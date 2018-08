David Hasselhoff hat zum dritten Mal geheiratet

Die neue „Mrs. Hasselhoff“ ist um 28 Jahre jünger als der „Baywatch“-Star.

Hayley Roberts und David Hasselhoff Bild: AFP

David Hasselhoff hat zum dritten Mal geheiratet. Wie sein Sprecher gegenüber der US-Zeitschrift „People“ bestätigte, gaben sich der Schauspieler und seine Verlobte Hayley Roberts (38) am Dienstag in Italien das Jawort. Der Star aus den Fernsehserien „Knight Rider“ und „Baywatch“ und das walisische Model hatten sich vor sieben Jahren kennengelernt. 2016 folgte dann die romantische Verlobung am Strand von Malibu.

Für den 66-Jährigen ist es bereits die dritte Ehe. Hasselhoff war in den Achtzigern fünf Jahre lang mit seiner Schauspielkollegin Catherine Hickland verheiratet. 1989 heiratete er seine Schauspielkollegin Pamela Bach, mit der er zwei Töchter hat: Taylor-Ann (28) und Hayley-Amber (26). Die Ehe wurde 2006 geschieden.

