Die Straßenkünstler erobern ab heute Linz. Startseite Jetzt live: Die bunte Parade zum Start des Pflasterspektakels LINZ. Von heute bis Samstag gehört Linz wieder den Straßenkünstlern! Zum Auftakt wird die große Parade vom OK-Platz zum Hauptplatz ziehen. Wir übertragen live! Von OÖN, 19. Juli 2018 - 15:04 Uhr

Beim Pflasterspektakel, das von den OÖN präsentiert wird, zeigen 110 Artisten aus 33 Nationen an 40 Auftrittsorten in der Innenstadt ihre Kunststücke. Zu sehen gibt es auch bei der 32. Auflage wieder einen bunten Mix aus Artisten, Komödianten, Jongleuren und Musikern. An fünf verschiedenen Plätzen und Innenhöfen zeigen internationale Gruppen Straßentheater.

Von 16 bis 17 Uhr ziehen die Künstler vom OK-Platz zum Linzer Hauptplatz:

Infos für Besucher

Wer einen Parkplatz sucht, wird am besten in der Tiefgarage der neuen Promenaden Galerien fündig. Von dort sind Besucher in wenigen Minuten direkt im Geschehen.

Für OÖNcard-Inhaber gibt es ein besonderes Zuckerl: Die ersten hundert können eine Stunde gratis parken, wenn sie ihr Ticket am OÖN-Stand an der Landstraße vorweisen.

