Gudula Walterskirchen, Historikerin Der Adel ist wie eine große Familie Adelsexpertin Gudula Walterskirchen sprach mit René Laglstorfer über die Besonderheiten des oberösterreichischen Adels. Von René Laglstorfer, 21. Juli 2018 - 00:05 Uhr

Sie verfasste ihre Doktorarbeit über den "Adel in Österreich im 20. Jahrhundert". Daraus entstand ihr Buch "Der verborgene Stand". Die OÖNachrichten haben mit der Historikerin und Journalistin Gudula Walterskirchen über die Bedeutung und Ausprägungen des so genannten oberösterreichischen Adel gesprochen.

Wie viele Adelige gibt es in Oberösterreich?

Grob geschätzt dürften etwa 3000 Menschen in Oberösterreich zum höheren Adel gehören, das ist im Österreich-Vergleich in etwa ein Fünftel. Die meisten Adeligen leben in Wien und Salzburg. In Vorarlberg fast keine, in Tirol auch nur einige wenige.

Funktionieren die adeligen Netzwerke noch?

Der Adel ist wie eine Großfamilie, untereinander verwandt, versippt und verschwägert. Teile des Adels haben sich stark nach außen hin geöffnet und auch bürgerlich geheiratet. Aber trotzdem gibt es noch diese Verbindungen, dass viele Adelige über fünf Ecken miteinander verwandt sind. Das Verbot der Adelstitel im Jahr 1919 hat den Adel kriminalisiert und man hat sich dann nach außen hin noch weiter abgeschottet.

Gibt es in Oberösterreich so etwas wie eine adelige Leitfamilie?

Eine der wichtigsten und am längsten im Bundesland beheimateten Adelsfamilien sind mit Sicherheit die Starhembergs. Sie sind über Jahrhunderte in Oberösterreich angestammt, gehören noch zum Uradel aus Babenberger-Zeiten. Außerdem sind sie politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich gut im Land vernetzt. Aber auch die Familien Clam und Revertera sind in Oberösterreich sehr präsent.

Nur ein kleiner Teil der Ahnen: Zu Gast bei Georg Starhemberg im Schloss Eferding

Bild: Weihbold

Was unterscheidet den Adel in Oberösterreich von anderen Bundesländern?

Der so genannte oberösterreichische Adel ist im Vergleich zu Niederösterreich sehr volkstümlich geprägt. Dort ist die Obrigkeitshaltung viel stärker, in Oberösterreich überwiegt der kameradschaftliche Umgang des Adels mit der Bauernschaft.

Der adelige Grundbesitz in Oberösterreich umfasste anders als in Böhmen, Mähren oder Ungarn auch vor der Adelsaufhebung nur etwa acht Prozent der land- und forstwirtschaftlichen Nutzfläche. Warum ist das so?

Das hat damit zu tun, dass der Bauernstand in Oberösterreich so stark ist. Zu erklären ist das durch die oberösterreichische Landesgeschichte mit zahlreichen Bauernaufständen und -kriegen gegen die Obrigkeit. Im Burgenland ist etwa ein Drittel der Nutzfläche immer noch in adeligem Besitz – der Familie Esterházy gehört ein großer Teil. Die meisten adeligen Großgrundbesitzer sind im Osten von Österreich zu finden. Je weiter man nach Westen kommt, desto kleinteiliger wird der Besitz. Hintergrund ist auch hier die Stärke des Bauernstands in den westlichen Bundesländern, das gilt auch für Oberösterreich.

Wie groß ist heute noch die Wirtschaftsmacht von Adeligen in Oberösterreich?

Die würde ich nicht überschätzen. Wenn man sich einen oberösterreichischen Vierkanter ansieht, dann ist er oft größer als ein Schloss oder eine Burg. Und wenn man dazu die burgenländischen Kleinhäusler vergleicht mit den riesigen Schlössern und Burgen im Burgenland, dann kann man den unterschiedlichen Status erahnen. Allein viel Land- und Forstbesitz zu haben heißt nicht mehr, wirtschaftlich einflussreich zu sein. Heute zeigt sich Wirtschaftmacht über den Besitz von Unternehmungen, IT- und Finanzfirmen. Der Adel ist in der Wirtschaft immer noch ein Faktor, aber kein bestimmender mehr. Wenn Adelige, wie die Familie Revertera in Helfenberg, ein Kraftwerk zur Produktion von Strom besitzen, dann ist das für die Region ein Wirtschaftsfaktor, aber nicht für ganz Oberösterreich. Stärker als ein wirtschaftlicher ist der Adel heute ein kultureller Faktor, weil durch den Erhalt der Schlösser und Burgen auch ein kultureller Auftrag verbunden ist und das gesellschaftliche Interesse groß ist.

Schloss Lamberg in Steyr: Einst Herrschaftssitz, jetzt Bundesforst-Besitz

Bild: ÖBf

Welche Berufe wählten Adelige früher und welche heute?

Noch in der Monarchie war ein bürgerlicher Beruf bei Adeligen verpönt, sie konnten nur Geistlicher oder Soldat werden. Selbst ein Studium war absolut nicht standesgemäß. Das hat sich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg radikal verändert, als es durch die neuen Grenzen und Vertreibungen in Osteuropa viele adelige Flüchtlingsfamilien gegeben hat, die plötzlich ein Auskommen finden mussten. Heute sind Teile des Adels nicht mehr in der Landwirtschaft tätig. Sie führen ein relativ unspektakuläres Leben als Unternehmer, Anwälte und in neuen Berufen. Interessant ist, wie modern sich der alte Adel ausrichtet: Viele investieren in erneuerbare Energien, den IT-Bereich oder in die ökologische Landwirtschaft.

Warum bleiben viele Adelige nach wie vor unter sich?

Menschen suchen die Gesellschaft von Menschen, die ihnen ähnlich sind. Diese gesellschaftlichen Codes gibt es auch bei der Arbeiter- und Bauernschaft. Die alten Dünkeln, dass man als Adeliger mit Bürgerlichen nichts zu tun haben darf, gibt es aber nicht mehr. Umgekehrt stößt der Adel auch auf Ressentiments, weniger am Land als in urbanen Zentren.

