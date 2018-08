Terence Hill stellt neuen Film vor

Die Filmlegende ist am 7. September in Kinos in Pasching und in Linz zu Gast.

Terence Hill Bild: Instagram

"Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" lautet der Titel des neuen Filmes des 79-jährigen Italieners, der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt. Zur Österreich-Premiere kommt der Schauspieler am 7. September nach Linz: Um 18:30 Uhr stellt der Italiener den Film im Hollywood Megaplex in Pasching vor, um 20:30 Uhr ist er im Cineplexx in Linz zu Gast.

Terence Hill wurde in den 60er- und 70er-Jahren mit Bud Spencer berühmt. Das Duo drehte zusammen Spaghetti-Western wie "Sie nannten ihn Mücke" und "Vier Fäuste für ein Halleluja". Bud Spencer starb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren in Rom. Den neuen Film hat Hill seinem verstorbenen Leinwand-Partner gewidmet. Er hat das Drehbuch geschrieben, Regie und Hauptrolle übernommen."Im Film geht es um einen Mann, der mit einer Harley Davidson Italien in Richtung Spanien verlässt, um sich selbst zu entdecken", erzählte der 79-Jährige einer italienischen Tageszeitung.

Hill erntet zurzeit in Italien viel Erfolg mit der elften Staffel der von RAI gesendeten TV-Serie "Don Matteo", in dem er einen detektivischen Pfarrer mit Herz spielt.

