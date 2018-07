Walter Neumayer mit Offiziersrad samt Säbel Bild: Weihbold Startseite Museumskleinod muss sich verrollen Das "Oldtimermuseum rund ums Rad" in Altmünster versammelt hunderte herrliche Erinnerungsstücke aus 200 Jahren Fahrrad- und Motorradgeschichte. Bald muss es absiedeln. Ein Aderlass, findet Klaus Buttinger. Von Klaus Buttinger, 21. Juli 2018 - 00:04 Uhr

Die Geschichte beginnt mit einem Propeller, symbolisiert durch das blau-weiße BMW-Logo. "Kauf dir eine Blauweiße", wurde Walter Neumayer (65) in jungen Jahren von einem motorradbegeisterten Kameraden geraten, "dann hast du es leichter bei den Hasen." Ob dieser Tipp schon damals daneben lag, liegt unter der Decke der Geschichte, jedenfalls war der Kontakt mit der Blauweißen prägend. "Bei mir ist der BMW-Virus ausgebrochen", berichtet der Betreiber des "Oldtimermuseums rund ums Rad" in Altmünster. Bald war eine BMW R 51/3 mit 500-ccm-Boxer-Motor angeschafft, heute ein absoluter Motorrad-Klassiker. Der junge Elektriker beim Gmundner Zementwerk Hatschek erstand bald günstig eine zweite, eine dritte Bayrische und eine für die Gemahlin. Man fuhr aus, man traf sich mit anderen jungen Wilden beim elitären Ruderclub am Traunsee, bis dessen Präsident die Clique rügte: "Wir sind kein Motorradverein!"

Ein Besucher nimmt Platz auf dem skurrilen Monowheel von 1910.

Dann entwickelte sich die Freude am Fahrrad, zuerst am Hochrad. "Ich bin richtiggehend süchtig danach geworden", sagt Neumayer. "Das Schweben in der Höhe, nur Fliegen ist schöner", schwärmt er. Rennen ist er mit den Trümmern gefahren und auch manchmal abgestiegen – mit schmerzhaften Folgen für Schulter und Beine.

Im Museum weiß Neumayer zu jedem Exponat eine Geschichte zu erzählen und ein G’schichtl obendrein. Auf den gut 250 Quadratmetern gruppieren sich um einen Buick Sportroadster von 1930 vier Dutzend Motorräder und rund 250 Fahrräder. Verzierte Trinkhörner, mächtige Zinnkrüge und prächtig verzierte Pokale künden von der Wertigkeit früherer Radkonkurrenzen, die anfangs der gestopften Klientel vorbehalten waren. "Solche Sachen anzusehen, erfreut das Herz", sagt der Museumschef.

Rund um das Buick-Cabrio von 1930 glänzen Dutzende Motorräder.

Radmekka Salzkammergut

Das Salzkammergut war zu Zeiten der Monarchie ein Tummelplatz der Rad fahrenden High Society. Zur Sommerfrische wurden Gepäck und Räder per Dampfzug angeliefert, man nahm sie auf dem Raddampfer Gisela nach Ebensee mit, um vielleicht nach Ischl zu radeln, wo der Kaiser höchstselbst den Sommer über residierte. Apropos Gisela: In Neumayers Sammlung findet sich auch jener Waffenradtyp, mit dem sich Erzherzogin Gisela, Tochter von Sissi und Franz Joseph, verlustierte.

Erzherzogin Gisela, Tochter Sissis, auf einem Steyrer Waffenrad

Vor einem Vierteljahrhundert geschah es, dass Neumayer mit seinem Kollegen Hannes Denzel, der heute noch als Buchhalter dem Museum verbunden ist, nach Holland fuhr, um ein paar alte Räder aus einem Museum zu kaufen. Beim Heimfahren meinte Denzel: "Jetzt könnten wir auch ein Museum aufmachen." Bald darauf stellte man die bis dato gesammelten Schätze aus, bereits in den heutigen Räumlichkeiten neben dem Gasthaus Reisenberger. Die Ausstellung wurde verlängert, und schließlich trat die Gemeindeführung Altmünsters an Neumayer heran, er möge doch ein Museum aufbauen. Dafür helfe man bei der Miete. Umso gröber wirkt es, dass die heutige Lokalpolitik nicht in der Lage ist, die feine, stimmig präsentierte Sammlung zu halten. Das Museum siedelt Ende 2019 ab.

Not macht erfinderisch: In Zeiten der Kautschukknappheit hielten Korken her

Über die Jahre wurden in Eigenregie Themenbereiche wie eine Rad- und Motorradwerkstätte aufgebaut (darin findet sich der älteste Puch-Motor). Im Kinderbereich dürfen kleine Besucher alte Dreiräder ausprobieren, auf dem Marktplatz im ersten Stock wagte so manche Besucherin mit dem Betreiber ein Tänzchen zu Tangoklängen aus dem Grammophon. "Wenn die Leute mit einem Lächeln hinausgehen, dann habe ich etwas richtig gemacht", sagt Neumayer.

Alle finden es schade ...

Nun aber braucht der Vermieter die Räumlichkeiten des Museums selbst. "Sein gutes Recht", so Neumayer, der seit geraumer Zeit ein Ausweichquartier sucht. Sein Wunsch, im renovierten Internat im Schloss Ebenzweier einzuziehen, wurde ebenso wenig erfüllt wie eine sonstige Raumalternative. Schlaflose Nächte habe er hinter sich, sagt er. Bis eine andere Gemeinde ihre Chance sah. Das Museum geht nach Niederösterreich.

Dem Museumsbetreiber tut der Auszug aus seiner Heimatgemeinde weh. Wenngleich es ihm bürokratische Irritationen erleichtern, zu gehen, etwa weil die Straßenmeisterei Hinweisschilder zu seinem Museum einfach abmontiert habe. "In dem Konflikt versuchte ich zu vermitteln", seufzt Altmünsters Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger. Ein lokaler Touristiker stellt fest: "So viele Jahre so viel Engagement, und dann ... Äußerst schade das!" Auch Feichtinger findet das schade. Sie habe versucht, Möglichkeiten zu finden. Aber es fehle an Räumlichkeiten ... Und so passiert es, dass das Land ein Museumskleinod verliert. Haben wir schon "schade" gesagt?

