Mit ein paar Klicks ein Dirndl designen

Mit dem Dirndl-Konfigurator des OÖ Heimatwerks können Hobby-Designerinnen selbst die Stoffe für Kleid und Schürze oder für den Trachtenrock zusammenstellen.

Auf den Stoff klicken und auswählen. Bild:

Blaues Leinenoberteil mit Seidenrüsche, hellblauer Rock, dazu eine gestreifte Schürze – genau so haben Sie sich vielleicht ihr Dirndl vorgestellt. Oder doch anders? Dann können Sie mit ein paar Klicks die Dirndl-Teile wieder neu bestücken. "Rund 300 Stoffe haben wir im Dirndl-Konfigurator – und es sollen noch mehr werden. Diese sind schon für den jeweiligen Teil, also Leib oder Rock oder Schürze, ausgesucht", sagt Maria Huber, OÖ-Heimatwerk-Filialleiterin. Daraus ergeben sich unzählige Kombinationen, die man ganz leicht per Mausklick selbst erzeugen kann (www.ooe-heimatwerk.at). "Wir haben bei unseren Kundinnen bemerkt, dass vielen einfach die Vorstellungskraft fehlt, wie das fertige Dirndl aussieht. Dieses Problem lösen wir jetzt mit dem Dirndl-Konfigurator."

Ton in Ton ist angesagt

Zur Auswahl stehen vier verschiedene Dirndl-Grundmodelle mit unterschiedlichen Rocklängen und Rüschen und ein Trachtenrock. "Durch die unterschiedliche Kombi der Stoffe und Farben entstehen daraus lauter Einzelstücke", sagt Huber. Ihre Empfehlung lautet: Leib und Rock in ähnlichen Farbtönen zu wählen. Dann habe man bei der Schürze mehr Möglichkeiten. "Früher waren die Dirndl meistens dreifärbig. Heute ist aber Ton in Ton angesagt", so die Expertin. Im Trend seien die Beerentöne und Mischungen aus Kunstfaser und Baumwolle.

Mit dem Dirndl-Konfigurator kann jede Hobby-Designerin selbst entscheiden, wie das Kleid aussehen soll. "Nur wenn es gar nicht zusammenpasst, halten wir Rücksprache", so die Fachfrau.

Zuletzt gibt man noch die Konfektionsgröße an. Die ausgewählten Stoffteile werden der Kundin anschließend zum Selbernähen zugestellt, oder das Dirndl wird in der hauseigenen Schneiderei gefertigt. "Die Mehrheit lässt nähen", sagt Huber, und Onlineshop-Leiterin Heide Sterrer berichtet, dass es sogar schon Bestellungen aus Übersee gab.

Rund 14 Tage dauert es, bis das selbst designte Dirndl bei der Kundin einlangt. Der Preis beträgt etwa 600 Euro – je nach Stoffauswahl. Routinierte Selbstnäherinnen brauchen rund 15 Stunden Arbeitszeit für ein Dirndl-Kleid.

"So ein Dirndl hat man meist viele Jahre. Man kann auch nur Teile davon erneuern, wenn diese kaputt werden", sagt Huber und verrät, dass man das Kleid ganz leicht größer oder auch enger machen kann. Das bemerke man gar nicht. "Zehn bis 15 Kilo oder zwei Kleidergrößen sind da schon drinnen." Wer die Trachtenstoffe lieber in der Wohnung als am eigenen Leib sieht, kann mit dem Konfigurator auch Polster, Tischwäsche, Vorhänge und Möbelstoffe kreieren. "Auch hier sieht man genau, wie die verschiedenen Stoffe im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer wirken."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema