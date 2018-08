Schwere Lungenerkrankung: Niki Lauda musste operiert werden

WIEN. Niki Lauda befindet sich in einem äußerst ernsten Zustand. Wegen einer schweren Lungenerkrankung musste er sich heute einer Lungentransplantation unterziehen. Das teilte das Wiener AKH in einer Aussendung mit.

Der Eingriff sei von Walter Klepetko, dem Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt worden. "Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren", hieß es weiter.

Lauda befindet sich seit mehr als einer Woche im Spital. Wegen einer Erkrankung hatte er den Familienurlaub auf Ibiza abgebrochen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Weltmeisterteams Mercedes war auch nicht bei den Formel-1-Rennen in Hockenheim (22. Juli) und Ungarn (29. Juli).

Mehr zu Laudas Gesundheitszustand ist nicht bekannt. Es gibt Gerüchte über eine anfängliche Sommergrippe, die sich im Ibiza-Urlaub massiv verschlechtert haben soll. Lauda soll daher im Privatjet nach Wien geflogen sein.

Lauda verbrachte wegen des aggressiven Virus laut übereinstimmenden Medienangaben bereits einige Tage auf der Intensivstation, ehe er wieder auf die normale Station verlegt wurde. Am Donnerstag hätte sich der Zustand des dreifachen Formel-1-Weltmeisters einem Bericht zufolge aber wieder verschlimmert.

In der Vergangenheit musste sich Lauda bereits zwei Nierentransplantationen unterziehen, nachdem er am 1. August 1976 auf dem Nürburgring schwer verunglückte. Eine Niere spendete ihm sein Bruder Florian, eine weitere 2005 seine spätere Ehefrau Birgit. Mit dieser ist Lauda in zweiter Ehe verheiratet und hat achtjährige Zwillinge - Max und Mia. Dazu kommen mit Lukas (39) und Mathias (37) zwei weitere erwachsene Söhne aus seiner ersten Ehe mit Marlene.

