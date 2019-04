Bild: AFP Startseite 100 Tage des Mordens in Ruanda Im Jahr 1994 töteten, verstümmelten und vergewaltigten Hutu Nachbarn, Freunde, Fremde, Ehepartner und Kinder. Die Opfer waren vorwiegend Tutsi. Und die Weltgemeinschaft schaute einfach weg. 06. April 2019 - 00:04 Uhr

Vor 25 Jahren begann im ostafrikanischen Ruanda ein Völkermord: Der Abschuss des Flugzeugs mit Präsident Juvénal Habyarimana, einem Hutu, an Bord war der Startschuss zum Genozid. Er kostete bis zu einer Million Menschen das Leben. Die genaue Zahl ist nicht belegt. Aber selbst die vorsichtigsten Schätzungen gehen von mindestens 500.000 Todesopfern aus. In annähernd 100 Tagen metzelten Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa drei Viertel der in Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit nieder.

Unter den Opfern waren aber auch moderate Hutus, die sich am Völkermord nicht beteiligen wollten oder sogar aktiv dagegen auftraten. Angefeuert wurden die Täter auch von Radiojournalisten. Sie bezeichneten die Tutsis als Kakerlaken. Das Massaker war jedoch von langer Hand vorbereitet.

Mit im Flugzeug an jenem 6. April 1994 war auch der burundische Präsident Cyprien Ntaryamira. Die Weltgemeinschaft schritt zunächst nicht ein. Im Gegenteil: Die UNO-Truppen im Land wurden nach der Ermordung belgischer Blauhelme stark verringert, und französischen Truppen wurde zu große Nähe zu den Tätern vorgeworfen. Das Morden zu stoppen gelang primär der von Tutsis im Exil in Uganda gegründeten Patriotischen Front Ruandas (FPR). Diese wurde vom heutigen Präsidenten Paul Kagame geführt.

Ruandas Präsident Paul Kagame (li.) und Emanuel Macron

Bild: AFP

Ethnische Kategorien abgeschafft

Der 1957 geborene Kagame hatte Ruanda als Kind mit seiner Familie verlassen. 1959 flohen viele Tutsis, die einst die Oberschicht in Ruanda gebildet hatten, ins Ausland. Sie wurden bei einem Aufstand der Hutu-Mehrheit entmachtet. Seit 1965 war Ruanda praktisch ein Einparteienstaat der Hutus.

Zwei Millionen Ruanderinnen und Ruander (Ruandesen) flohen während und nach dem Genozid ins Ausland. Unmittelbar danach wurde Kagame am 19. Juli 1994 Vizepräsident Ruandas. Seit 2000 herrscht er als Präsident autoritär. Kagame schaffte die ethnischen Kategorien Hutu, Tutsi und Twa (Jäger und Sammler) ab. Alle haben sich als Ruander (Ruandesen) zu bezeichnen. Kritiker sagen jedoch, dass bis heute jeder wisse, wer zu welchem Stamm gehört. Wenige Monate nach dem Massenmord in Ruanda beschloss der UNO-Sicherheitsrat im November 1994 die Einrichtung des Internationalen Tribunals für Ruanda (ICTR). 1995 nahm es seine Arbeit in Arusha, einer Stadt im Norden Tansanias, auf.

Das Gericht wurde Ende 2015 aufgelöst. Das ICTR und das Jugoslawien-Tribunal (ICTY), das seit 1993 existierte, waren seit den Nürnberger und Tokioter Prozessen die ersten internationalen Gerichte zur Verfolgung von Kriegsverbrechern. Das ICTR hatte 93 Personen angeklagt. Das Ruanda-Tribunal war 1998 das erste internationale Strafgericht, das einen Angeklagten wegen Völkermord verurteilte. Ein ruandischer Bürgermeister wurde wegen Anstachelung zu systematischer Vergewaltigung von Tutsi-Frauen des Völkermordes für schuldig gesprochen. Insgesamt kam es zu 61 Schuldsprüchen. Unter den Verurteilten waren Militärchefs, Politiker, Verwaltungschefs und Journalisten. In den Dörfern wurde zudem versucht, in traditionellen Gerichten, sogenannten Gacacas, Recht zu sprechen.

Präsident Kagame beschuldigt

1999 ernannte der UNO-Sicherheitsrat die Schweizer Juristin und Diplomatin Carla Del Ponte zur Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs. Zwischen der ruandischen Regierung und Del Ponte kam es jedoch wiederholt zu Auseinandersetzungen, als diese gegen Angehörige der FPR ermitteln wollte. 2003 ersetzte der gambische Richter Hassan Bubacar Jallow Del Ponte.

Auch in anderen Staaten kam es zu Ermittlungen. Massive Vorwürfe gegen die FPR wurden von einem französischen Juristenteam unter der Leitung von Richter Jean-Louis Bruguière erhoben: Sie beschuldigten Kagame, 1994 den Befehl zum Abschuss des Flugzeugs des damaligen Präsidenten Habyarimana gegeben zu haben. Zudem wurden sieben Vertraute Kagames angeklagt. Die Ermittlungen in Frankreich waren 1998 aufgenommen worden, da bei dem Angriff auch der französische Pilot der Maschine ums Leben kam.

Eine ruandische Kommission kam 2009 zum Schluss, dass Hutu-Extremisten für den Anschlag auf Habyarimana verantwortlich waren. Die Regierung in Kigali wirft Frankreich ihrerseits vor, ruandische Armeeeinheiten ausgebildet zu haben, die sich später am Völkermord beteiligten. Ende 2018 stellte Frankreich die Ermittlungen wegen unzureichender Beweise ein.

Im März 2017 hatte sich Papst Franziskus für die Rolle der katholischen Kirche beim Völkermord entschuldigt. Bei einem Besuch Kagames in Rom bat er um Gottes Vergebung für die "Sünden und Fehler der Kirche". Diese hätten "das Gesicht der Kirche entstellt". Nach dem Genozid flossen Milliarden nach Ruanda. Von den 12 Millionen Einwohnern leben knapp 40 Prozent unter der Armutsgrenze. Rund 60 Prozent der Bevölkerung sind 24 Jahre alt und jünger. (eku)

Zwischen Musterstaat und Diktatur

Seit dem Völkermord im Jahr 1994 hat Ruanda eine beachtliche Entwicklung hinter sich.

Paul Kagame zählt zu den umstrittensten Staatschefs auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch zu den erfolgreichsten. Der mittlerweile 61-Jährige hat 1994 den Völkermord mit Gewalt beendet, und mit Gewalt regiert er noch heute.

Doch diese bösartige Seite wird gerne ausgeblendet, da der Mann zu der in Afrika seltenen Gattung der Macher gehört. Seinen Worten lässt Kagame meist Taten folgen. Und so ist unter ihm nicht nur Frieden – wenn auch ein brüchiger – in dem kleinen Land eingekehrt, sondern auch die Armut deutlich zurückgegangen. Galten 2005 noch 57 Prozent der Bevölkerung als arm, so sind es heute nur noch knapp mehr als 30 Prozent. Und die ruandische Wirtschaft wächst seit zwei Jahrzehnten regelmäßig um bis zu neun Prozent – pro Jahr. Dazu boomt die Start-up-Szene in der Hauptstadt Kigali, VW setzt hier voll auf Elektromobilität. Das Land hat Plastiksackerl aus dem Alltag verbannt. Frauen sind hier in Führungspositionen so oft zu finden wie sonst kaum wo auf der Welt. Nicht zuletzt deshalb gilt Ruanda vielen afrikanischen Staaten als Vorbild und Zukunftsmodell.

Bis zum Jahr 2050, das ist der erklärte Wille des starken Mannes an der Spitze, soll sich Ruanda von einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft in ein Hochlohnland verwandeln – lange mit ihm an der Spitze. Eine von Kagame initiierte Volksbefragung ergab 2015, dass die Verfassung geändert werden sollte: Die erlaubte dem Präsidenten nur zwei Amtszeiten. Nach seiner 2017 erfolgten Wiederwahl könnte er theoretisch bis mindestens 2034 an der Macht bleiben.

Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. So sorgen bestimmte Arrangements dafür, dass einige wenige mit guten Beziehungen sehr reich werden. Statt einer belastbaren wirtschaftlichen Basis errichten sie aber ein Kartenhaus.

Bis zu 30 Prozent des Staatshaushaltes stammen von Geberländern im Westen – und der Aufwand für den Schuldendienst beträgt bereits annähernd 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. (eku)

