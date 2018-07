Zu wenig Niederschlag Bild: LK OÖ Startseite Dürre Wiesen, leere Scheunen Rinderbauern: Wegen der Trockenheit wird das Futter für die Kühe knapp. Lokalaugenschein im Bezirk Rohrbach. Von René Laglstorfer und Josef Lehner, 28. Juli 2018 - 00:05 Uhr

Zwei Schwalben sausen blitzschnell an der massiven Granitsäule vorbei in den riesigen Innenhof des Mühlviertler Vierkanters. Der braune Hofhund bellt aufgeregt zur Begrüßung. "Das ist einer der Höfe im Bezirk, die am schlimmsten von der Dürre betroffen sind – es wächst nichts", sagt Georg Ecker, Obmann der Bezirksbauernkammer Rohrbach, bei einem Lokalaugenschein in St. Martin im Mühlkreis.

Die Weideflächen rund um den Erbhof der Familie Silber in der Ortschaft Unterhart sind bräunlich statt sattgrün. Die 60 Kühe und Kälber finden nur spärlich Futter. "So schlimm war es bei uns noch nie mit der Trockenheit", sagt Gerald Silber, ältester von vier Söhnen am Hof mit Mutterkuh-Haltung, den er vermutlich einmal vom Vater übernehmen wird.

Gerald Silber (22), Jungbauer in St. Martin im Mühlkreis (links, im Bild mit Bezirksbauernkammer-Obmann Georg Ecker und dessen vierjährigen Enkel Hannes)

Bild: Weihbold

Regen: Historisches Tief

Kurt Weinberger, Generaldirektor der Hagelversicherung, liefert zu diesen emotionalen Eindrücken die Fakten: "Wir haben in Oberösterreich heuer ein historisch großes Niederschlagsdefizit, verbunden mit massiven Dürreschäden."

Die Regenmengen lagen im ersten Halbjahr in den niederen Regionen des Mühlviertels, im Innviertel und im Zentralraum 70 und mehr Prozent unter dem Zehn-Jahres-Mittel (siehe Karte). Das bestätigt auch Bernhard Niedermoser, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Es regnet zu wenig, und die Sommer werden immer heißer. Unter dem Gras ist es trocken."

Die Folgen kennt Gerald Silber: Die erste Futtermahd hat nur den halben Ertrag wie sonst gebracht. "Die zweite Mahd war ein Totalausfall, und für die dritte schaut es auch nicht besser aus. Wir müssen das Futter gut einteilen." Auch der Mais ist statt drei Meter nur halb so hoch, wie er um diese Zeit bereits sein sollte. "So niedrig stand der Mais noch nie", sagt Silber.

Futter teurer, Rinder billiger

Allein beim Grünfutter rechnet er mit einem Schaden von 30.000 Euro. "Wenn Futter teuer zugekauft werden muss, könnte sich der Schaden auf 45.000 bis 50.000 Euro erhöhen", sagt Bezirksbauernkammer-Obmann und Landtagsabgeordneter Ecker. Der Futtermangel wird die Preise steigen lassen. Die Alternative sei, Vieh zu verkaufen. "Aber wenn das mehr Bauern machen, stürzt der Preis für alle ab", sagt Ecker.

Die Landwirte können ihre Verluste abfedern, indem sie eine Dürreversicherung abschließen. In Oberösterreich tun sie das bereits für ein Viertel der Wiesen und gar für die Hälfte der Maisflächen. Die Hagelversicherung spürt das heuer stark. "Von 80 Millionen Euro Dürreschäden, die im ersten Halbjahr gemeldet worden sind, betreffen 25 Millionen Oberösterreich", zieht der Generaldirektor Zwischenbilanz. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Zahl der Meldungen von Elementarschäden – dazu zählen Dürre, Frost, Fluten, Sturm – mehr als verdoppelt. Charakteristisch ist für die Krise heuer, dass die Niederschläge regional ganz unterschiedlich ausfallen. In manchen Gemeinden herrscht in einem Landstrich schlimme Trockenheit, im anderen ist die Bodenfeuchte aufgrund von Gewittern ausreichend.

Der von der Dürre am stärksten betroffene Bezirk in Oberösterreich ist Rohrbach. "600 bis 700 Betriebe kämpfen bei uns mit größeren Ertragseinbußen", sagt Georg Ecker. Im Süden des Bezirks, in den Gemeinden St. Martin im Mühlkreis, Kirchberg, Kleinzell und Niederwaldkirchen, sind rund 3000 Hektar Grünland zu trocken. Der Schaden beträgt allein dort rund 1,5 bis drei Millionen Euro.

Der Viehhändler wartet schon

"Landwirte, wie die Familie Silber, kaufen bereits teures Futter zu. Aber es gibt am Markt nicht so viel davon, wie die Tiere brauchen." Aus diesem Grund sucht Ecker nach Alternativen, damit das Vieh über den Winter gebracht werden kann. Der Kollerschlager hat Kontakt aufgenommen mit Ackerbauern im Eferdinger Becken, wo die Getreideernten schon eingefahren sind. "Unsere Rohrbacher Grünlandbauern könnten dort in der Zwischensaison die unbestellten Ackerflächen mit Gräsern und Klee bebauen und dringend benötigtes Futter gewinnen."

Schließlich sei die Trockenheit ein Mitgrund für manche, die Landwirtschaft aufzugeben. Für Jungbauer Gerald Silber ist das Aufhören kein Thema, obwohl der Rinderpreis im Juli abgestürzt ist. Er muss weg, die Arbeit ruft. Denn der Viehhändler ist gerade vorgefahren und nimmt ein paar Kühe mit.

Kommentare „Was muss noch passieren, dass die Menschen den Klimawandel ernst nehmen?Versicherungen schützen ...“ siebenkant Was muss noch passieren, dass die Mensch... Alle Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren