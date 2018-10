Baby von YouTube-Star Bibi ist da: "Bin die weltglücklichste Mama"

KÖLN. Die YouTuberin Bianca Claßen, besser bekannt als Bibi, ist Mutter geworden. "Unser kleiner Schatz ist da", verkündete die 25-Jährige am Dienstag auf Instagram. Es habe Probleme bei der Geburt gegeben.

Die YouTube-Stars Bibi und Julian sind Eltern geworden. Bild: instagram/bibisbeautypalace

"Mir geht es auch schon ein bisschen besser, es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt, aber das ist jetzt zweitrangig", schreibt die YouTuberin.

Das Kind, dessen Name der Webvideo-Star noch nicht verriet, sei am Donnerstag vergangener Woche zur Welt gekommen. "Ich finde keine Worte, für das Gefühl, ihn in den Armen zu halten. Ich bin die weltglücklichste Mama."

Die Kölnerin Bianca Claßen gehört zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern. Ihren Kanal "BibisBeautyPalace", auf dem sie Schmink-Tipps und andere Lifestyle-Themen teilt, haben fast 5,4 Millionen Nutzer abonniert.

Ein bei Instagram veröffentlichtes Foto zur Geburt zeigt die Hand eines Säuglings sowie einer Frau und die Hand eines Mannes. Gesichter sind keine zu sehen. Innerhalb weniger Stunden hatte es mehr als eine halbe Million Likes. In den vergangenen Monaten hatte Bibi regelmäßig Details aus ihrer Schwangerschaft und Fotos geteilt.

Die YouTube-Stars Bianca und Julian Claßen (beide 25) hatten sich erst im September in Köln das Jawort gegeben, Claßen hatte dabei auf ihren Elternnamen Heinicke verzichtet. "Julian, du hast großartiges die letzten Tage geleistet (...)", schrieb Bibi nun auf Instagram.

