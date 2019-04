"Wir wollen Europa": Landes-VP startet in den Wahlkampf

LINZ. Mit gestern startete die Landes-ÖVP offiziell in den EU-Wahlkampf.

Es werde ein knappes Rennen, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Wir wollen auf jeden Fall wieder Nummer eins werden." Dafür müsse man sich "ordentlich anstrengen". Einerseits bei der Mobilisierung, andererseits bei der Abgrenzung gegenüber anderen Parteien: "Wir treten nicht als Koalition an, sondern als ÖVP." VP-Spitzenkandidat Othmar Karas will die positive Mitte mobilisieren: "In diesem Wahlkampf gibt es mir zu viel ,Dagegen‘, wir sind die Einzigen, die für etwas sind. Wir wollen Europa." Einmal mehr verwies Karas darauf, dass die Europa-Wahl am 26. Mai eine "Richtungsentscheidung" sein werde. Oberösterreichs VP-Spitzenkandidatin Angelika Winzig wünscht sich ein "selbstbewusstes Europa", das in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung eine Vorreiterrolle innehat.

