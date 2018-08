Krankenhaus schweigt zu Niki Laudas Zustand

WIEN. Vonseiten des Wiener AKH wird es am Wochenende keine Informationen zum Gesundheitszustand von Formel-1-Legende und Unternehmer Niki Lauda (69) geben.

Niki Lauda Bild: Gepa

Sofern der Patient damit einverstanden ist, werden die Medien voraussichtlich am Montag über den bisherigen Verlauf nach der am Donnerstag erfolgten Lungentransplantation informiert, hieß es am Samstagnachmittag.

Am Freitag hieß es vom AKH, dass es Lauda den Umständen entsprechend gehe. Man sei sehr zufrieden. Der Transplantationschirurg Walter Klepetko, der den Eingriff zusammen mit Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt hatte, sagte ebenfalls am Freitag in der ORF-Sendung "ZIB 2", dass Lauda in Tiefschlaf versetzt worden sei und eine künstliche Beatmung erfolge.

"Das selbstständige Atmen beginnt dann am nächsten Tag oder auch nach einigen Tagen, es ist keine Eile", wichtig sei vor allem ein ruhiger Verlauf. Auch hier machte Klepetko aber keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand Laudas, da es hier eine Vereinbarung mit den engsten Familienangehörigen gebe.

Video: Eine Lungentransplantation, wie sie Niki Lauda erhalten hat, ist Feinarbeit. Komplikationen können während der OP auftreten. Anschließend besteht die Gefahr, dass der Körper das Organ abstößt.

