Lady Gaga trauert um ihren Freund "Zombie Boy"

Genest hat sich das Leben genommen. Er wurde nur 32 Jahre alt. "Der Suizid meines Freundes Rick ist mehr als niederschmetternd", schrieb Lady Gaga auf Twitter. "Wir müssen mehr daran arbeiten, die Kultur zu ändern, psychische Gesundheit an vorderste Front zu stellen und das Stigma zu beseitigen, nicht darüber reden zu können", hieß es weiter.

2011 war Genest in Lady Gagas Musikvideo "Born This Way" zu sehen. Im deutschsprachigen Raum kannte man "Zombie Boy" durch Auftritte bei "Germany's Next Topmodel". Cineasten kennen ihn aus dem Fantasyfilm "47 Ronin", in dem er einen Kurzauftritt an der Seite von Keanu Reeves hatte.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB