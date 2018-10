Nach Tod von Tochter: Bode Miller wieder Vater eines Sohnes

LOS ANGELES. Vier Monate, nachdem seine 19 Monate alte Tochter ertrunken ist, ist der ehemalige Skistar Bode Miller wieder Vater geworden.

Bode Miller Bild: Apa

Endlich wieder eine erfreuliche Nachricht aus dem Hause Miller: Vier Monate, nachdem ihre 19 Monate alte Tochter Emeline in einem Pool ertrunken war, sind Bode und Morgan Miller wieder glückliche Eltern eines Kindes geworden. So brachte die 31-jährige Morgan vergangenen Freitag einen gesunden Sohn zur Welt.

Der ehemalige US-Skistar und seine Frau sind seit 2012 verheiratet. Für das Paar ist es das dritte Kind, haben sie doch noch den gemeinsam, dreijährigen Sohn Nash Skan. der 40-jährige Miller ist aber noch Vater zweier weiterer Kinder aus früheren Beziehungen: Des fünfjährigen Samuel sowie einer zehnjährigen Tochter namens Neesyn.

Die Millers gaben die Schwangerschaft im heurigen April auf Instagram bekannt - also zwei Monate bevor Emeline am 9. Juni in einem Pool in Kalifornien ertrunken war. Die Tochter war durch eine Hintertür zum Pool gelangt und dann hineingefallen. Rund 30 Sekunden später wurde sie von Mutter Morgan im Wasser entdeckt. Emeline verstarb einen Tag später in einem Spital.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema