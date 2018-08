Dieb stahl Goldbergers Wunschkennzeichen

Nach einem Festival in Höhnhart (Bezirk Braunau) vermisst Ex-Skisprung-Star Andreas Goldberger sein Autokennzeichen.

Andreas Goldberger Bild: Mirja Geh

Am Montag wandte sich der 45-Jährige an seine mehr als 43.000 Facebook-Fans: „Mein Auto vermisst seit dem Jump&Rock Festival in Höhnhart eine Nummerntafel“, schrieb der Innviertler. Bei dem Fest hatte der ehemalige Skispringer bei einem Sprungbewerb mitgemacht. Sonntagfrüh bemerkte Goldberger dann, dass ihm eine unbekannte Person das Wuschkennzeichen (“AM GOLD 1“) vom Sponsorenfahrzeug gestohlen hatte. „Ich würde mich riesig über einen ehrlichen Finder freuen, denn ein Wunschkennzeichen kann man nicht einfach nachbestellen (...)“, schrieb „Goldi“ weiters.„Geärgert hab’ ich mich schon sehr. Es ist lästig, so eine Sache am Sonntag mit der Polizei und der Versicherung abwickeln zu müssen“, wird Goldberger auf kurier.at zitiert. Er habe sich eigenhändig eine Ersatztafel gemalt.

