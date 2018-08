Niki Lauda aus Tiefschlaf erwacht

Formel-1-Legende Niki Lauda soll laut Medienberichten nach seiner Lungentransplantation bereits Samstagmittag aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht sein.

Formel-1-Legende Bild: Reuters

Die Ärzte im Wiener AKH hätten ihren 69-jährigen Patienten schon extubiert. Lauda könne nun wieder selbstständig atmen.

Der dreifache Formel-1-Weltmeister und Unternehmer hatte sich am Donnerstag einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Sein Arzt Walter Klepetko sieht gute Genesungs-Chancen für Lauda, was vor allem an ihm selbst liege. "Wichtig ist die mentale Einstellung des Patienten. Er muss wirklich ein Kämpfer sein", sagte der Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie im Wiener AKH der "Bild am Sonntag". "Und ein größerer Kämpfer als Niki Lauda wird nicht so leicht zu finden sein." Heute soll es neue medizinische Auskünfte vonseiten des Spitals geben, sofern der Patient damit einverstanden sei.

