"Ehe für alle?" Nicht für Wolfgang Joop

"Zwei ältere Herren vorm Traualtar? Finde ich grotesk"

Für Wolfgang Joop, 74, ist die "Ehe für alle" keine persönliche Option. "Wenn man 40 Jahre mit jemandem den Alltag geteilt hat, die Karrieren begleitet hat, ist der romantische Akt nicht so wichtig wie der rationale", sagte der deutschen Star-Designer laut einer Vorausmeldung der Zeitschrift "Gala" über sich und seinen Partner Edwin Lemberg. "Zwei ältere Herren vorm Traualtar? Finde ich grotesk. Dagegen war ihm die Verpartnerung 2013 ausgesprochen wichtig. "Das war eher eine Vernunftsentscheidung. Wenn man so lange zusammenlebt wie wir, gibt es viele Dinge, die man auch für den anderen beschützen möchte", sagte Joop in dem "Gala"-Interview.

Mit seinem Lebenspartner wohnt Wolfgang Joop auf einem Gut bei Potsdam in einem größeren Familienverbund. "Hinterm Gartenzaun lebt meine Ex-Frau Karin, die ich nun mehr als 50 Jahre kenne. Zudem lebt meine Tochter Florentine mit ihren Kindern hier. So habe ich auch noch einen Jugend-Club, der mich fit hält."

