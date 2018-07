Lernen durch Tun: Was Praktikanten im Sommer tun dürfen, ist allerdings verschieden. Bild: colourbox Startseite Ferialjobs öffnen oft die Türen für das spätere Berufsleben INNVIERTEL. Erfahrungen in der Berufswelt sind gerne gesehen – Ferialarbeiter werden oft ins Unternehmen übernommen. Bewerbungszahlen bei den Unternehmen steigen, nicht für jeden Jugendlichen ist eine Stelle verfügbar Von Redaktionspraktikanten Elena Schmied und Christian Gann, 26. Juli 2018 - 17:04 Uhr

Ferienzeit – das bedeutet für Schüler und Studenten nicht immer Nichtstun. Viele junge Menschen sammeln durch Ferialjobs und Praktika erste berufliche Erfahrungen. Wir haben bei Innviertler Unternehmen nachgefragt, wie sie es mit Job-Angeboten halten.

Der Rieder Möbelhersteller Team7 nimmt jedes Jahr in den Sommermonaten Ferialarbeiter und Praktikanten auf. Eingesetzt werden die Sommerjobber in verschiedenen Bereichen, egal ob im Büro oder in der Produktion – Aushilfstätigkeiten fallen überall an. Wegen des Betriebsurlaubs im Sommer können nie alle Bewerber aufgenommen werden, doch zurückgehen würde die Nachfrage nicht. Deshalb wird Bewerbungen der Verwandten von Team7-Mitarbeitern der Vorzug gegeben.

Anders sieht dies der Flugzeugteilhersteller FACC. Zwar sei die Nachfrage und das Interesse auch hier konstant hoch, doch Vitamin B spielt hier keine Rolle. Vorrangig werden Schüler der HTL und angehende Akademiker aufgenommen. "Wenn sich gute Bewerber finden werden diese manchmal nach dem Praktikum oder Sommerjob in das Unternehmen übernommen. Wir sind in den nächsten drei Jahren auf der Suche nach 300 neuen Mitarbeitern – da bietet sich das natürlich an", so Andreas Perotti, Marketingleiter der FACC AG.

Traditionelle Jobs verändern sich

Auch die Rieder Brauerei wählt jedes Jahr aus vielen Bewerbern acht Ferialpraktikanten aus. "Vor zehn Jahren fuhren die Ferialarbeiter oft als Beifahrer im Brauwagen mit, diesen Job gibt es jetzt nicht mehr.", sagt Josef Niklas, Geschäftsleiter der Rieder Brauerei. Die Schüler haben heute Aufgaben wie Leergut sortieren, Verpacken oder leichtere Arbeiten in der Füllerei als Urlaubsvertretung für die Festangestellten. Die größten Chancen einen Job zu ergattern hat man, wenn man schon im Vorjahr in der Brauerei gearbeitet und sich als geschickt erwiesen hat, aus den restlichen Bewerbern wird nach einem Gespräch ausgewählt.

Beim Maschinenring Innviertel zählt vor allem das Alter: 18 plus ist aufgrund der Aufgabengebiete erwünscht, im Gegenzug erhält man das gleiche Gehalt eines neu Angestellten. Vorrangig werden die Ferialarbeiter im Personalleasing eingesetzt, wo Schichtbetrieb keine Seltenheit ist. "Natürlich ist es von Vorteil Verwandte im Unternehmen zu haben, am wichtigsten ist aber handwerkliches Geschick", sagt Johanna Duft, Leiterin der Abteilung Personalleasing beim Maschinenring. Zwar würde die Nachfrage nach Jobs beim Maschinenring sinken, sie könnten aber trotzdem längst nicht alle Bewerber nehmen.

Beim Kopfinger Fenster- und Türenhersteller JOSKO hingegen steigen die Bewerberzahlen: "Immer mehr machen eine weiterführende Schule und wollen in den Ferien Geld verdienen.", so Martina Bauer, Leiterin der Personalabteilung. Einen Bewerber, der auf der Suche nach einer Festanstellung ist und während seiner Schulzeit bereits in Berührung mit dem Berufsleben gekommen sei, stelle sie lieber ein und findet daher Ferialjobs und Praktika sehr wichtig.

Eingesetzt werden die Schüler in verschiedenen Bereichen wie der Materiallogistik, Serviceaußendienst, Marketing und der Produktion. Zur Bedienung mancher Maschinen gilt ein Mindestalter von achtzehn jahren, grundsätzlich werden aber Ferialpraktikanten ab Fünfzehn genommen – Kinder von Mitarbeitern haben hier einen klaren Vorteil.

Der Aufgabenbereich der Praktikanten bei der Ranshofner Aluminiumfirma HAI variiert von Tätigkeiten in der Verwaltung, bis hin zur Produktion. Dabei werden gerade in der Technologiesparte vermehrt Bewerber eingestellt, die gewisse Vorkenntnisse aus der Ausbildung mitnehmen, wie etwa HTL-Schüler. Während des gesamten Jahres gehen Bewerbungen für Ferialstellen ein. 50 werden aufgenommen.

"Insgesamt ist die Nachfrage bei Ferialjobs eher gleichbleibend, wobei die Anzahl der Jobs in den verschiedenen Bereichen des Unternehmens jährlich variieren", erklärt Bianca Petermeier aus der Personalabteilung von HAI.

Der Mattighofner Motorradhersteller KTM hat sein Ferialplatzkontingent von 50 auf 80 Stellen erhöht. In diesem Jahr haben sich mehr als 400 Ferialpraktikanten bei KTM beworben. "Als Praktikant kann man bei Projekten mitarbeiten, profitiert dabei von den Erfahrungen unserer Spezialisten und wird von Beginn an in das Unternehmen integriert", sagt Evelyn Stemeseder aus der Personalabteilung von KTM.

AK-Präsident Kalliauer

Bild: Weihbold

Ferialjob, Praktikum oder Volontariat - Wo liegt der Unterschied?

Die Sommerferien haben begonnen und mit ihnen begannen auch viele Studenten und Schüler zu arbeiten. Einige haben einen „normalen“ Ferialjob, andere machen ein Praktikum und wieder andere haben sich für ein Volontariat entschieden. Je nachdem, für welche Art von Beschäftigungsverhältnis man sich entscheidet, gibt es unterschiedliche rechtliche Bestimmungen. Johann Kalliauer, Präsident der oberösterreichischen Arbeiterkammer, erklärt auf Anfrage der OÖN die Unterschiede.

Welche rechtlichen Bestimmungen gibt es für einen „normalen“ Ferialjob?

Ein Ferialarbeiter ist meistens ein Schüler oder ein Student, der sich ein auf einen gewissen Zeitraum befristetes Arbeitsverhältnis mit einem Betrieb einlässt. Bei diesem Arbeitsverhältnis gelten alle arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. Beispielsweise sind Ferialarbeiter in der Pflicht, den Anweisungen des Chefs oder der Firma zu folgen, und sich in den Betrieb einzugliedern. Im Gegenzug hat die Firma die Ferialarbeiter bei der Gebietskrankenkasse anzumelden und muss nach dem geltenden Kollektivvertrag zahlen. Je nach Kollektivvertrag hat ein Ferialangestellter dann auch Anspruch auf anteilige Sonderzahlungen, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Was ist der Unterschied zwischen Ferialjob und Praktikum?

Ein Praktikum gilt als für die schulische Ausbildung und für das Studium notwendiger Arbeitseinsatz, der wie ein normaler Arbeitseinsatz abgewickelt wird. Die von diesem befristen Arbeitsverhältnis hervorgehenden Erfahrungen sollen als Ergänzung zu schulischen oder akademischen Ausbildungen dienen. Auch hier liegt eine Arbeitspflicht vor, daher besteht für den Arbeitgeber grundsätzlich die Verpflichtung, ein Entgelt zu bezahlen. Somit sind bei Vereinbarungen die Bestimmungen der allfälligen Kollektivverträge zu berücksichtigen. Bei einem Praktikum steht der Arbeitgeber nicht nur in der Pflicht eine angemessene Fürsorge und Bezahlung zu entrichten, denn er muss sich auch um die Ausbildung des Praktikanten kümmern.

Welche rechtlichen Bestimmungen gelten für ein Volontariat?

Ähnlich wie bei einem Pflichtpraktikum ist auch das Volontariat ein Ausbildungsverhältnis. Jedoch liegt hier kein Arbeitsverhältnis vor. Hier soll mit dem Einvernehmen des Betriebsleiters der Arbeitsplatz besser kennengelernt und gewisse Fertigkeiten angeeignet werden. Dabei besteht weder ein Entgeltanspruch, noch eine Arbeitsverpflichtung. Bei einem Volontariat handelt sich um ein reines Ausbildungsverhältnis, erklärt Kalliauer.

Rieds AMS-Chef Klaus Jagereder

Bild: (Streif)

Jugendservice-Jobbörse: „Für August noch Praktikanten gesucht!“

Wo mit der Suche nach einem geeigneten Ferialjob beginnen? Diese Frage stellen sich viele Schüler oder Studenten bereits etliche Monate vor dem Sommer.

Das Jugendservice Oberösterreich ist eine wichtige Anlaufstelle für Jobsuchende: „Wir vermitteln zwar keine Jobs, aber wir bieten Firmen an, die auf der Suche nach Ferialpraktikanten sind. Die Bewerbungen erfolgen dann direkt und eigenständig“, so Michael Peham vom Jugendservice Oberösterreich.

Informieren kann man sich über die Firmen mit Bedarf an Arbeitern über die Jobbörse des Jugendservice, der größten Ferialjobbörse Oberösterreichs mit derzeit ca. 320 gelisteten Firmen, oder direkt bei den Jugendservice-Ortsstellen. Hier erhalten die Interessenten zusätzliche Informationen zu anderen Möglichkeiten der Ferialjobsuche wie Zeitungen, Personalbereitstellungsfirmen, Aktivbewerbungen und Mundpropaganda – in einer Broschüre sind alle wichtigen Fakten zusammenfasst.

Für alle die heuer keinen Ferialjob ergattern konnten: „Auch jetzt noch suchen Firmen Ferialpraktikanten für den Monat August – reinschauen in die Jobbörse lohnt sich noch!“, sagt Peham.

Außerdem ruft er alle suchenden Unternehmen dazu auf, sich auf der Ferialjobbörse kostenlos zu registrieren.

Die Zugriffszahlen würden laufend steigen und die Zufriedenheit bei Arbeitgebern und Arbeitsuchenden sei sehr hoch.

Rückläufige Zahlen beim AMS

Beim AMS hingegen ist die Suche nach Ferialjobs kein allzu großes Thema mehr. „Das ist bei uns eindeutig rückläufig“, sagt Rieds AMS-Bezirksstellenleiter Klaus Jager-eder auf OÖN-Anfrage.

„Die Aufgaben, dass ein Ferialarbeiter beispielsweise Akten in den Keller getragen hat, werden immer weniger. Die Aufgaben werden spezifischer, daher dauert auch die Einschulung relativ lange. Klassische Hilfsarbeiteraufgaben gibt es weit weniger als früher“, sagt Jager-eder. Auffallend hingegen sei, dass die Anzahl der Ferialpraktikanten hingegen eher zunehme. „Diese Praktika sind vorgeschrieben und werden immer häufiger verlangt“, sagt Rieds AMS-Chef.

