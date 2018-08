David Hasselhoff zeigt erstes Hochzeitsfoto

US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff (66) ist seit vergangener Woche wieder unter der Haube. Heute gibt es das erste Foto von der Hochzeit zu sehen.

Hayley Roberts und David Hasselhoff Bild: AFP

Wie sein Sprecher gegenüber der US-Zeitschrift „People“ bestätigte, gaben sich der Schauspieler und seine Verlobte Hayley Roberts (38) am Dienstag in Italien das Jawort. Der Star aus den Fernsehserien „Knight Rider“ und „Baywatch“ und das walisische Model hatten sich vor sieben Jahren kennengelernt. 2016 folgte dann die romantische Verlobung am Strand von Malibu.

Am Montag zeigte der Schauspieler auf Instagram ein erstes Foto von sich und seiner Liebsten als Brautpaar:



Für den 66-Jährigen ist es bereits die dritte Ehe. Hasselhoff war in den Achtzigern fünf Jahre lang mit seiner Schauspielkollegin Catherine Hickland verheiratet. 1989 heiratete er seine Schauspielkollegin Pamela Bach, mit der er zwei Töchter hat: Taylor-Ann (28) und Hayley-Amber (26). Die Ehe wurde 2006 geschieden.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema