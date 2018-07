Prager Fenstersturz: Einer der drei "Defenestrierten" war ein Martinic. Bild: Archiv Startseite Eine Reise durch die Jahrhunderte Die einen kamen aus Spanien, Italien, Frankreich - andere sind schon seit der Zeit der Babenberger hier ansässig: Der Adel in Oberösterreich hat eine vielfältige Geschichte. Die OÖN gehen diesen Sommer auf eine Reise durch die Jahrhunderte - ohne Verklärung, aber auch ohne Vorurteile. Von Markus Staudinger, 21. Juli 2018 - 00:04 Uhr

Es war ein Sturz aus 17 Metern: Er endete glücklicherweise nur mit einem gebrochenen Arm – markierte aber unglücklicherweise den Beginn des grausamen 30-jährigen Krieges.

Vor 400 Jahren – am 23. Mai 1618 – wurde der königliche Statthalter in Böhmen, Graf Jaroslav Martinic, in Prag "defenestriert". Das heißt schlicht und einfach: Er und drei andere kaisertreue Katholiken wurden von protestantischen Ständevertretern aus einem Fenster geworfen.

Graf Jaroslav Martinic, dem der Prager Fenstersturz widerfuhr, ist ein Vorfahre von Carl Philip Clam-Martinic, wohnhaft in Klam, Oberösterreich – einem Ort, der in diesen Tagen vornehmlich durch unvergessliche Konzerterlebnisse bekannt ist.

Diesen und anderen Geschichten werden die OÖNachrichten in ihrer Sommerserie "Adel in Oberösterreich" nachgehen. Den Beginn macht heute – passend zum heutigen OÖN-Konzert mit Jack Johnson auf Burg Clam – die Familie Clam-Martinic.

Wie lebt es sich in einer Burg, deren Ursprünge ins 12. Jahrhundert zurückreichen? Wovon lebt man heutzutage als Schlossherr? Und wer aus der langen Ahnenreihe gilt der heutigen Generation als Vorbild?



Bild: Volker Weihbold

Im Vergleich zu seinem Großvater, der in den 60er-Jahren noch 24 Angestellte hatte, sei sein "Leben hinter den Kulissen der alten Mauern ein ganz normales", sagt Burgherr Carl Philip Clam-Martinic. Außer dass die alten Gemäuer mehr Pflege und Restauration bedürfen als das durchschnittliche Einfamilienhaus.

Ein Teil des Adels in Oberösterreich – also des einstigen Adels, denn 1919 wurde er ja abgeschafft – hat Wurzeln in vielen europäischen Ländern. Die einen kommen ursprünglich aus Katalonien auf

der iberischen Halbinsel (Revertera-Salandra auf Schloss Helfenberg), die anderen aus der Toskana (Spannocchi auf Schloss Sprinzenstein in Sarleinsbach).

Aus vielen Ecken Europas

Es war der Dienst in Armee und Hofstaat, der sie im 18. Jahrhundert nach Österreich, dann nach Oberösterreich brachte. Das gilt auch für die O’Donells in Altmünster, die ein altes irisches Adelsgeschlecht sind. Die Ahnen Norbert van Handels, dessen Vorfahre Erasmus von Handel der letzte kaiserliche Statthalter Oberösterreichs war, kommen ursprünglich aus Holland. Und die Grafen Saint-Julien aus Wolfsegg, die im 17.Jahrhundert nach Österreich kamen, haben ihre Wurzeln in Südfrankreich.

Dann gibt es auch jene, deren Namen schon seit tausend Jahren mit Österreich verbunden sind: Die Starhembergs zählen zu den so genannten zwölf "Apostelgeschlechtern" – zu jenen Adelsfamilien, die schon zur Zeit der Babenberger (976-1246) ansässig waren. Bis heute im Mannesstamm erhalten haben sich der Apostelgeschlechter nur drei: Die Familien Starhemberg, Liechtenstein sowie die Familie Abensperg und Traun (letztere auch mit oberösterreichischem Ursprung, Schloss Traun ist nach wie vor in Familienbesitz). Spiegelfeld, Salburg-Falkenstein und Salm-Reifferscheidt: Auch diese Namen sind in Oberösterreich ein Begriff.

Andere Familien sind längst – wie es genealogisch heißt – "im Mannesstamm erloschen". Das gilt für die einst mächtigen Schaunberger (Schaunburg, Hartkirchen), deren letzter männlicher Spross im 16. Jahrhundert starb und deren Erbe zu einem großen Teil die Starhemberger antraten auf. Auch die Polheimer (Schloss Parz), Losensteiner (Burgruine Losenstein) und Jörger (Tollet) sind nur noch historische Geschlechter.

Lassen Sie sich überraschen, welche Geschichten so manches alte Gemäuer birgt und gehen sie mit uns auf eine Reise durch die Adelssitze Oberösterreichs – ohne Verklärung, aber auch ohne Vorurteile.

