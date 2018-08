Justin Timberlake erfindet Spielshow

Musiker und Schauspieler Justin Timberlake (37) hat die Idee zu einer Gameshow geliefert, die demnächst bei Fox ausgestrahlt wird.

Justin Timberlake Bild: APA

In "Spin the Wheel" (auf Deutsch: "Dreh’ das Rad") haben die Kandidaten laut Senderangaben die Chance, umgerechnet rund 17,28 Millionen Euro pro Folge zu gewinnen. Timberlake, der derzeit mit seinem Album "Man of the Woods" durch Europa tourt, hatte die Idee mit dem TV-Produzenten Andrew Glassman. Schauspieler Dax Shepard soll die Show moderieren, die spätestens im kommenden Jahr starten soll.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema