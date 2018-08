Bild: colourbox.de Startseite Gewitter-Mythen: Was stimmt wirklich? Donnerwetter! Rund um das Thema Gewitter gibt es viele gut gemeinte Ratschläge und Weisheiten - doch welche davon sind wahr und welche nur Märchen? Von nachrichten.at, 03. August 2018 - 09:54 Uhr

Die schwül-heiße Hitze brachte in der vergangenen Woche vielerorts Gewitterschauer mit sich. Und auch in den kommenden Tagen ist immer wieder mit Blitz und Donner zu rechnen. Wie man sich nun richtig bei einem Gewitter verhält, darüber kursieren viele Mythen. "Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen" heißt etwa eine alte Bauernregel. Allen elektrischen Geräten sollte man bei einem Gewitter den Stecker ziehen, lautet ein weiterer Ratschlag. Doch welcher Wahrheitsgehalt steckt in diesen Weisheiten? Welche sollte man befolgen und welche lieber nicht?

Die sieben häufigsten Gewitter-Mythen - und ob sie wirklich stimmen:

1. Blitze schlagen nie zweimal an der selben Stelle ein.

Im Gegenteil – hohe Objekte werden öfter vom Blitz getroffen. Das Empire State Building in New York war jahrelang eine regelrechte Blitz-Hochburg, weil hier mindestens 25 Mal im Jahr der Blitz eingeschlagen hat. Wasser, Berggipfel oder Klettersteige zählen zu den besonders gefährlichen Orten, diese sollten daher im Fall eines Gewitters sofort verlassen werden, rät die AUVA. Bei Menschenansammlungen im freien Gelände, also auch auf nicht geschützen Sportplätzen, sollte man ebenso rasch einen geschützten Bereich aufsuchen.

2. "Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen"

Stimmt nicht! Der Blitz unterscheidet nicht zwischen den Baumarten: Bei einem Gewitter sollte man alle Bäume meiden und Abstand halten. Schlägt der Blitz nämlich in einen Baum ein, kann dieser zersplittern. Wenn Sie nicht mehr davonkommen, am besten eine tiefere Stelle suchen und so klein wie möglich machen.

3. Am besten flach auf den Boden legen.

Bloß nicht! Geben Sie dem Blitz keine Angriffsfläche. Der Österreichische Verband für Elektrotechnik rät, mit geschlossenen Beinen in die Hocke zu gehen: "Dies reduziert zum einen die Gefahr der Schrittspannung bei einem Einschlag in der unmittelbaren Umgebung zum anderen das Risiko eines direkten Blitzschlages wegen der geringeren Höhe."

4. Blitz und Donner lassen die Milch schlecht werden.

Nicht direkt. Wer während eines Sommergewitters Milch im Freien stehen lässt, kann wenig später tatsächlich eine saure Überraschung erleben. Schuld daran ist jedoch nicht das Gewitter selbst. Stattdessen ist es die schwüle Luft, die häufig unmittelbar vor einem Gewitter herrscht. Dann vermehren sich die Milchsäurebakterien besonders schnell und die Milch kippt.

5. Bei Gewitter sollte man alle elektronischen Geräte ausstecken.

Besser wär's. Blitze richten jedes Jahr Schäden in Millionenhöhe an und zerstören dabei immer wieder Elektrogeräte. Kein Wunder, verbirgt sich dahinter doch eine gewaltige Stromstärke von 20.000 Ampere. Schützen kann man seine elektronischen Geräte am wirkungsvollsten dadurch, dass man bei einem herannahenden Gewitter die Stecker zieht, rät etwa "HD Austria" auf seiner Webseite. Steckdosen mit eingebautem Blitzschutz können zwar Überspannungen durch indirekten Blitzschlag verhindern – aber wenn der Blitz genau in Ihr Haus einschlägt, sind auch sie nutzlos. Am besten ziehen Sie auch den Stecker des Antennen-, Netz- oder Modemkabels. Blitzableiter, Überspannungsschutz und Blitzschutz-Stecker sind gegen einen starken Blitz einfach machtlos.

6. Während eines Gewitters ist Duschen gefährlich.

Falsch. In einem modernen Gebäude, heißt es dazu vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik VDE, "sind im Bereich der Bäder alle metallenen Einrichtungen miteinander elektrisch verbunden und an den Haupt-Erdanschluss angeschlossen." Wenn diese Verbindungen also richtig ausgeführt wurden, ist "die Benutzung von Dusche oder Badewanne während eines Gewitters ungefährlich".

7. Im Auto bin ich sicher.

Richtig. Bei Gewitter ist man im Auto gut geschützt, denn die Karosserie fungiert als Faraday'scher Käfig und leitet den Blitzeinschlag in den Boden ab. Das Gleiche gilt auch für Wohnmobile und für Wohnwagen, die auch aus einer Karosserie aus Metall bestehen. Zur Erklärung: Metalle haben einen geringen elektrischen Widerstand und elektrische Ladungen (also Blitze) suchen sich eben immer den Weg mit dem geringsten elektrischen Widerstand. Der perfekte Blitzableiter also. Natürlich müssen alle Fenster, Schiebedächer und Dachluken geschlossen sein.

Wie weit ist ein Gewitter entfernt?

Die einfache Formel lautet: Der Abstand zwischen Blitz und Donner in Sekunden dividiert durch drei ergibt die Kilometer, die das Gewitter entfernt ist. Zum Beispiel: Wenn man den Blitz sieht, fängt man an, die Sekunden zu zählen. Sind es etwa zwölf Sekunden bis zum nächsten Donner, dividiert man durch drei. Das ergibt etwa vier Kilometer, die das Gewitter noch entfernt ist. Bei zehn Sekunden oder weniger besteht bereits Gefahr. Spätestens dann sollte man Unterschlupf suchen, wenn man sich im Freien aufhält. Die Gefahr ist erst gebannt, wenn man etwa eine halbe Stunde keinen Donner mehr hört.

