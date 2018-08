Hakenkreuz-Shirt: Rechte Partei verklagt Klum-Freund

MAGDEBURG. Die deutsche Partei „Die Rechte“ hat Strafanzeige gegen „Tokio Hotel“-Musiker Tom Kaulitz erstattet. Der Grund ist kurios.

“Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz ist mit Heidi Klum liiert. Bild: Reuters

In der aktuellen Arte-Doku "Hinter die Welt" ist Tom Kaulitz bei einem „Tokio Hotel“-Konzert in Mexiko zu sehen. Dabei trägt der Partner von Topmodel Heidi Klum ein schwarz-weißes Hemd des Modelabels KT, das laut Anklage „ein deutlich erkennbares Hakenkreuz-Muster ziert“. Die Partei "Die Rechte" hat deshalb am 27. Juli Strafanzeige (§ 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) gegen Kaulitz gestellt. Doch warum verklagt ausgerechnet eine rechte Partei Tom Kaulitz wegen eines angeblichen Hakenkreuz-Shirts, obwohl sie selbst Paragraph 86a abschaffen will?

Wirbel um Shirt von Tom Kaulitz (Screenshot Arte/ "Hinter die Welt")

Mit dem Konzert-Ausschnitt in der Dokumentation werde das Zeigen der Symbole "Menschen in der Bundesrepublik zugänglich gemacht", argumentiert die Partei auf ihrer Webseite. Damit sei die Vorraussetzung erfüllt, "die bei zahlreichen Nationalisten zu Gerichtsverfahren und Verurteilungen führte". Sollte eine Klage gegen den Musiker abgewiesen werden, gäbe es künftig in ähnlich gelagerten Fällen ein Argument dagegen. Die Staatswanwaltschaft Magdeburg müsse sich durch die Klage "mit dieser schwierigen Rechtsfrage auseinandersetzen". "Die Ermittlungen dauern an. Wir prüfen, ob sich aus dem Inhalt der Strafanzeige Strafttaten herleiten lassen,", wird Frank Baumgarten, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf „Focus Online“ zitiert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema