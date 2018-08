Neue Lunge: Niki Lauda hat Operation gut überstanden

Lungentransplantation 42 Jahre nach seinem Feuerunfall.

Nach zwei transplantierten Nieren bekam Lauda jetzt eine neue Lunge. Bild: APA

Dem dreifachen Formel-1-Weltmeister und Unternehmer Niki Lauda (69) geht es nach der Lungentransplantation den Umständen entsprechend. "Wir sind sehr zufrieden", sagt der Chef der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie im AKH Wien, Walter Klepetko. Die Zuteilung des Spenderorgans erfolgte durch die unabhängige Eurotransplant nach klaren Dringlichkeitskriterien. Bei Lungentransplantationen sind die Blutgase sowie die Notwendigkeit, maschinell einzugreifen, entscheidend.

Niki Lauda wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Warteliste für die Transplantation durch eine maschinelle Sauerstoffanreicherung außerhalb des Körpers (EMCO) am Leben erhalten. Er war bei vollem Bewusstsein und es gab keine andere Therapiemöglichkeit. "Also kam er sofort in die höchste Dringlichkeitskategorie für ein Spenderorgan", erklärt der Chirurg.

Spenderorgane für Lungentransplantationen werden nicht auf Gewebeverträglichkeit zwischen Spender und Empfänger ausgewählt, wie dies bei anderen Organen geschieht. "Wir haben die Möglichkeit, Spenderorgane, die wir sonst nicht verwenden würden, so vorzubereiten und zu verbessern, dass wir sie transplantieren können."

Video: Eine Lungentransplantation, wie sie Niki Lauda erhalten hat, ist Feinarbeit. Komplikationen können während der OP auftreten. Anschließend besteht die Gefahr, dass der Körper das Organ abstößt.

Lunge bereits vorgeschädigt

Lauda hatte zunächst wegen einer Sommergrippe den Familienurlaub auf Ibiza abgebrochen und sich zur Behandlung ins AKH begeben. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Weltmeisterteams Mercedes war deshalb auch nicht bei den Formel-1-Rennen in Hockenheim (22. Juli) und auf dem Hungaroring (29. Juli) gewesen. Er befand sich auch schon wieder auf dem Weg der Besserung und hatte regen Telefonkontakt zur Außenwelt. Allerdings traten dann große Probleme an Laudas vorgeschädigter Lunge auf, weshalb sich Österreichs Formel-1-Legende am Donnerstag einer Organtransplantation unterziehen musste.

Diese erfolgte exakt 42 Jahre und einen Tag nach seinem Feuerunfall am 1. August 1976 auf dem Nürburgring. Die Lunge war damals das am meisten in Mitleidenschaft gezogene Organ. Aufgrund der Verbrennungen musste sich Lauda auch Haut transplantieren lassen. Als weitere Spätfolge musste er sich zudem zwei Nierentransplantationen unterziehen. Eine Niere spendete ihm 1997 sein Bruder Florian, eine weitere 2005 seine spätere Ehefrau Birgit.

Transplantationen

798 Organtransplantationen (Niere, Herz, Lunge, Leber und Bauchspeicheldrüse) wurden 2017 in Ö gemacht.

Ca. 120 sind Lungentransplantationen, die im AKH Wien durchgeführt werden.

In Oberösterreich ist das Ordensklinikum Elisabethinen Linz das einzige Spital, in dem Transplantationen (der Niere) durchgeführt werden.

Wartezeiten auf ein Spenderorgan: Niere 39,5 Monate, Herz 3,3 Monate, Lunge 3,7 Monate und Leber 2 Monate

Gute Besserung!

Niki Laudas schwere Erkrankung löste viele besorgte Reaktionen aus, zahlreiche Genesungswünsche trafen bereits ein.

"Ich wünsche Niki Lauda gute Besserung und viel Kraft für die kommenden Wochen.“

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

„Lieber Niki, wir wünschen dir viel, viel Kraft in dieser schweren Zeit und freuen uns, dich bald wieder gesund an deinen geliebten Rennstrecken zu sehen.“

Sebastian Kurz, Bundeskanzler

„Ich drücke ihm die Daumen, mehr kann ich in dieser Situation nicht tun. Er ist eine absolute Kämpfernatur. Das sind freilich Dinge, bei denen man nie weiß, wie sie ausgehen.“

Gerhard Berger, Ex-Rennfahrer

„Ich wünsche Niki Lauda und seiner Familie viel Kraft in der nächsten Zeit! Du bist ein Stehaufmännchen!!!“

Boris Becker, Tennis-Legende

3 Fragen an ... Erika Hofbauer

Die 51-jährige Eidenbergerin bekam vor neun Jahren eine Lungentransplantation im Wiener AKH. Heute leitet sie einen Stammtisch, bei dem sich Betroffene aus Oberösterreich einmal im Monat treffen (oberoesterreich@hlutx.at).

1. Warum war bei Ihnen eine Lungentransplantation notwendig?

Ich hatte mit neun Jahren eine Virusinfektion der Lunge und bekam mit 17 Jahren Tuberkulose. Mit 40 Jahren brauchte ich bereits regelmäßig Sauerstoff, hatte immer Angst vor dem Ersticken. 2004 war ich deshalb das erste Mal im AKH Wien, 2008 kam ich auf die Transplantationsliste und 2009 wurde ich dann operiert. Das wird erst gemacht, wenn die Lungenfunktion unter 25 Prozent ist, der Allgemeinzustand muss aber trotzdem gut sein.

2. Wie ging es Ihnen nach der Lungentransplantation in Wien?

Es ging mir danach anfangs sehr schlecht. Ich wurde sechs Stunden lang operiert und lag sechs Tage lang im Tiefschlaf. Der Chirurg musste für die Transplantation mein Brustbein durchtrennen.

3. Wie fühlen Sie sich heute und wie hat sich Ihr Leben verändert?

Ich habe durch den Eingriff so viel Lebensqualität dazugewonnen! Ich kann wieder Stiegen steigen, ohne immer Angst haben zu müssen, dass ich keine Luft bekomme. Alle vier Monate muss ich zur Kontrolle ins Wiener AKH, das wird lebenslang so bleiben. (dh)

