Kalte Getränke kühlen zwar im ersten Moment, aber der Körper braucht dann wieder Energie, um die Flüssigkeit auf Körpertemperatur zu wärmen. Bild: colourbox,de Startseite Die sieben größten Hitze-Irrtümer Was hilft am besten gegen das viele Schwitzen? Wir räumen mit den größten Hitze-Mythen auf. Von nachrichten.at, 30. Juli 2018 - 11:00 Uhr

Die Hitzewelle hat Oberösterreich weiter fest im Griff: Meteorologen sagen auch für diese Woche Temperaturen bis zu 35 Grad voraus. Wie behält man bei diesen Aussichten einen kühlen Kopf? Ratschläge, wie man der Hitze am besten die kalte Schulter zeigt, gibt es wie Sand am Meer. Doch welche davon verschaffen tatsächlich Abkühlung, und welche Tipps sollte man lieber ignorieren?

Die sieben häufigsten Irrtümer:

1. Mittags ist es am heißesten.

Falsch! Die Temperaturen klettern auch nach der Mittagszeit noch weiter in die Höhe. Meteorologen erklären dies damit, dass der Sonnenhöchststand in Mitteleuropa nicht mittags, sondern am frühen Nachmittag ist. Die Sonne heizt den Boden auch nach dem Höchststand weiter auf und die Luft erwärmt sich immer vom Boden aus.

2. Eiskalte Lebensmittel bringen am schnellsten Abkühlung.

Unwahr! Entgegen landläufiger Meinung hat es wenig Sinn, dem heißen Sommer mit extra gekühlter Nahrung zu begegnen. Egal ob Getränke oder Speisen – kalte Lebensmittel kühlen zwar den Magen-Darm-Trakt, sind aber insgesamt schwerer verdaulich und bedeuten einen Mehraufwand für den Organismus. Sinnvoller ist es, auf leicht bekömmliche Speisen zurückzugreifen.

3. Kalt duschen hilft.

Besser nicht! Sich zur Abkühlung unter die kalte Dusche zu stellen, ist keine gute Idee, eher im Gegenteil: Das kalte Wasser führt dazu, dass sich die Gefäße erst einmal zusammenziehen, damit der Körper die Wärme besser speichert. Der Kreislauf ist durch den „Kälte-Schock“ angeregt und der Blutdruck steigt – in der Folge schwitzt man umso mehr. Lauwarm zu duschen ist in diesem Fall die weitaus klügere Methode, sich Abkühlung zu verschaffen.

4. Im Schatten holt man sich keinen Sonnenbrand.

Falsch! Grundsätzlich vermeidet man Sonnenbrand am besten natürlich, indem man sich vorwiegend im Schatten aufhält. Doch auch dann sollte Sonnencreme mehrfach aufgetragen werden. Bis zu 80 Prozent der Strahlungsintensität werden von Sand, Wasser oder Gebäuden reflektiert. Auch Sonnenschirme oder Wolken halten die UV-Strahlen nicht ab.

5. Auf Kaffee verzichten.

Muss nicht sein! Der weit verbreitete Irrtum, dass Kaffee dem Körper Wasser entziehe, stimmt nicht. Aufgrund der anregenden Wirkung von Koffein auf Herz und Kreislauf ist er jedoch nicht als Durstlöscher geeignet.

6. Pflanzen sollten idealerweise am Abend gegossen werden.

Stimmt nicht. Im Garten ist der Morgen der ideale Zeitpunkt zum Gießen, niemals unter Tags in der heißen Sonne. Am Abend könnten durch die nicht mehr abgetrockneten Blätter Pilzerkrankungen entstehen. Gärten mit einem Schnecken-Problem sollten ebenfalls niemals am Abend gegossen werden. In der feuchten Umgebung würden sich die gefräßigen Besucher besonders wohl fühlen.

7. Babys sollten nachts unbekleidet schlafen.

Falsch. Trotz der heißen Temperaturen sollten sowohl Kleinkinder als auch Säuglinge nachts nicht völlig nackt schlafen. Vor allem Säuglinge haben noch starke Schwierigkeiten, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Kühlt nun im Laufe der Nacht die Luft ab, kann ein verschwitzter Babykörper sehr schnell auskühlen – so droht schnell Erkältungsgefahr. An heißen Tagen reicht den Kleinsten ein Body mit kurzen Ärmeln und dünne Baumwollsöckchen. Eltern können im Nacken des Babys am besten fühlen, ob es schwitzt.

Aktuelle Temperaturen und die Prognose für die kommende Woche finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Lachen statt Schwitzen!

In den sozialen Netzwerken reagieren die User mit Humor:

Bildergalerie wird geladen, bitte warten...

Kommentare „Aber dass man bei Hitze jeden Tag mindesten 10 eiskalte Biere saufen soll stimmt aber schon, oder?“ ersterkarli Aber dass man bei Hitze jeden Tag mindes... „warum wohl, laufen die Menschen in den heißen Wüstenländer nicht nackt herum ? ? ? “ Gugelbua warum wohl, laufen die Menschen in den... „Weils dort keine Bikini-Werbung gibt? Oder der Hautkrebs die Debilen schon aussortiert hat ... “ il-capone Weils dort keine Bikini-Werbung gibt? :)... Alle 4 Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren