterin Barbara Schwarz gibt es eine gute Verständigung.“

Das Schloss ist auch ein wichtiger Veranstaltungsort für die Landesgartenschau 2022.



Aus der Familiengeschichte

Edouardo Guyard Saint Julien-Wallsee würde Historiker unterstützen, die eine Arbeit über seine Familie verfassen.

Die Akten zur Familiengeschichte des Hauses Guyard Saint Julien-Wallsee sind weit verstreut: In der Provence wurde die Familie erstmals im Jahre 405 erwähnt.

Zudem liegen im Österreichischen Staats- und Militärarchiv Dokumente, denn die Grafen waren später treue Kampfgenossen der Habsburger. Auch im Bergbauarchiv von Ampflwang ist Information zu finden.

Nach Österreich kam die Adelsfamilie im 16. Jahrhundert. Ursprünglich in Frankreich beheimatet, schloss sich Heinrich Guyard v. Saint Julien im Jahre 1509 den Habsburgern an. Zunächst war er Privätsekretär bei Kaiser Rudolph II. und danach bei Kaiser Matthias. Unter Ferdinand II. trat er während des Dreißigjährigen Krieges in das kaiserliche Heer ein. Aufgrund seiner großen kriegerischen Fähigkeiten und seiner Kaisertreue stieg er in die höchsten höfischen Ränge auf. 1560 kaufte er die Herrschaft Nieder-Wallsee und wurde schließlich von Kaiser Ferdinand II. in den Reichsgrafenstand aufgenommen. „Wallsee“ kam in den Familiennamen.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde im Hausrucker Kohlenrevier mit dem Abbau begonnen. 1856 entstand durch die Zusammenlegung der Kohlegruben von Alois Miesbach, Baron Rothschild und Graf Guyard Saint Julien-Wallsee die Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks- und Eisenbahngesellschaft.

Außerdem waren die Grafen auch mit Verwaltungsaufgaben betraut. So ernannte Kaiser Franz Josef I. Clemens Graf Saint Julien-Wallsee 1897 zum Landespräsidenten des Herzogtums Salzburg. Diese Funktion ist vergleichbar mit dem heutigen Landeshauptmann. Edouardo sieht seinen Vorfahren als Vorbild, da dieser als Politiker viel zur Verbesserung der Infrastruktur der Stadt beigetragen hat.

So eröffnete er unter anderem 1903 den Mozartsteg. Auch Edouardos Mutter Corinne kommt aus Salzburg. Sie stammt vom ehemaligen Modehaus Thalhammer ab.

Die Grafen des Hauses Guyard-Saint Julien-Wallsee hielten den Habsburgern bis zuletzt die Treue und ließen in zahlreichen Schlachten ihr Blut. Im ersten Weltkrieg fiel Franz Ferdinand in Bessarabien und Henri in der Bukowina. In der Familiengruft sind sie bestattet.

