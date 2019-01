Skitour auf den Kleinen Priel Bild: Gabriel Egger Startseite Angspuat is! Sechs Touren, ein g'führiger Schnee Nahezu perfekte Bedingungen für Tourenskigeher herrschen derzeit auf Oberösterreichs Bergen. Wir stellen sechs Touren vor, von leicht bis schwer. Von Gabriel Egger, 26. Januar 2019 - 06:14 Uhr

Er hat Spuren hinterlassen, die selbst im Frühling nicht verblassen. Dieser Winter kommt auf Touren. Eine Auswahl an Freudenschwüngen:

Wo der Skilehrer viel Arbeit hätte

Warscheneck, 2388 m

Dem Warscheneck eilt ein steiniger Ruf voraus. Vereist und vom Wind abgeblasen liegen die Felsen auf dem Gipfelplateau meist über der Schneedecke. Und auch der Weg dorthin wird kein leichter sein. Zweigt man von der Bergstation des Frauenkarliftes in selbiges ab, wird er steinig und schwer. Und wenn man gänzlich auf die Hilfe des Liftes verzichtet, wird er zudem auch lang.

Dann startet die Tour von der Talstation der Wurzeralm. Die Piste wird falsch benützt – als Randerscheinung steigt man in der präparierten Tourengeherspur nach oben. Neben der Piste geht es weiter zum Frauenkarlift, der vom Tourismus in den Alpinismus leitet. Über die oft pickelharten Steilstufen (Harscheisen!) des Frauenkars erreicht man den Skilehrerweg. Auf die Hilfe eines Skilehrers darf man sich bei der nachfolgenden, mit Stahlseilen versicherten Steilstufe aber nicht verlassen. Besser auf die Steigeisen, die an dieser Stelle meist unter die Skischuhe gehören. Man wechselt sie erst beim Ausstieg auf das Gipfelplateau wieder gegen die Ski. Die Abfahrt erfolgt – mit Ausnahme des kurzen Klettersteigs – über den Aufstiegsweg. Aufgrund der Steilheit ist die Lawinengefahr unbedingt zu beachten! Wer nicht ganz so viel Adrenalin, aber fast genauso viele Höhenmeter braucht, der steuert den Gipfel über die Zellerhütte an. Als Fleißaufgabe winkt der Lagelsberg.

Höhenmeter: 700 oder 1830

Kilometer: 12 oder 19

Dauer: 2 oder 5 Stunden

Schwierigkeit: schwer

Schneeschuhe: nein



Schöner Berg und wilder Kogel

Schönberg (Wildenkogel), 2090 m

Aufstieg zum Schönberg

"Am Wüdn wüst?" werden die Ebenseer antworten, wenn sie nach dem Weg auf den Schönberg gefragt werden. Denn während der westlichste Zweitausender des Toten Gebirges die Ischler im Süden mit seiner runden Gipfelhaube an die Form einer Kuhglocke ("Schölln") erinnert, zeigt er den Traunsee-Gemeinden im Norden seine ungeputzten Felszähne. Dass der Berg mit dem Doppelnamen im Winter noch eine Spur schöner und wilder ist, darüber ist man sich aber in allen Himmelsrichtungen einig.

Der Ausgangspunkt zu dieser Skitour kann bei wenig Motivation auch gleich zum Endpunkt werden.

So gemütlich liegt die Rettenbachalm über Bad Ischl, 630 Meter Seehöhe, eingebettet zwischen urigen Hütten mit tiefbraunen Holzschindeln, und großzügigen Wiesenflächen, die im Winter zum Paradies für Langläufer werden. Wer sich die Einkehr in der bewirtschafteten Alm aber zuerst verdienen möchte, der schiebe sich in Position.

Denn einen Kilometer lang müssen Tourengeher es den Kollegen mit den dünneren Latten und den weicheren Schuhen nachmachen, wenn es flach, noch mit kalten Gliedern an der Sole-Wärmestube vorbei, zurück bis in den Kargraben geht. Eine Forststraße führt bald nach Nordosten in steileres Gelände. Auf wilde Tiere wird man im Bärkogelgraben aber kaum treffen. Am Altarkögerl vorbei, mündet die Aufstiegsspur schließlich in den Sommerweg, der von der Ischler Hütte zum Gipfel zieht. Weite, freie Hänge, nur vereinzelt unterbrochen von widerspenstigen Lärchen und Latschen, wecken bereits schwungvolle Begehrlichkeiten.

Am höchsten Punkt ist aber zuerst einmal Konzentration gefragt, denn das Panorama lädt zur fröhlichen Gipfelbestimmung ein. Traunstein und Loser sind ja noch einfach. Die Zacken , die aus dem Schneemeer des Toten Gebirges ragen, sind da schon eine härtere Nuss. Wer’s nicht schafft: Die Abfahrt lässt einen schnell vergessen. Neben der Aufstiegsspur geht es zuerst leicht, im Wald schwieriger zurück ins Tal. Wer klein anfangen und groß herauskommen möchte: Von der Rettenbachalm führt eine kürzere Tour auf den Gamskogel. Mit Blick auf den Schönberg. Oder ist es von hier aus doch der Wildenkogel?

Höhenmeter: 1450

Kilometer: 16

Dauer: 5 Stunden

Schwierigkeit: mittel

Schneeschuhe: ja



Wo niemand auf Granit beißt

Plöckenstein, 1379 m

Eine Skitour im Böhmerwald ist immer eine Grenzerfahrung. Aber nur, weil der Blick vom Parkplatz in Oberschwarzenberg bereits bis zu den tschechischen Nachbarn reicht. Varianten gibt es viele, mit den Skiern unter den Füßen und der Freude im Gesicht auf den höchsten Mühlviertler zu gelangen. Auf dem markierten Nordwaldkammweg geht’s mit der Orientierung am einfachsten. Diesen verlässt man erst wieder, wenn es europäisch wird. Aber auch dem Fernwanderweg E6 kehrt man den Rücken zu und taucht ein in die Fluten des Steinernen Meers. Um zu Hause sagen zu können, dass man heute zu Fuß in Tschechien, Deutschland und Österreich war, empfiehlt sich ein Sprung über das Dreiländereck.

Auf dem markierten Weg spuren die einen und watscheln die anderen zum 1379 Meter hohen Plöckenstein weiter. Denn auch mit Schneeschuhen beißt man nicht auf Mühlviertler Granit. Einziger Wermutstropfen: Nach der Abfahrt in den Osten muss wieder angefellt werden. Oder: Es geht weiter bis zum Hochficht.

Höhenmeter: 450

Kilometer: 9

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Schneeschuhe: ja



Der Aufstand des kleinen Bruders

Kleiner Priel, 2136 m

Tragepassage am Kleinen Priel

Wer Priel sagt, wird auch Groß sagen. Zu bekannt ist der Gipfel mit dem acht Meter hohen, knallroten Kreuz und den beiden Hütten, die wie zwei Zwerge vor dem felsigen Garten des Toten Gebirges in die Landschaft gesetzt wurden. Und obwohl dem Kleinen Priel nur 379 Meter auf seinen großen Bruder fehlen, und die Sonne Wanderern dort schon in den frühen Morgenstunden die Schweißperlen ins Gesicht treibt, ist er stets in dessen Schatten geblieben.

Wenn sich aber der Schnee langsam über die vom Herbst gelb-braun gefärbten Grashalme des Prielerplans ausbreitet, tritt er ins Rampenlicht. Dann wird aus dem heißen Hatscher eine kühle Abfahrt. Besonders cool wird es, wenn Verhältnisse und Lawinensituation auch eine Einfahrt ins Eiskar ermöglichen.

Grundvoraussetzung ist allerdings eine geschlossene Schneedecke, über die Tourengeher von Hinterstoder über das Prielergut und den markierten Sommerweg dem Gipfel entgegenspuren können. Im Frühjahr sind die Ski dann oft länger an den Rucksack als unter die Füße geschnallt. Aber auch im Hochwinter muss die Bindung kurzfristig gelöst werden. Denn über den felsigen Südgrat helfen Skischuhe und Hände besser, als die Felle. Das gilt auch für den letzten Anstieg. Ein Skidepot lässt sich oft nicht vermeiden.

Auch wenn der Kleine Priel im Winter groß wird, übt er sich noch immer in Bescheidenheit: Sein winziges Gipfelkreuz ist dann noch leichter zu übersehen. Wer nicht über das steilere Eiskar abfahren und kurz an der malerischen Prieleralm halten möchte, der kann auch zurück über den Aufstiegsweg schwingen.

Höhenmeter: 1550

Kilometer: 14,5

Dauer: 5 Stunden

Schwierigkeit: mittel

Schneeschuhe: möglich



Drei Lärchen und ein Indianer

Hoher Kalmberg, 1833 m

Selbst wenn niemand anderer auf den Hängen zwischen Goisern und Gosau unterwegs ist und auch Wirt Max Verwagner die Türen seiner Goiserer Hütte geschlossen hält, erwartet Tourengeher auf dem Hohen Kalmberg stets ein freundliches Gesicht. Jenes des Indianers, der dort selbstzufrieden auf dem Gipfel abhängt. Eine Laune der Natur hat ihn aus dem Fels geschlagen. Wer richtig steht, erkennt seine Konturen.

Da sind Tourengeher dann aber bereits vom Gosauer Ortsteil Ramsau über breite Forststraßen und schmälere Waldschneisen an der Iglmoosalm vorbeigekommen und haben sich am Seeaukogel vorbei durch lichten Hochwald ihren Weg gespurt. Die Abfahrt ist auch für jene geeignet, die mit ihren Skiern noch keine innige Freundschaft geschlossen haben. Für Anfänger ungeeignet ist allerdings der Aufstieg von Bad Goisern und die Abfahrt über die "Drei Lärchen". Steil, lawinengefährdet, aber bei guten Verhältnissen ein Genuss.

Höhenmeter: 1100

Kilometer: 12

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Schneeschuhe: ja



Kein Singsang im Sengsengebirge

Hohe(r) Nock, 1963 m

Ist er jetzt ein flotter Bursch oder ein elegantes Mädel? Ganz einig ist man sich noch nicht geworden, ob die oder der Nock hoch ist. Eines ist aber so klar wie die Sicht, die vom Gipfel weit ins Gesäuse reicht: Männer und Frauen werden gleichermaßen Spaß an den Hängen des höchsten Berges des Sengsengebirges haben. Denn die Musik, die diese Tour spielt, ist kein kunstloser Singsang. Spätestens bei der Abfahrt werden Tourengeher sie in den höchsten Tönen loben.

Nur einmal gilt es den Freudenschrei zu unterdrücken: Beim Aufstieg, der vom Parkplatz Rettenbach in Roßleithen anfangs der Sommermarkierung folgt, ist die Querung zum Budergraben besonders lawinengefährdet und nur bei wirklich sicheren Verhältnissen ratsam.

Im weiteren Aufstieg tun sich keine Gräben mehr auf. Die Spur führt zum Fuße des Gamsplans, bevor sie in einer eleganten Linkskurve zum steilen Gipfelaufschwung leitet. Abgefahren wird, wo aufgestiegen wurde.

Höhenmeter: 1350

Kilometer: 8

Dauer: 4 Stunden

Schwierigkeit: mittel

Schneeschuhe: möglich

