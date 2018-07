Der Schlossherr vor dem prächtigen Haus, aufgenommen von der Stadtplatzseite Bild: Volker Weihbold Startseite Der Schlossherr, der liebend gerne auf das Protokoll verzichtet EFERDING. Georg Adam Starhemberg (57) ist das Oberhaupt eines der ältesten Geschlechter im österreichischen Hochadel – er hat die Türen des Schlosses für die Eferdinger geöffnet. Von Roland Vielhaber, 28. Juli 2018 - 00:04 Uhr

Georg Adam Starhemberg

„Griaß di“ und "pfiat di"

Ein freundliches „Grüß Gott, Herr Starhemberg.“ Oder einfach nur ein „Griaß di“. Wer einmal mit Georg Adam Starhemberg über den Eferdinger Stadtplatz spaziert ist, kommt aus dem Grüßen nicht heraus. Und auch nicht aus dem Staunen: Den neunten Fürsten von Starhemberg, der am Ende des Platzes mit seiner Familie ein Schloss bewohnen darf, kennt fast jeder in der drittältesten Stadt Österreichs. Der 57-Jährige wird geachtet und gemocht. Vermutlich, weil das Oberhaupt eines der ältesten Hochadelsgeschlechter seinen Mitmenschen mit höchstem Respekt begegnet.

Eine „Schlosswohnung“

Starhemberg, in Kärnten aufgewachsen und vor seiner Eferdinger Zeit in Madrid lebend, zog 1993 ins Landl. „Mein Vorgänger Heinrich Rüdiger war mein Onkel. Er hatte keine Kinder. Ich bin in diese Rolle gekommen, weil ich in meiner Generation der Älteste war“, erzählt der glühende LASK-Fan bei einem Rundgang durch das 1255 erstmals erwähnte Schloss: „Mein Onkel war ein Weltenbummler, ein Künstler und Schriftsteller. Und er war sehr dankbar, dass er einen jungen Mann fand, der gerne hier lebt.“

Starhemberg machte sich ans Werk und änderte vieles. Er bezog eine „Schlosswohnung“, ließ einen Weg zum Stadtplatz anlegen und öffnete die herrliche Anlage dem Publikum. Tagungen, Ausstellungen, Konzerte oder Schlossadvent – „wir sind zu einem Haus der Begegnung geworden.“ Und zu einem Ort, an dem sich Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport gerne treffen, „weil es hier kein Protokoll gibt, kein Gästebuch.“

Und: „Vor 100 Jahren haben im Schloss 100 Leute gelebt und gearbeitet.“ Das sei Geschichte: „Es gilt, moderne Formen der Nutzung zu finden. Und zwar immer in Abstimmung mit der Region, der Kultur und den Menschen.“

Die Aufgabe ist herausfordernd. „Ja, es sieht so aus, als ob einiges im Schloss wertvoll ist. Aber damit es von der Öffentlichkeit genutzt werden kann, muss es hergerichtet, versichert und zugänglich gemacht werden. Um mich nicht misszuverstehen: Es braucht niemand Mitleid mit mir zu haben, aber es ist eine Aufgabe, so ein Haus in Schuss zu halten.“

Ob er sich vorstellen könnte, woanders zu wohnen: „Darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Wer so ein Schloss bewohnen darf, sollte sich nicht beschweren. Das wäre nicht nachvollziehbar und unfair.“ Längst ist das Landl Starhemberg und seiner Frau Nadejda, geborene Gräfin Abensperg und Traun, ans Herz gewachsen. Ihre vier mittlerweile erwachsenen Kinder sind in Dachsberg zur Schule gegangen. Auch sind sie in Eferding im Tennis- oder Fußballverein oder als Ministranten aktiv gewesen.

Wer von ihnen einmal in die Fußstapfen treten könnte? „Wir haben versucht, dass unsere Kinder so frei wie möglich aufwachsen und einen Weg finden, der ihren Talenten entspricht. Andererseits hoffe ich, dass wir sie geprägt haben, sodass Familie und Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen. Und dass sie Aufgaben, die man ihnen anvertraut, weiterführen. Aber jetzt sollen sie erst einmal ihren Weg gehen.“ Und so spazieren wir zum Abschluss wieder über den Eferdinger Stadtplatz. „Auf Wiedersehen, Herr Starhemberg“ oder einfach nur „Pfiat di“.



Aus der Familiengeschichte

Die Geschichte der Starhemberger reicht bis ins zwölfte Jahrhunderte zurück, zwei Ahnen schätzt der Schlossherr besonders.

Georg Adam (1724–1807) und Fanny Starhemberg (1875–1943)

Wer das Schloss Starhemberg in Eferding besichtigt, braucht kein Fitnesstudio – so viele Stufen gibt es hier. Die einen führen etwa in die Repräsentationsräume im Südflügel, andere ins Museum im ältesten Teil des Schlosses, das 1255 erstmals erwähnt wurde. Hier wird auch ein Tisch ausgestellt, an dem Mozart seine „Zauberflöte“ komponiert hat. „Und zwar in einem familieneigenen Haus auf der Wieden in Wien“, erzählt Hausherr Georg Adam Starhemberg. Unmittelbar daneben ist ein Hochzeitskleid seiner Tochter zu sehen: „Es dürfte die erste Hochzeit eines Familienmitglieds in diesem Schloss gewesen sein.“ Das Haus wurde von den Vorgängern weniger als Wohnsitz, sondern als Verwaltungssitz genutzt.

Auf überdimensionalen Bildern sind Ahnen der Starhembergs dargestellt. Ob der Schlossherr Vorbilder darunter hat? „Zwei“, sagt er. Da ist einerseits Fanny Starhemberg (eigentlich Franziska). „Sie hat am Ende der Monarchie gelebt und sich nicht jammernd zurückgezogen. Sie hat sich der neuen Situation gestellt und war die erste Frau im Abgeordnetenhaus. Sie hat sich in die neue Zeit sozial und kulturell eingebracht und einige Rotkreuz-Einrichtungen gegründet.“

Und da war, andererseits, Georg Adam: „Er war ein enger Vertrauter von Maria Theresia. Er hat das Eferdinger Schloss im heutigen Zustand fertiggebaut. Historisch gesehen war er ein Brückenbauer und Diplomat, der Marie Antoinette nach Frankreich begleitete. Und er hat sich mit den schönen Dingen, wie Gebäuden und Gärten, beschäftigt. Er war also eine Figur, der man viel abgewinnen kann“, sagt Starhemberg.

Von den „Apostelgeschlechtern“, also Familien, die schon zur Zeit der Babenberger in Österreich eine Rolle spielten, haben sich bis heute nur drei erhalten: die Liechtensteiner, die Abensperg-Trauner und eben die Starhemberger. Georg Adam Starhembergs Frau Nadejda stammt aus dem Geschlecht der Abensperg-Trauner. Auf einem Bild im Südflügel des Schlosses, das die spanischen Erbfolgekriege (1701 bis 1714) zeigt, kämpfen Vorfahren beider Geschlechter Seite an Seite für die Habsburger.

Alle Serienteile

