Til Schweiger redet erstmals über das Liebes-Aus

Francesca Dutton bleibt als „Freundin in meinem Leben“.

Schauspieler Til Schweiger mit Freundin Francesca Dutton Bild: APA

Nach der Trennung äußert sich Filmemacher und Schauspieler Til Schweiger, 55, offen über das Ende seiner dreimonatigen Beziehung mit der britischen Produzentin Francesca Dutton, 32.

"Wir haben nach der anfänglichen, unglaublichen Euphorie feststellen müssen, dass unsere Lebensentwürfe doch so nicht zusammenpassen", sagt er in einem aktuellen Gala-Interview. Trotz der Trennung blickt er jedoch nicht im Zorn zurück: "Francesca ist ein toller, empathischer Mensch und wird als Freundin in meinem Leben bleiben. Unsere jahrelange Freundschaft wird weiter bestehen."

