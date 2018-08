Niki Lauda operiert: Ärzte "sehr zufrieden"

WIEN. Ex-Formel 1-Star Niki Lauda (69) geht es nach der am Wiener AKH erfolgten Lungentransplantation den Umständen entsprechend.

Der Luftfahrtunternehmer und frühere Formel-1-Weltmeister Niki Lauda Bild: (APA)

"Wir sind sehr zufrieden", sagte der Chef der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie (AKH/MedUni Wien), Walter Klepetko, am Freitag. Die Spenderorgan-Zuteilung erfolgte durch die unabhängige Eurotransplant (Leiden) nach klaren Dringlichkeitskriterien.

"Da der Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Warteliste für die Transplantation durch die extrakorporale Membran-Oxygenierung (ECMO; maschinelle Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers; Anm.) am Leben erhalten wurde, bei vollem Bewusstsein war und es keine andere Therapiemöglichkeit gab, kam er sofort in die höchste Dringlichkeitskategorie für ein Spenderorgan", sagte der Chirurg.

Generell müsse man für den weiteren Verlauf immer auch die vor einem solchen Eingriff gegebenen Umstände beim einzelnen Patienten einrechnen, betonte Klepetko. Man sei jedenfalls vorerst mit dem Verlauf sehr zufrieden.

Die Zuteilung des Organs ist durch die unabhängige Eurotransplant (europäische Schalt- und Organisationszentrale zum Thema Organtransplantationen; Anm.) erfolgt. Es gibt für alle teilnehmenden Länder klare Dringlichkeitskriterien. Bei Lungentransplantationen sind die wichtigsten Kriterien die sogenannten Blutgase, also die Qualität des Gasaustausches (Sauerstoffsättigung im Blut etc.) bzw. die Notwendigkeit, maschinell einzugreifen.

"Wenn jemand plötzlich in die oberste Dringlichkeitsstufe für eine Lungentransplantation kommt, erfolgt die Organzuteilung mit höchster Dringlichkeit", sagte der Transplantationschirurg. Auch der Gesamtzustand des jeweiligen Patienten spielt eine gewisse Rolle. Hier ist die Situation bei Lungenpatienten, die über viele Jahre an chronisch sich verschlechternden Leiden erkrankt sind, anders als bei prinzipiell fitten Personen, die akut in ein nicht reversibles Lungenversagen rutschen.

Spenderorgane für Lungentransplantationen werden nicht auf Gewebe-Verträglichkeit zwischen Spender und Empfänger ausgewählt, wie dies bei anderen Organen geschieht. "Wir haben aber mittlerweile die Möglichkeit, Spenderorgane, die wir sonst nicht verwenden würden, so vorzubereiten und zu verbessern, dass wir sie transplantieren können", sagte Klepetko.

Weitere Angaben zum Gesundheitszustand von Lauda machte Klepetko nicht. Hier gibt es eine Vereinbarung mit den engsten Familienangehörigen. "Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des AKH.

Lauda befindet sich seit mehr als einer Woche im Spital. Wegen einer Erkrankung hatte er den Familienurlaub auf Ibiza abgebrochen. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Weltmeisterteams Mercedes war auch nicht bei den Formel-1-Rennen in Hockenheim (22. Juli) und Ungarn (29. Juli).

Operateur Walter Klepetko hat sich bezüglich der Genesung von Niki Lauda am Donnerstagabend nach der erfolgreichen Lungentransplantation zuversichtlich gezeigt. "Es ist momentan alles in einem sehr guten Verlauf und wir sind sehr zufrieden", erklärte der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie am Wiener AKH in der ORF-Sendung "ZiB 2".

Ein junger Patient würde das Krankenhaus laut Klepetko nach einem derartigen Eingriff mitunter bereits nach zwei oder drei Wochen wieder verlassen können. "Bei älteren Patienten dauert es schon länger", erklärte der Chirurg zu Laudas diesbezüglichen Aussichten. Am AKH werden jährlich rund 120 derartige Operationen durchgeführt.

Mehr zu Laudas Gesundheitszustand ist nicht bekannt. Es gibt Gerüchte über eine anfängliche Sommergrippe, die sich im Ibiza-Urlaub massiv verschlechtert haben soll. Lauda soll daher im Privatjet nach Wien geflogen sein.

Lauda verbrachte wegen des aggressiven Virus laut übereinstimmenden Medienangaben bereits einige Tage auf der Intensivstation, ehe er wieder auf die normale Station verlegt wurde. Am Donnerstag hätte sich der Zustand des dreifachen Formel-1-Weltmeisters einem Bericht zufolge aber wieder verschlimmert.

In der Vergangenheit musste sich Lauda bereits zwei Nierentransplantationen unterziehen, nachdem er am 1. August 1976 auf dem Nürburgring schwer verunglückte. Eine Niere spendete ihm sein Bruder Florian, eine weitere 2005 seine spätere Ehefrau Birgit. Mit dieser ist Lauda in zweiter Ehe verheiratet und hat achtjährige Zwillinge - Max und Mia. Dazu kommen mit Lukas (39) und Mathias (37) zwei weitere erwachsene Söhne aus seiner ersten Ehe mit Marlene.

Prominente senden Genesungswünsche

Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft wünschen Lauda eine baldige Besserung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußerte sich auf Twitter:

Ich wünsche Niki Lauda gute Besserung und viel Kraft für die kommenden Wochen. (vdb)https://t.co/0xBJv0we8c pic.twitter.com/s3odWyOSc0 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 3. August 2018

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) via Twitter:

"Wir kennen Niki Lauda als großen Kämpfer im Sport und als Unternehmer. Lieber Niki, wir wünschen dir viel, viel Kraft in dieser schweren Zeit und freuen uns, dich bald wieder gesund an deinen geliebten Rennstrecken zu sehen."

"Ich bedanke mich beim Ärzteteam des AKH in Wien für die großartige Betreuung und wünsche Niki eine rasche und vollständige Genesung", teilte Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Freitag in einer Aussendung mit: "Er ist eine Galionsfigur unseres Landes und hat Großes für Österreich geleistet. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Gedankenaustausch mit ihm", so Hofer.

Gerhard Berger (Ex-Rennfahrer): "Ich drücke ihm die Daumen, mehr kann ich in dieser Situation nicht tun. Ich weiß, dass er im AKH in den besten Händen ist. Er ist eine absolute Kämpfernatur. Das sind freilich Dinge, bei denen man nie weiß, wie sie ausgehen. Deshalb kann ich ihm nur die Daumen drücken."

Tennislegende Boris Becker twitterte:

Ich wünsche Niki Lauda und seiner Familie viel Kraft in der nächsten Zeit! Du bist ein Stehaufmännchen!!! #champion #legend #friend — Boris Becker (@TheBorisBecker) 2. August 2018

Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl postete auf Facebook:

Pressestimmen

"Bild" (Deutschland): "Niki Lauda in Lebensgefahr. Lungentransplantation! Sein Zustand ist ernst! Die Formel 1 in Sorge um einen ihrer Größten! Niki Lauda (69) musste sich gestern einer Lungentransplantation in Wien unterziehen. Schon bei den letzten zwei Formel-1-Rennen in Hockenheim und vergangenen Sonntag in Budapest vermissten alle Fans an der Strecke den Mercedes-Aufsichtsratschef."

"Niki Lauda in Lebensgefahr. Lungentransplantation! Sein Zustand ist ernst! Die Formel 1 in Sorge um einen ihrer Größten! Niki Lauda (69) musste sich gestern einer Lungentransplantation in Wien unterziehen. Schon bei den letzten zwei Formel-1-Rennen in Hockenheim und vergangenen Sonntag in Budapest vermissten alle Fans an der Strecke den Mercedes-Aufsichtsratschef." "La Gazzetta dello Sport" (Italien): "Lauda, Lungentransplantation: Jetzt ist er in ernstem Zustand. Der Ehrenpräsident von Mercedes wurde in Wien operiert und das Krankenhaus gab bekannt, dass es erfolgreich war. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und ehemalige Ferrari-Pilot Niki Lauda befindet sich im Wiener AKH-Krankenhaus in einem kritischen Zustand."

"Lauda, Lungentransplantation: Jetzt ist er in ernstem Zustand. Der Ehrenpräsident von Mercedes wurde in Wien operiert und das Krankenhaus gab bekannt, dass es erfolgreich war. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister und ehemalige Ferrari-Pilot Niki Lauda befindet sich im Wiener AKH-Krankenhaus in einem kritischen Zustand." "El Pais" (Spanien): "Die Formel 1, Niki Lauda hängt in der Schwebe. Der dreifache Weltmeister aus Österreich, in kritischem Zustand in einem Wiener Spital aufgenommen, versucht eine Lungentransplantation zu überstehen. Niki Lauda, einer der charismatischsten Weltmeister der Formel-1-WM der vergangenen Jahrzehnte, befindet sich im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) weiter in kritischem Zustand. In diesem Zusammenhang ist es wert, den fürchterlichen Unfall, den Lauda 1976 auf dem Nürburgring hatte, in Betracht zu ziehen."

"Die Formel 1, Niki Lauda hängt in der Schwebe. Der dreifache Weltmeister aus Österreich, in kritischem Zustand in einem Wiener Spital aufgenommen, versucht eine Lungentransplantation zu überstehen. Niki Lauda, einer der charismatischsten Weltmeister der Formel-1-WM der vergangenen Jahrzehnte, befindet sich im Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH) weiter in kritischem Zustand. In diesem Zusammenhang ist es wert, den fürchterlichen Unfall, den Lauda 1976 auf dem Nürburgring hatte, in Betracht zu ziehen." "Blick" (Schweiz): "Bangen um Formel-1-Legende Niki Lauda! Das Aufatmen kam leider zu früh. Am Mittwoch meldete sich Formel-1-Legende Niki Lauda (69) per Textnachricht bei BLICK. 'Bin bald wieder da, Niki', schrieb der Österreicher. Der Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzende hatte die Formel-1-Grand-Prix in Hockenheim und Budapest aus gesundheitlichen Problemen verpasst, schien nun aber auf dem Weg der Besserung. Aber am Donnerstagabend melden österreichische Medien, dass sich Laudas Zustand verschlechtert habe. Seine Sommergrippe entwickelte sich offenbar zu einer derart schweren Erkrankung, dass er sich einer Lungentransplantation unterziehen musste."

