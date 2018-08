Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere haben sich getrennt

Nach acht gemeinsamen Jahren gehen der Box-Weltmeister (42) und die US-Schauspielerin (28) getrennte Wege.

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere Bild: dpa

Seit 2010 war das ungleiche Paar - sie misst 1,53 Meter, er ist knapp zwei Meter groß - mit Unterbrechung liiert. Im Mai 2011 trennten sich die beiden, nach längerer Pause kamen sie wieder zusammen und gaben im Oktober 2013 ihre Verlobung bekannt. Tochter Kaya kam 2014 zur Welt.

Jetzt soll - laut Panettieres Mutter, die sich im US-Onlinemagazin „People“ zu Wort meldet- endgültig Schluss sein. „Ich denke, in Haydens Leben verändert sich jetzt einiges. Aber ich glaube, dass dies positive Veränderungen sind“, wird die Mutter der Schauspielerin zitiert. Nach der Trennung von Klitschko sei ihre Tochter von Nashville zurück in ihre Heimat Los Angeles gezogen. Dort wurde sie Hand in Hand mit einem fremden Mann in einem Restaurant gesichtet. Ob es sich bei der männlichen Begleitung bereits um einen neuen Partner handelt, ist noch nicht bekannt.

